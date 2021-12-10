5 міст для найромантичніших побачень: Запоріжжя

Що ви уявляєте, коли йдеться про місто Запоріжжя? Скоріше за все, виникають асоціації, пов’язані з козаками, Запорізькою Січчю, Хортицею … Але тут можна відчути не лише яскраве історичне минуле, але й справжню романтику, а де саме, Ви дізнаєтесь далі.

Запоріжжя – місто з визначною історією, 100% Ви чули про Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та про бої, які відбувались на цих землях. Але, що чи чули Ви щось про атмосферні місця в Запоріжжі, мабуть, нічого, тож потрібно це виправляти.

Острів Хортиця

Вважається найбільшим островом на річці Дніпро. Тут Ви зможете провести яскраво час разом з коханою людиною та відчути унікальність цього острова: поєднанні на одній території різноманітних природних комплексів, пам’яток геології, культури, історії.

Дуже важливою та значущою є історична спадщина цього краю, тут загинув Київський князь Святослав Ігоревич (одна з найяскравіших постатей давньої історії України). Вважається, що з Хортиці вирушали у козацькі походи проти поляків та писали листа турецькому султану.

Також, на острові Хортиця виявлено військове поселення Х — XIV ст., а окремі знахідки (зброя, кераміка) свідчать про те, що коріння цього унікального об’єкта сягає глибше на кілька століть.

Музей історії запорізького козацтва потрібно обов’язково відвідати, або Ви багато чого втратите. Тут зібрано понад 30 тис. експонатів, які охоплюють історичний період від палеоліту до ХІХ ст. н. е. Експозицію доповнюють чотири діорами. Переважна більшість експонатів знайдена саме на Хортиці. Це – кам’яні знаряддя праці, кераміка, зброя, якорі, фрагменти старовинних човнів, стовбур дуба, який був зрубаний кілька тисячоліть тому і стільки ж пролежав на Дніпровському дні.

Як доїхати?

Дістатися до острова можна через мости Преображенського або через Арковий міст. Від проспекту Металургів доїхати можна на маршрутках №10, 36, 50, 58, 87, 96.

Дубовий Гай

Чашка кави, природа та друга половинка – це можна реалізувати у парку «Дубовий Гай».

Це місце є досить популярним серед мешканців та гостей Запоріжжя. Тут є штучна водойма, по якій збудовано два мости. На території багато цікавих місць для дозвілля: дитячі майданчики, парк атракціонів, кафе, ресторан, місце прокату човнів та катамаранів.

У парку насаджена величезна кількість дубів та різних видів дерев, завдяки карті на території, Ви зможете ознайомитись з рослинами, які слід відвідати та зробити обов’язково кадр на згадку.

Також, прогулюючись парком, Ви можете натрапити на місток кохання, де сильно закохані пари залишають їх і це свідчить про серйозність їхніх наміри сильні почуття.

Як доїхати?

Доїхати до парку культури й відпочинку «Дубовий гай» можна від залізничного вокзалу міськими автобусами №3, 43, 51 (до зупинки «Театр імені Магара») або трамваєм №3 (до зупинки «Вулиця Троїцька»).

Біла альтанка

Одним із найромантичніших місць в індустріальному центрі по праву можна вважати білу альтанку «Ластівчине гніздо». Вона зберігає дуже багато легенд про вічне кохання, а також є гордістю профілакторію «Запоріжсталь». Адже це чи не єдина споруда, яка вціліла після часів Другої світової війни. Сюди навіть в день весілля приїжджають наречені, щоб освятити свої зворушливі почуття.

Як було сказано раніше, з альтанкою пов’язано купа легенд та розповідей про вічне кохання. Одна з найголовніших легенд розповідає нам про те, що для однієї закоханої пари, льотчика та медсестри, альтанка стала талісманом кохання під час війни. Коли почали набирати добровольців на навчання курсу льотчика, молодик погодився, йому так і не вдалося зустрітися зі своєю коханою у місті. Їх розлучили страшні події, але домовилися, що після закінчення війни повернуться на це місце. Так і сталося, після перемоги вони зустрілися тут і більше ніколи не розлучалися.

З самого початку це місце стало символом любові та вірності. Тут дуже часто можна побачити закохані пари, а весільні кортежі вважають доброю традицією та прикметою сфотографуватися у Білій альтанці.

Як доїхати?

Біла альтанка розташована на острові Хортиця. Доїхати сюди можна від залізничного вокзалу ти громадським транспортом у вигляді трамваїв під номерами №3 та №16, або маршрутними автобусами №3, 69, 75, 38, 87, 91.

Лава примирення

Нещодавно в місті Запоріжжя було встановлено «Лаву примирення», девіз якої звучить так: «Якщо посварилися, головне – швидко помиритись. Тому лягайте у ліжко!». А головне на, що потрібно звернути увагу, так це на те, що таке «ліжко кохання» єдине в Україні й знаходиться у Запоріжжі.

Велике залізне ліжко покликане ліквідувати сімейні конфлікти, об’єднувати та примиряти людей. Пам’ятник нагадує розкриту книгу, сторінки якої трохи піднято – розраховано на ефект підштовхування один до одного, воно також прикрашене серцем.

Як доїхати?

Біла альтанка розташована на острові Хортиця. Від залізничного вокзалу міста Запоріжжя до острова можна доїхати громадським транспортом у вигляді трамваїв під номерами №3 та №16, або маршрутними автобусами №3, 69, 75, 38, 87, 91.

Дар’я Каліновська