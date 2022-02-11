Архітектурна перлина Індії або музика в камені

В Індії дуже багато храмів. Але, напевно, найбільш вражаючий – храм богині Мінакші на півдні країни, прикрашений сотнею фігур.

На півдні Індії, у штаті Тамілнад, де живе стародавній народ таміли, розташований дуже колоритний і незвичайний храмовий комплекс, названий храмом Мінакші.

Побудований він був близько 400 років тому на честь однієї з дружин головного індуського бога Шиви – тригрудої Мінакші. Легенда свідчить, що саме в цьому храмі повінчалися Мінакші та Шіва. На території комплексу щорічно відзначають дату весілля пишним святом.

Історія богині Мінакші дуже незвичайна. Згідно з легендами, навіть поява на світ її була божественною, бо з’явилася вона не з лона матері, а прямо з вогню жертовного багаття.

Після її появи батьки з подивом виявили, що у Мінакші троє грудей. Запрошені мудреці передбачили, що треті груди повинні зникнути, коли Мінакші зустріне свого майбутнього чоловіка.

Так і сталося, коли дівчина зустріла Шиву в одній з його подоб. Вони повінчалися, і на тому місці, де це сталося, було збудовано храм.

Усередині храму розташовані статуї Шиви та Мінакші. Служителі храму поводяться з ними як із живими людьми. Щовечора статуї омивають у Золотому ставку Лотоса, що знаходиться перед храмом, а потім переносять у спеціальну спальню.

Існує повір’я, що ставок Лотоса має справді чарівну силу. Навіть найбільший грішник може очистити свою карму, викупавшись Золотому ставку. До водойми ведуть круті сходи, а навколо ставка збудовано розписану колонаду.

Усередині храм також прикрашений розписаними колонами, безліччю фігурок, розкішними коридорами та залами.

На території комплексу площею близько шести гектарів збудовано відразу кілька храмів, прикрашених тисячами різнокольорових фігурок, серед яких можна зустріти різних індуїстських богів і богинь, танцівниць девадасі, жерців та міфічних тварин.

Кожна з безлічі фігур є по-справжньому унікальною, не схожою на інші. Жодна скульптура не повторюється!

Найвищою є Південна вежа, саме в ній зберігаються статуї Шиви та Мінакші. У свята фігурку бога Шиви виносять із храму, садять у золоту колісницю, запряжену слоном (символом індуїстського бога мудрості – слоноголового Ганеша) і урочисто провозять навколо храму. Висота вежі становить 52 метри, а кількість скульптур, розташованих на ній досягає 1511 штук. Усі скульптури реставруються та підфарбовуються кожні 12 років.

Щодня тисячі паломників відвідують це визначне місце. Храм відкритий для відвідувачів і вдень, і вночі.

Тож, якщо плануєте поїхати до Індії, обов’язково відвідайте дивовижний храм Мінакші!

Чехович Богдана