Батурин – відроджений гетьманський палац

Цей палац повернули до життя лише з сьомого разу. Картини на стінах, розкішні люстри, розмальовані стелі — кожна деталь передає життя тогочасного правителя.

Батурин – гетьманська столиця в Чернігівській області. Після Батуринської трагедії місто перейшло у власність останнього українського гетьмана Івана Мазепи. Той же у свій час доклав неабияких зусиль для того, щоб збудувати тут парковий комплекс та палац.

Відреставрований у 2009 році палац Кирила Розумовського сповнений духом стародавніх часів. Саме колишній президент України Віктор Ющенко займався відбудовуванням усього комплексу, із парком та флігелями. «Відродження цієї перлини української архітектури – подія знакова для всіх. Разом із палацом Розумовського ми відроджуємо дорогоцінну частину нашої історії», – поділився думками тогочасний лідер на відкритті.

Будівля має два поверхи з балконом, лоджією та колонами, виконаними в класичному стилі. Всередині знаходиться багато різних скульптур. Наприклад, одна з них – це Мельпомена, скульптором якої є М. Гоза. Стелі розписані яскравими малюнками, кожна зала по-своєму особлива, а предмети інтер’єру нагадують атмосферу тих часів.

Стеля античної зали палацу прикрашена двома величезними люстрами. Вони додають не лише краси, а й загадковості, роблять її величнішою. Є кімнати, у яких стоять фортепіано. Раніше гра на цьому інструменті було обов’язковою навичкою для людини, особливо для дівчат. У палаці є іконостас домової церкви – каплиці Св. Варвари. Поруч лежить церковна книга, стоїть підсвічник.

Взагалі нараховується 55 кімнат. А інтер’єр виконаний в класичному європейському стилі. На першому поверсі є багато портретів українських гетьманів, каплиця з іконами. На другому знаходиться робочий кабінет Розумовського. Для більшого відчуття тогочасної атмосфери речі розклали саме так, як описано в історичних джерелах. Поряд з цією кімнатою розташована бібліотека, у якій стоїть книжкова шафа 1732 року.

Цікаві факти про це місце:

1. У нашій державі це єдиний гетьманський палац, який зберігся до наших часів.

2. Було декілька спроб реставрації будівлі, але жодна з них не виявилася вдалою. Успіхом увінчалася лише сьома, вона і стала фінальною.

3. Архітектором палацу став Чарльз Камерон.

4. Не дивлячись на велич палацу, його збудували за чотири роки.

5. Вага однієї люстри приблизно 600 кг. Зроблена вона з латуні.

Сьогодні інтер’єр палацу нарешті знову нагадує славетні гетьманські часи. У вишуканих кімнатах, відреставрованих за макетами робіт архітектора, розташувалися декілька експозицій, які пов’язані з історією Батурина та самого палацу, а також Музей Гетьманської слави.

Анастасія Редкач