Дивовижні місця для відвідування в Торонто

Незалежно від того, звідки ви приїхали, ви будете вражені пам’ятками Торонто. У найбільшому місті Канади багато заходів, які обов’язково сподобаються кожному.

Дивовижний вид з вежі Сін Тауер

Щоб побачити епічний вид на Торонто, відвідайте знамениту вежу Сін Тауер. Вежа завдовжки 553 метри, її неможливо пропустити. Найвища оглядова зона – Скай под, звідки відкривається чудовий вид на місто.

Крім того, якщо ви шукаєте викид адреналіну, ви можете спробувати «Едж вок». Однак це заняття напевно не для слабкодухих, тому що це прогулянка по карнизу висотою 365 метрів і шириною 1,5 метра. Вам буде забезпечено необхідний захист безпеки. Це жахливий, але захоплюючий досвід, який не можна пропустити.

Майте на увазі, що в час пік він може бути дуже завантаженим, ви повинні будете почекати в черзі.

Акваріум Ріплі в Канаді

Акваріум Ріплі розташований поруч із вежею Сін Тауер. Це найкраща пам’ятка Торонто для людей будь-якого віку та чудова сімейна розвага. Окрім цього, на цьому неймовірному місці представлені численні види морських тварин та життя під водою.

Підводний тунель у Ріпплі забезпечує захоплюючі враження від риби-пили, і акул, що пропливають над головою.

Сенсорні акваріуми зі скатами, а також вражаюча колекція медуз змусять вас захопитися водним світом.

Є 10 тематичних галерей: Води Канади, Райдужний риф, Небезпечна лагуна, Центр Діскавері, Галерея, Бухта Рей, Зграя: Природа в числах, Планета медуз, Системи життєзабезпечення.

Художня галерея Онтаріо

Чудова Художня галерея Онтаріо є одним із найвидатніших музеїв Північної Америки.

Галерея містить колекцію з понад 90 000 шедеврів з усього світу. Таким чином, вона розпалить вашу любов до мистецтва, починаючи від класичних слов’янських картин і закінчуючи сучасним мистецтвом.

Крім прекрасних робіт, сама будівля є витвором мистецтва. Його характерне планування поєднує в собі традиційну та сучасну архітектуру.

Крім того, коледж Онтаріо у формі олівця ще більше підкреслює його вигляд. Це улюблене місце для екскурсантів

Зоопарк Торонто

Розташований приблизно за 40 кілометрів від міста, на річці Руж, зоопарк Торонто, що є популярним місцем для сімейного відпочинку.

Зоопарк містить вражаючу колекцію з близько 5000 тварин, включаючи левів, бегемотів, орангутангів, пінгвінів і жирафів. Крім того, він розділений на сектори – шість географічних районів: Індо-Малазія, Австралія, Африка, Північна та Південна Америка, Євразія та Канадський район.

До головних ексклюзивних експонатів парку належать представники Великого Бар’єрного Рифу, місце для мешкають полярні ведмеді та зона з горилами. На території є велика кількість ресторанів, що пропонують різноманітну кухню, аквапарк для малюків, проводяться шоу та вистави з тваринами.

Ринок Святого Лаврентія

Ринок вважається одним із найбільших у Канади і належить до кращих ринків світу. Побудований у 1850 році, раніше він був концертною ареною та форумом для громадських зустрічей. Протягом багатьох років ринок Святого Лаврентія пройшов через кілька еволюцій, що видно з його архітектури.

На цьому галасливому ринку кожен знайде щось для себе. Торговці продають все: квіти, свіжі продукти, випічку, натуральні й свіжі продукти відмінної якості, вирощені на території провінції Онтаріо. На ринку можна придбати випічку, домашній сир, м’ясо та інші фермерські продукти. Ринок працює з початку XIX століття.

Ринок Святого Лаврентія — чудове місце для покупки сувенірів і подарунків для близьких. Крім того, ви зможете зупинитися в численних кафе та закусочних й насолодитися жвавою сценою.

Торонто вміє дивувати. І кожен знайде тут щось для себе. Тож плануйте подорож і щасливої вам дороги.

Таїсія Івахнюк