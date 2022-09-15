Казковий Родос: подорож на острів бога Сонця

Родос — один із найбільш відвідуваних островів Греції. Навіть найвибагливіший турист знайде тут щось на свій смак. Чудові пляжі? Будь ласка. Археологічні пам’ятки? Скільки завгодно. Середньовічні старовинні міста з вузькими вулицями, сувенірними крамничками та набережними?

Так, та й ще раз так.

Цей острів один із центрів давньогрецької цивілізації, що згас з початком Середньовіччя і був відроджений хрестоносцями. Він зберіг неймовірний культурний та історичний ландшафт, поєднуючи в собі пам’ятки та пам’ятники найрізноманітніших історичних епох та культур. Все це, перетворює Родос на неймовірний туристичний коктейль, який вабить туристів з всього світу. Клімат Родосу особливо чудовий, у сезон погода зазвичай м’яка та безхмарна.

Кухня

У багатьох людей грецька кухня асоціюється з великою кількістю свіжих фруктів та овочів, морепродуктів та оливок. Це один із найпоширеніших міфів. Серед коронних страв мешканців та шеф-кухарів Родосу — величезна кількість м’ясних страв, найпопулярнішими з яких вважають:

капамас — ніжне м’ясо ягняти, фаршироване квасолею або нутом і запечене в печі та рифіки — спинна частина молодого ягняти, яка обсмажується, а потім тушкується з рисом у горщику протягом всієї ночі.

Також туристи на острові можуть спробувати такі оригінальні національні страви:

– пітаруді — невеликі фрикадельки, основним інгредієнтом яких є нут;

– манатсуки — боби, запечені в глиняному горщику;

– сапіоризо – тушковане риззото з м’ясом кальмара;

– саламог’я – маринований у розсолі сир;

А якщо після ситного обіду чи вечері залишаться сили, обов’язково спробуйте традиційні десерти: мелекуні — горіхові льодяники з медом, мигдалем та кунжутом, а також талагудес — тонкі млинці з медом, корицею та горіхами. Детальніше ознайомитися та прочитати про грецьку кухню можна тут.

Місця, які варто відвідати

На острові ви зможете відвідати масу історичних місць, які вразять вас у саме серце.

1.Старе місто Родос

Однойменне з островом місто Родос, воно ж столиця, було збудовано ще лицарями-госпітальєрами. Тут збереглися старі будинки, палаци, церкви, фортеця та ворота. Саме Старе місто включено до списку Всесвітньої культурної спадщини. До речі, Родоська фортеця найдовша в Європі — 4 км, а щоб потрапити до центру міста потрібно пройти через 11 воріт. На газонах вздовж стіни можна побачити гарматні ядра, вони долітали до фортеці, робили вирви, проте не пробивали її наскрізь.

2.Долина Петалудес або долина метеликів

Долина метеликів — це приємний парк у вузькій ущелині, з численними доріжками та містками, що вкриті мохом. Гуляти якими особливо добре в спеку, ховаючись під тінню стираксових дерев. У парку є декілька водоспадів та струмочків, а головна окраса парку — незліченна кількість метеликів. Загалом, на прогулянку по ущелині сміливо можна закладати пів години, а то й годину!

3.Годинникова вежа

Кращий панорамний вид на Родос відкривається саме з вершини цієї чудової вежі з годинником 12 століття. У 1856 році вона була пошкоджена вибухом, проте пізніше її відновили. Найкраще приходити сюди рано вранці або після обіду.

Відпочинок

Незважаючи на свої відносно невеликі розміри (всього 30-40 км завширшки), на Родосі є різні пляжі та курорти. На острові є багато місць, де можуть зупинитися туристи.

1.Каліфея

Селище знаходиться за 8 км від столиці острова і славиться чудовими пляжами. У вас буде можливість насолодитися відсутністю великих скель та наявністю великої кількості зелених насаджень. Це місце ідеально підійде для сімейного відпочинку. Готелі, бари та центри підводного плавання забезпечать ваш комфорт.

2.Філараки

Селище розташоване в 15 км від міста Родос і популярне своєю великою кількістю нічних клубів. Кількість різноманітних магазинів, кафе, таверн і дискоклубів приведе в захват активних і молодих людей. Місцевий аквапарк дасть вам можливість займатися всіма видами водного спорту.

3.Іксія та Яліссос

Лише 10 хвилин їзди відокремлюють адміністративний центр від цих популярних курортів. Вони відомі як ідеальні місця для серфінгу — найкраща хвиля буває тільки тут.

4.Ліндос

Відоме історичне місто сподобається поціновувачам тривалих прогулянок по відокремленим тихим місцям. Тут розташовані найкращі піщані пляжі Родосу.

Поради туристам

Найбільша кількість мандрівників відвідує острів у період з квітня по жовтень, номер у готелі на цей період найкраще бронювати заздалегідь. Мандрівникам, які розраховують відвідувати екскурсії та багато подорожувати островом, найкраще вирушати у поїздку весною, в цю пору спекотна погода точно не зіпсує вам плани.

Для оплати покупок та послуг вигідніше використовувати національну валюту. На деяких ринках також можуть приймати іноземну валюту, однак, за вкрай невигідним курсом. На ринках обов’язково потрібно торгуватись, це дозволить суттєво знизити ціну на товар. У великих торгових центрах можна розрахуватися за безготівковим розрахунком.

Курорти острова Родос підходять і для відпочинку сімей з дітьми, і для тих, хто віддає перевагу молодіжному туризму в компанії друзів.

Шумні дискотеки та казино, ласкаве сонце та пляжні розваги викликають лише одне бажання: не їхати звідси ніколи. А якщо і поїхати, то ненадовго, і лише для того, щоб повернутися знову. Адже одна поїздка – це дуже мало для близького знайомства з цим чудовим островом!

Дар’я Кисличенко