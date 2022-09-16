Смакові переваги Вроцлава: плануємо смачний маршрут Польщею

Для багатьох, хто подорожує, невіддільною частиною є гастротури відомими ресторанами, кафе та барами. Так ось, Вроцлав не є винятком, щоб відвідати безліч його ресторанів, з різноманітною кухнею на ваш смак.

У кожного туриста, коли він приїздить в іншу країну чи місто, виникає питання: куди варто піти, аби скуштувати смачну їжу, а найголовніше — обрати місце та кухню до смаку. Тому, якщо ви приїдете до Вроцлава, вам знадобиться наш екскурс про ресторани та кафе по місту.

Вроцлав вважають справжнім містом гномів. Близько 385 статуй цих казкових персонажів розкидані по всьому місту. Але Вроцлав відомий не лише завдяки бронзовим творінням. Його також вважають одним із найкращих міст у Польщі та містом університетів, їх і справді багато. Старовинна архітектура, яка не залишає байдужих навіть мешканців цього міста, які бачать її щодня. Мікс старовинних будівель із сучасними створюють особливу атмосферу та колорит місту.

Багато ресторанів розташовані саме в центі, ще відомому як Ринок, але й кількість місць, де можна смачно поснідати, пообідати та повечеряти центром міста не обмежуються. Смачні ресторани та кафе знаходяться у різних частинах Вроцлава.

Зокрема, якщо ви колись потрапите у Вроцлав, вам варто завітати в такі заклади:

Niewinni Czarodzieje 2.0

Ресторан знаходиться в самому серці Вроцлава та користується доволі великою популярність. Неоновий дизайн вивіски яскравий, що відразу дозволяє звернути на нього увагу. Саме меню дуже гнучке та змінюється залежно від сезону.

У їхньому асортименті страв присутня їжа для вегетаріанців та любителів гострого. Біля назви страв є позначка, яка його характеризує. Ціни в закладі доволі пристойні для Польщі та Європи загалом. А порції страв досить великі, що дозволить смачно поїсти досхочу. Певна “фішка” закладу є подача десерту — мус, його подають з рідким нітрогеном, який створює холодний пар.

Заклад має два поверхи. Перший поверх з живою музикою і найбільшим баром у Вроцлаві заохочує до вечірок, в той час як другий поверх, оточений атмосферою чіллаута, є ідеальним місцем для зустрічей в невеликих групах.

Ресторан Przystań & Marina

Престижний ресторан із різноманітною міжнародною кухнею, вишуканим інтер’єром і терасою над річкою. Тераса має чудовий вигляд не тільки на річку Одру, а й на один з університетів міста — Вроцлавський університет. Увечері можна спостерігати на те, як пропливають різноманітні яхти з гучною музикою та танцями. Страви тут смачні та мають красиве оформлення.

Приємну атмосферу забезпечую теплий, стильний інтер’єр, романтична музика, сердечність і професійність. обслуговування та незабутні краєвиди.

Przystań & Marina — ідеальне місце, щоб зізнатися в коханні, пережити моменти емоцій, надихнутися романтикою та спокоєм.

Ресторан Martim

Поряд з Marina є також ресторан Martim, заклад португальської кухні, який має ще готель при ресторані. Класика португальської кухні поєднується з чудовими кулінарними натхненнями з Індії, Бразилії та Японії.

Окрім цього, ресторан Martim може запропонувати різнобарвність морської кухні. Велетенські креветки, лобстери, кальмари, устриці, восьминоги, прийдуть до смаку всім. Заклад чудово підійде для романтичної вечері.

Kot café

Одним із найпопулярніших міст у Вроцлаві є кафе з котиками. У місті їх декілька. Ще можна завітати до KOTON Kocia Kawiarnia або Kawa i kot.

Kot café користується досить великою популярність. У кафе присутні певні правила-нагадування, які застерігають: не годувати тваринок, не підвищувати голос та не брати жителів кафе на руки.

Всередині закладу тепло та комфортно, пустує ціла сім’я молодих рудих котів, де для них обладнаний ігровий майданчик. Старші коти лежать у своїх будиночках або ховаються в інших кімнатах. Меню має специфічні назви страв, приміром, кава з назвою“ Котпучіно” за 10 злотих.

Це місце прекрасно підійде для того, аби прийти з друзями на смачну каву та провести час з грайливими котиками.

Chinkalnia

Грузинський ресторан у Вроцлаві. По місту розташована мережа закладів: три ресторани. Chinkalnia допомагає відвідувачам відчути справжню грузинську атмосферу та зануритись у грузинське свято, де столи гнуться під вагою вишуканих страв і келихи, наповнені вином, де відбуваються співи, танці, довгі й красиві тости. Всередині закладу, інтер’єр зроблений у грузинському стилі.

Шеф-кухар ресторану — справжній грузин, який допомагає втілити відчуття грузинського застілля. В асортименті закладу багато традиційних страв. Ресторан пропонує смачне хачапурі з великою кількістю сиру, соковиті хінкалі, аджахурі, традиційні супи такі як:харчо, бозбаш і чіхіртма — густий м’ясний суп з прянощами на основі концентрованого м’ясного бульйону з курятини або молодої баранини, загущеної борошняної і яєчно-кислотної заправки.

Також обов’язковим для замовлення будуть традиційні грузинські салати. До солодкого столу, можна замовити смачну пахлаву та пеламуші — густий твердий охолоджений кисіль з виноградного соку і борошна, який подається до столу з очищеними горіхами або козинаками. Гарячі страви подаються у традиційних посудинах. Також у меню є позначки, які характеризують ту чи іншу страву. Ціни в закладу доволі низькі. Серед поляк й іноземців цей заклад має великий попит. Якщо вам закортіло повечеряти смачною грузинською домашньою їжею — цей ресторан для вас.

Akropolis

Шматочок Греції у центрі Вроцлава, це безперечно про Taverna Akropolis — один із найкращих грецьких ресторанів у Вроцлаві. Сам заклад знаходить у центрі міста. З перших хвилин інтер’єр здатний перенести вас у справжню Елладу. Потім вже черга їжі. Кухня закладу наповнена традиційними стравами країни. Величезні порції страв, які цілком можуть нагодувати цілу родину. Смачні страви, декор ресторана-таверни, насиченим грецьким духом, гостинний персонал — це все, що одержує гість ресторану та трохи більше.

Одну із перших страв, яку вам варто спробувати — рис з морепродуктами. Страва спроможна відкрити всю морську палітру смаків з першого куштування.

Заклад прекрасно підходить для смачної та спокійної вечері у колі сім’ї. А ще ви можете до нього завітати після прогулянки Вроцлавом, насолодитися смачним вином та середземноморською кухнею.

Whiskey in the Jar

З першого погляду здається, що це бар, де головний асортимент — це алкоголь, зокрема віскі. Таке враження справляє сама назва закладу. Але це не так. Це ресторан бургерів та стейків. Всі шанувальники м’яса мають за мету потрапити туди. Заклад має великий попит у Вроцлаві. Кожного дня його відвідують безліч людей, а черги вишиковуються завжди довгі (і це без перебільшень).

Ресторан пропонує великий вибір смачних та соковитих бургерів, апетитних смажених реберець та стейків із телятини чи з курячого м’яса, зі тягучим сиром та різною начинкою. Без уваги не залишились й інші страви: різноманітні салати, закуски, перші та другі страви. А також напої — різнобарвність лимонадів та алкогольних напоїв. Меню доступно в електронній формі через Q-код. Заклад прекрасно підійти для любителів смачних бургерів чи стейків.

Oliwa i ogien 2.0

Місце італійських піц та паст у Вроцлаві. Милий та атмосферний ресторан з місцями на відкритому повітрі, з неаполітанською піцою, італійськими закусками та коктейлями, розташований на Тумському острові, біля Ринку. В меню закладу присутній різноманітний вибір італійських піц та паст. Затишний інтер’єр ресторану створює відчуття домашньої італійської вечері у колі сім’ї.

Перше, що потрібно спробувати, завітавши до нього — піца“ La cotta”, до інгредієнтів якої входить моцарела, шинка, помідори “pizzutello” — італійський сорт томатів, які впродовж сезону сушать, очищують і приправляють спеціями, ароматичними рослинами та олією, та свіжий базилік, посипаний зверху. Тісто піц дуже пухке, а кірки великі, але м’які, що не заважає з’їсти все до крихти. Рекомендуємо замовляти одну піцу на одну особу, аби повністю відчути всю палітру смаків.

У вихідні дні бронювання не проводиться, тому ви повинні враховувати можливість тимчасового очікування за столом. Ще одним плюсом є те, що ви без проблем можете увійти всередину з домашнім улюбленцем, якого пригостять чашею води.

Cuda na Kiju

Ще одне зі знаменитих місць, де можна перекусити в Вроцлаві — Cuda na Kiju. Це одне із кафе під мостом. На вулиці Wojciecha Bogusławskiego 69 розташовано багато різних кафе та барів, які вишукані в ряд. Вони мають доволі великий попит, що доводять численні відвідувачі.

Заклад може запропонувати вам цікаве меню, до якого входять, в загальному, страви наділені на палички, які подають в дерев’яному кошику. Першим, що вам варто спробувати, завітавши до закладу, це “krewetka na sałacie”, до якої додають помідори чері, горіхи та 2 шматочки підсмаженого багета. А шанувальникам м’яса рекомендуємо шашлик на шпажках з підсмаженим ананасом або ще з іншою начинкою на ваш вибір.

Зокрема, завітати до закладу буде доречно з друзями після важкого робочого дня. Увечері через розташування різних кафе поряд та столиків на вулиці, створюється дуже весела та гучна атмосфера. Тому, якщо ви хочете отримати веселі враження, вам туди. Але, якщо ви хочете провести вільний час у спокійному місці, оберіть краще ресторан Przystań & Marina або Martim.

Blossome Cafe

Для перерви між прогулянкою Вроцлавом прекрасно підійде кав’ярня Blossome. Кав’ярня вважається місцем рожевої казки. Кафе оформлене в ніжному рожевому кольорі різних відтінків та прикрашене численними квітами такого ж кольору. Через присутність красивих фотолокацій, кафе вважається одним із найінстаграмнішим місцем Вроцлава. Вже на вході, можна зробити декілька фото з рожевим велосипедом, який теж прикрашений квітами. У середині є також стіна з рожевими крильми, які зроблені з квіт. Величезна палітра рожевого, дозволяє не тільки насолодитися кондитерськими виробами та кавою, а й зроби яскраві фото.

Меню закладу славиться різноманітними тортиками та величезним різновидом тістечок. Також і напої: орео лате, рожеве лате, блакитна матча, ice лате — ще маленька частина, від запропонованого відвідувачам.

Рекомендуємо скуштувати шматочок смачного медівника з ароматним карамельним лате, поєднання яких допоможе відчути яскраві смакові відтінки та ще й ситно перекусити, адже порції закладу разючі.

Ні для кого не секрет, що їжа у нашому житті відіграє важливу роль, принаймні допомагає нам спокійно функціонувати. А відвідування нових смачних ресторанів та кафе, мабуть, найулюбленіша частина багатьох, зокрема туристів. Вроцлав має великий вибір закладів і не обмежується перерахованими вище, де можна прийти та смачно поїсти в будь-яку годину. Тому не забирайте у Вроцлава можливість показати вам всі його смакові переваги.

Богдана Богданова