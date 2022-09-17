Причина бути в Лондоні: революція у світі високої моди

Початок осені – дуже значима подія в усіх сферах життя. З’являється ще більше місць, де можна гарно провести свій час. Це і нові вистави в музеях, концерти, ярмарки, а ще й значима подія в світі високої моди – це “Fashion Week”.

Fashion Week: що це за цікавий «тиждень» і в чому його цінність?

“Fashion Week” – це щорічна важлива подія у світі високої моди. Статусні дома мод представляють свої нові колекції, дивуючи глядачів поєднанням сучасних трендів із елегантною класикою, а новачки-модельєри вражають епатажем та особливим почуттям стилю. У всіх є можливість заслужити признання критиків та колег по справі, а також прославитись і привабити клієнтів до свого бренду.

А що в цьому важливого і чому воно має зацікавити туристів в Лондоні?

Важливість тут в зміні того, що буде потрапляти в магазини одягу в усьому світі. Одяг є способом самовираження. І якщо одяг, мода та тренди для Вас не порожній звук, тоді вам варто бути в столиці Англії цього вересня.

Особливість цієї події в тому, що тиждень вищої моди можна вважати абсолютно умовним – сама подія триває чотири дні щовечора і представляє собою покази мод різних брендів в окремому місці, але при цьому ажіотаж навколо триває цілий місяць, а може навіть цілий сезон. Це свято стилю і моди. Люди показують своє «я» через одяг. В саме цей період з’являються нові тренди і силуети в світовій індустрії, що впливає на все розуміння стилю.

Зараз береться курс на поєднання панк-футуризму зі силуетами 90х, що є переворотом у світі моди. Популярність набирає бренд “Vivienne Westwood” через його прямий зв’язок з панк-культурою у світі вищих домів моди. Дизайнерка Вів’єн – одна з самих значимих персон британської моди, і саме вона визначить стиль багатьох людей на найближчі два сезони.

Де буде Fashion Week?

Сам тиждень високої моди в Лондоні завжди проводиться в Сомерсет-Хаус – місце головних культурних подій всієї столиці. Саме тут увесь рік проводяться культурні івенти та виставки, що пов’язані не тільки зі світом глянцевих обкладинок і моделей, а із художнім мистецтвом тощо. Потрапити на сам “Fashion Week” нелегко: задля цього потрібно подати заяву на головний сайт події , а потім дочекатись запрошення, але це все ж таки можливо. До того ж, головне – це люди, які будуть гуляти по вулицях нібито подіумом в цей час. Навіть якщо особисто привітатись зі значимим кутюр’є у світі мод не вийде, враження від гламурного світу в Вас точно залишиться саме через людей Лондона.

Адреса: Стренд, Сомерсет-Хаус

Коли: 16 вересня-19 вересня (включно)

Куди потім?

“Vivienne Westwood” бутик

Час познайомитись з вагомим брендом одягу на арені сучасної світової моди –”Vivienne Westwood”. Бренд, який можна вважати повноцінним витком мистецтва і прояву ідей через одяг. Лондонський бутик цього бренду є унікальним за будь-який інший магазин в іншій країні. Тут представлені останні колекції дизайнерки Вів’єн і найцінніші екземпляри одягу Вествуд.

Адреса: Кондюїт-стріт, 44

Крамниця Барі Ладена – «Ладен Шоп»

«Ладен Шоп» це неймовірна знахідка для поціновувачів стилю з усіх точок світу. Саме тут можна придбати унікальну креативну річ від одного з 70 молодих дизайнерів і бути впевненими, що ніде більше нема людини, яка вдягнена, як Ви. Крамниця Барі Ладена розташована в дуже приємному торговому районі з багатьма бутиками та вінтажними лавками. Тут Ви можете знайти безліч цінних для себе речей, які будуть додавати неповторних рис вашому стилю.

Адреса: 103 Брік Лейн

Вінтажна лавка “Ханкі Дорі”

Свою подорож по крамницям вінтажного одягу варто почати з «Ханкі Дорі». Невеличка крамниця зберігає у себе справжні діаманти найважливіших колекцій одягу за декілька десятирічь. Саме тут можна знайти одяг старих колекцій таких брендів, як Prada, Gucci, Channel, Dior, Balenciaga, Vivienne Westwood, Burberry, Calvin Klein за демократичними цінами.

Адреса: 226 Брік Лейн

Мода – це світ можливостей показати себе, в цьому світі створюється неповторний стиль кожної людини. Мода циклічна, і зараз люди спостерігають повернення трендів 90х та 2000х. Але на основі старого можна створити щось унікальне, щось нове. Це світ естетики, який допоможе Вам знайти себе, а також гарно провести час і ближче познайомитись з культурою Лондона.

Анна Мовенко