Крамниця Пфунда: екскурсія до найкрасивішого молочного магазину

Молочний магазин Пфунда , заснований у 1880 році та відкритий у 1892 році, сьогодні є однією з визначних пам’яток Дрездена та, окрім привабливого вигляду, також може похвалитися широким асортиментом фірмових сирів.

Трохи про історію молочного раю

Засновник крамниці був Паул Пфунд був простим селянином із Райнхольдсхайна, в 1879 почав втілювати ідею щодо постачання Дрездена свіжим і гігієнічно чистим молоком. Від 1880 року його брат, актор Фрідріх Пфунд, став партнером фірми. Відтоді вона мала назву «Дрезденське молочне господарство брати Пфунд». Після смерті Фрідріха у 1883 році пізніше у фірму доєдналися сини Паула Пфунда, Курт та Макс.

У зв’язку з зайвим виробництвом молока Пфунд став першим промисловцем в Німеччині , який згущує молоко. Він також продавав молочне мило і дитяче харчування.

Незабаром перший магазин виявися недостатньо просторим і фірма мала переїхати на Bautzner Straße 41, після чого вона дуже розширилася та у неї під керівництвом, крім корівника були фабрика з виробництва картону, друкарська фабрика для наклейок та рекламних плакатів, ковальська майстерня для підків ста власних коней, майстерні та лакування, кравець та пральня для службових форм співробітників.

Магазин пережив бомбардування Другої світової війни. У 1972 році перейшов до державної власності і був закритий у 1978 році. У 1990-х роках вийшло поновити традицію: наразі у ньому продаються молочні продукти та проводяться дегустації сиру.

Що може запропонувати молочний магазин?

На сайті ви можете насолодитися 3D туром по молочному цеху, який максимально реалістично зображує приміщення, де ви матимете змогу походити по крамниці, сидячи вдома. Проте молочний магазин може запропонувати не тільки візуально.

Відвідавши заклад, ви також можете побалувати себе багатьма кулінарними делікатесами. У невеликому бістро є можливість замовити різноманітні сирні тарілки та напої. Найпопулярнішими стравами цього закладу є мікс з пахти з манго та регіональне сирне блюдо для двох.

Зокрема, для тих, хто цікавиться історією, власники пропонують лекцію для груп від 5 осіб, яку можна доповнити дегустацією, під час якої туристи познайомляться з історією братів Пфунд і як виникла молочна крамниця.

Туристичне місце працює щодня з 10 до 18, окрім неділі.

Бажаємо Вам чудових спогадів від візиту до молочної крамниці!

Wir wünschen Ihnen schöne Erinnerungen an Ihren Besuch in der Molkerei!

Діана Гасюк