Захопливий тур архітектурними перлинами Одеси

Чарівна Одеса, це не лише один із найпопулярніших літніх курортів України, а ще й скарбниця пам’ятників минулого. Сьогодні ми допоможемо Вам максимально заглибитись в красу архітектури міста на чорноморському узбережжі.

Одеський Пасаж

Пасаж в Одесі – це одна з найстаріших та найкрасивіших пам’яток міста. Ця будівля, що прикрашає саме центральну частину Одеси, вже понад століття є одним із символів перлини біля моря.

Побудували Пасаж у 1899 році за проектом відомого архітектора Л. Влодека, а відкрили його 23 січня 1900 року. Будівля зосереджувала в собі різні торговельні заклади, готель, ресторани й кафе. Та й загалом на той час перебування в Пасажі вважалося чимось престижним, а будівля вважалася однією з найкомфортабельніших в Одесі, адже мала парове опалення, електрику та телефон. Також варто відзначити, що ця пам’ятка була побудована лише за 2 роки, що досить незвично для тих часів.

Звели Пасаж на замовлення одеського підприємця Моісея Менделевича. Він також був власником багатьох інших будівель в Одесі, а саме в центрі міста. Але все ж таки саме Пасаж зробив його ім’я відомим для одеситів, тому деякий час будівлю називали “Пасаж Менделевича”.

Увійти до Пасажу можна з двох боків. Перший варіант – зі сторони вулиці Дерибасівської, і тоді вас зустріне статуя Фортуни, яка тримає факел. А якщо ви забажаєте увійти з боку вулиці Преображенської, то перед вами постане статуя Меркурія. І це тільки дві з багатьох скульптур, які ви зможете побачити в Пасажі. Авторами цих скульптур були Т. Фішель та С. Мільман.

Сьогодні Пасаж є місцем паломництва туристів, та невеликим торговельним центром, де досі розташовані ресторани та магазини. На щастя, будівля дуже гарно збереглася та по праву вважається одним з найкрасивіших місць в Одесі, де можна відчути атмосферу міста.

Тещин міст

Ця споруда є найвищим та найдовшим мостом в Одесі.

Пішохідній міст проходить над Воєнним спуском та з’єднує бульвар Жванецького та Приморський бульвар. Побудований він у 1968 році архітектором Володимирською та інженером Кірієнком.

Існують різні легенди з приводу назви моста, одна з яких розповідає, що чоловіки, яких замучили їхні тещі, кидалися з цього мосту. Цікаво, що в 20 столітті такі випадки дійсно були, тому на мосту з’явилася висока огорожа.

Також потрібно знати, що Тещин міст це зменшена копія мосту герцогині Шарлотти, що був збудований у 1965 році в Люксембурзі.

Міст є однією з найголовніших пам’яток Одеси. Адже з нього відкривається чудовий краєвид на порт Одеси, а також узбережжя Чорного моря.

Одесити вірять, що якщо загадати бажання під Тещиним мостом, то воно обов’язково збудеться, а закохані пари залишають на мосту замочки зі своїми іменами, адже вважається, що це приведе до щасливого спільного життя.

Зовсім поруч із мостом розташований Воронцовський палац, який теж вартий уваги кожного, хто побуває в Одесі.

Будинок вчених

Ще одна унікальна будівля в Одесі – дім розташований на вулиці Сабанеїв міст, що пролягає недалеко від морського порту.

Цей особняк був побудований архітектором Торрічелі у 1832 році. Спочатку там було 12 кімнат, а пізніше, в кінці 19 століття, була прибудована картинна галерея. У 1920-х роках тут був Перший народний музей, який займав 8 залів будинку.

У 1934 році сюди заїхав Одеський будинок вчених. З того моменту вже вісім десятків років він працює в цих стінах, а за цей час тут діяли більш ніж 60 наукових товариств, проходили семінари та лекції.

Будівля дивом не була зруйнована під час бомбардувань у Другій світовій війні. Покидаючи Одесу німці замінували Будинок вчених, заклавши 20 мін, але будинок дивом врятував сапер Димченко та його пошуковий собака.

Всередині будинок й досі має гарний вигляд, адже не дарма тут знімали кілька фільмів, видаючи його за королівський палац Лувр, що в Парижі.

На другому поверсі розташована Біла зала, де відбувалися світські прийоми. Далі – Червона вітальня. Тут тепер музей графів Толстих, а саме їх портрети, фотографії, документи. Також в цій кімнаті знаходиться фаянсовий камін, який був зроблений в Австрії. Особливим елементом інтер’єру є старий Золотий рояль, який експерти оцінили в 500 тисяч євро.

Біля Будинку вчених розкинувся сад, який виходить до Сабанеєвого мосту. Будинок вчених добре зберіг все те, чим жила Одеса у 19 столітті, а побувавши тут можна побачити це на власні очі.

Тож, бажаємо Вам цікавої подорожі до Одеси. Це перлина біля моря не перестає дивувати туристів. І, сподіваємося, буде робити це ще багато-багато років.

Марія Барановська