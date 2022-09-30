Les Champs-Elysées: як кіноплівка закохує у Францію

Кінофільтри здатні занурити світ у похмурість, трясовину, сонцесяйність або в щось поміж ними. Режисерський погляд на країну Єлисейських полів може стати причиною Вашої поїздки до Франції. Чому? Про це поговоримо з Вами сьогодні.

Франція об’єднана горами альпійської системи, а її клімат — переважно помірний: зима може бути холодною й вологою, а літо – прохолодним і посушливим. Природна різноманітність альпійського регіону стає сценічною платформою й доповнює камерні драми, артхаусні комедії чи голлівудські байопіки. Франція очима масової культури – втілення дбайливого збереження культурної спадщини.

«Знедолені» й Приморські Альпи

Коли Жан Вальжан, головний герой фільму, звільняється з-під варти, його жага до свободи випробовується зиґзаґуватим гірським ландшафтом. Місце цих зйомок – муніципалітет Гурдон, що знаходиться на півдні Франції. Прованська локація схожа на трьохмірну стародавню листівку: тут 19 століття залишило відбитки в кам’яному облицюванні й дерев’яних дверях, продовгуватому схилі до річки Луп, вузьких вулицях, різьблених вивісках і антикварних крамницях.

У стародавні часи Гурдон був «кремезною стіною» – точкою оборони Франції від ворожих нападів. Вхід у село перешкоджали римські ворота, але вони були знесені на початку 20 століття. Зараз муніципалітет – рідкісний, майже музейний приклад селища, що архітектурно здалеку нагадує населені пункти епохи феодалізму. Його центральна туристична точка – Гурдонський замок: творіння 9 століття, яке було відчинено в 1950 році та визнано історичною пам’яткою в 1971 році.

Подорож до муніципалітету буде позбавлена нескінченних туристичних натовпів: станом на 2015 рік у Гурдоні проживало 396 осіб.

«Магія місячного сяйва» й театральні здобутки Ніцци

Перша сцена кінокартини освітлена канделябрами Опери Ніцци – головною оперою міста. Театр підтримує мистецьке серцебиття Ніцци декілька століть: його перша дерев’яна версія була побудована в 1776 році маркізом Аллі-Маккарані. У 1826 році мерія викупила споруду, щоб переробити її на помпезну, зразкову італійську оперу.

Проєкт назвали «Королівським театром», а його розробкою займався архітектор Бенедикт Брунаті. Творець хотів, щоб театр був без сидінь і відрізнявся ярусами ложе. Гордість Бенедикта – його праця – в 1881 році була зруйнована пожежею: під час опери «Лючії ді Ламмермур» стався виток газу, який запалював ліхтарі на сцені. Після резонансної події театр був перебудований: споруда імітує свій старий вигляд, проте зсередини укріплена металевою конструкцією.

Відтоді Опера Ніцци зустріла дебютні вистави творів «Марія Магдалина», «Джоконда», «Манон Леско» й інші. У 2022 році театр – місце слави Філармонічного оркестру Ніцци: на офіційному сайті опери можна придбати квитки на вистави “Rhapsody”, “La Sonnambula», «Fidelio» або «Falstaff» у їхньому виконанні.

«Безтямний П’єро» та Срібні пляжі

Головні герої картини Жан-Люка Годара позбавляються бар’єрів суспільства в подорожі, але безлюдна природа стає не заспокійливим, а місцем приховання злочинів.

Флора і фауна кримінального роуд-муві перетворюється на сценарний прийом: неквапливе, послідовне, неупереджене буття навколо полярне стрімкій, хаотичній і упередженій ментальній ламкості втікачів.

Стежки зйомок фільму проходять на островах Йер – вузлі пляжів. Прогулянка островом може стати декількаденним походом: провансальський ринок, старовинне місто, пляжі Пеллегрін і Нотр-Дам – це лише частка можливих пунктів Вашої експедиції.

Провансальський ринок притягує запахом свіжих маслин, фруктів і сирів, а дорога до нього – яскраво-зеленим, наче яблуко Болеро, виноградником Ла-Лонд-ле-Мор. Насичений ходьбою ранок може змінитися на пляжний відпочинок – Пеллегрін занурить Вас у бірюзову воду, білий пісок і малий сосновий ліс неподалік.

«Серцеїд» і бухти Лазурового берега

Переважна частина драми проводить екскурсію готелем «Monte-Carlo Bay» – символом розслабленого відпочинку Монте-Карло. Він наче рухлива й кольорова репродукція французьких стрічок 60-х: оздоблений шовковим пляжем, променистою терасою, коштовними ресторанами, кришталевим басейном і мальовничим садом.

Сучасність теж робить у «зірковість» готелю свій внесок: комплекс містить безкоштовний Wi-Fi, плазмові телевізори, автостоянки, казино, бари, нічні клуби, оздоровчі спа-центри, тренажерні зали й місця для йоги. Вінтажність і технологічність тут поєднуються природно, ніби Атлантичний та Тихий океани змішуються в мисі Горн.

Вікторія Артамонова