Дивовижне місто Дніпро: на що подивитись, окрім набережної

З першого погляду Дніпро — звичайне промислове місто, але насправді воно неймовірно красиве і переповнене туристичними місцями. Унікальна архітектура, парки, сквери, бульвари, музеї та ще багато цікавинок можна побачити у центрі машинного, аерокосмічного та ракетобудування України.

Музей ретроавтомобілів «Машини часу»

Поціновувачам техніки та ретро-автомобілів варто обов’язково відвідати музей «Машини часу». Тут ви побачите не тільки радянські автомобілі, але й американську класику. Окрім того, у музеї представлено чимало експонатів, які доповнюють атмосферу кінця 20 століття. Є навіть фрагмент вулиці з бензоколонкою.

Хоча музей ретро-автомобілів «Машини часу» відкрився у 2014 році, його засновник Михайло Прудніков почав збирати свою колекцію набагато раніше. Майже два роки у закинутому заводському приміщенні облаштовували простір: встановлювали старі вуличні ліхтарі, бензоколонку та інші раритетні речі.

На сьогодні музей «Машина часу» зібрав вже близько 50 екземплярів олдскульних автомобілів різних країн та епох. Тут ви побачите американські вінтажні автівки, крихітний СМЗ С3А, витончені ГАЗ-21, «Побєди» та «Чайки». У музеї представлені не просто автомобілі, а машини з історією.

Окрім автомобілів, цікавими є виставки: «Цивільна форма» показує уніформу міністерств та відомств 20 століття, «Секрети шин» розповідає історію створення шин, чим вони пов’язані із взуттям та багато інших секретів. Також у музеї є серія олдскульних ігрових автоматів, на яких, за додаткову плату, можна грати та унікальне кафе, що занурює в атмосферу 20 століття.

Вхідний квиток коштує 130 грн для дорослих, 70 грн для дітей, 100 грн для пенсіонерів та студентів, безкоштовно для дітей до 6 років.

Музей «Парк ракет»

Бути у Дніпрі і не відвідати «Парк ракет» — просто неприпустимо. Цей музейний комплекс під відкритим небом був відкритий у 2013 році і вмістив у собі шедеври українського ракетобудування, виготовлені на Південному машинобудівному заводі. Загальна вартість робіт музею «Парк Ракет» склала 12 млн грн.

В основі експозиції три ракети: 8К11 (одна з найперших радянських балістичних ракет із ядерною боєголовкою), 8К99 (перша радянська мобільна міжконтинентальна балістична ракета), «Циклон-3» (ракета, призначена для запуску космічних апаратів із виведенням на низькі і середні навколоземні орбіти). Цікаво, що усі вони були засекреченими за часів СРСР.

Із 2017 року парк ракет став інноваційно-технологічним центром Mediaprostir. Сьогодні він включає також виставкову залу, де відбуваються оглядові лекції з історії космонавтики і ракетобудування.

Парк імені Лазаря Глоби

Місць для відпочинку у Дніпрі достатньо багато, проте одним з найулюбленіших для жителів міста є парк імені Лазаря Глоби. Його історія бере початок у 18 столітті з великого саду запорізького осавула Лазаря Глоби. Після смерті засновника, парк мав ще багато власників і кожен додавав цьому місцю нові деталі.

Парк імені Глоби входить до переліку найстаріших та найбільших у місті, проте має чудовий вигляд. Сьогодні тут налічується 8000 дерев і понад 2000 кущів. Поміж дерев встановлено багато цікавих скульптур (зокрема фігура Маленького принц з однойменного роману Антуана де Сент-Екзюпері), великий дельфінарій на 800 глядацьких місць та Літній театр на воді.

Також тут розташований найбільший в Україні гойдалковий парк, у якому як діти, так і дорослі зможуть відпочити на 47 різних видах атракціонів: гойдалках-альтанках, коконах, класичних дерев’яних тощо.

Відвідавши парк імені Лазаря Глоби, ви також матимете унікальну можливість потрапити на виставку садівництва, яку тут проводять уже багато років поспіль.

Центр «Менора»

Найбільший єврейський комплекс у світі «Менора», площею близько 50 тисяч квадратних метрів, знаходиться у самому серці міста. Його основним завданням є відродження єврейської громади у Дніпрі і в цілому по Україні, підтримка ідеї толерантності до різних національностей та здійснення культурного обміну.

У комплексі «Менора» розташовуються сучасні центри освіти і дозвілля, готель, ресторани, конференц-зали, найбільший бенкетний зал в Україні на 1700 місць, музей, концертний зал «Синай» та хостел. Сюди можна замовити екскурсію або просто піднятися на оглядовий майданчик.

Перші поверхи комплексу займає галерея, стіни якої прикрашені єрусалимським каменем і мармуром, що символізують Стіну Плачу. В «Менорі» відкрито музей «Пам`ять єврейського народу і Голокост в Україні» – один із найбільших у світі музеїв, присвячених історії єврейського народу та іудаїзму.

Це одне з найцікавіших місць, які необхідно обов’язково відвідати у Дніпрі.

Діорама «Битва за Дніпро»

Дніпровська діорама «Битва за Дніпро» – найбільша в Україні, друга за площею в Європі та одна з найбільших у світі. Площа залу діорами – 900 кв. метрів. Це унікальний пам’ятник, присвячений Другій світовій війні.

Діорама «Битва за Дніпро» розповідає історію зіткнення частин Південно-західного, Степового фронту та групи «Південь» фельдмаршала Еріха фон Манштейна. Дії супроводжувалися форсуванням Дніпра радянськими військовими впродовж кінця вересня 1943 року.

Відкриття діорами відбулося у 1975 році і було приурочене до 30-річчя дня Перемоги. Широкий радіус огляду, наявність справжніх військових атрибутів, спеціального світлового та звукового оформлення діорамного залу створює у відвідувачів ефект справжньої присутності на місці подій.

Звісно ж, це лише невеличка частина того, куди можна сходити і на що подивитись у Дніпрі. Це місто із захопливою історією, дивовижною атмосферою, неймовірними пейзажами та унікальною архітектурою. Дніпро — прекрасне і точно варте того, щоб ви його відвідали!

Софія Афоніна