Безпечний та цікавий відпочинок у Дніпрі

Слово «карантин» за останній рік увірвалося до свідомості чи не кожного мешканця планети, болем і страхом скувало містечка, міста, країни й цілі континенти. Але ті, хто не уявляє свого життя без подорожей, все ж намагаються знайти вихід із ситуації.

Прикро, коли не можна нікуди подорожувати, а доводиться сидіти вдома і виходити максимум до продуктового магазину. Але треба жити далі й намагатися шукати для себе щось позитивне й корисне. Відвідання закордонних курортів і туристичних локацій змінилося на подорожі рідною Україною. Походи велелюдними місцями змінилися на екскурсії на природу подалі від людей. Це іноді важко, але, у першу чергу треба думати про безпеку. І якщо обираєте вид прогулянки, який вам до вподоби, то відразу викресліть усе, що стосується закритих приміщень: торгові центри, кінотеатри, ресторани, тощо… Будьте обережними, обирайте безпечний відпочинок. Що може бути корисніше звичайних прогулянок містом? Добре поспілкуватися з близькими людьми за межами квартири, провести час на свіжому повітрі, максимально зменшивши ризик підхопити хворобу.

Пропонуємо Вам три локації у Дніпрі, які можна і варто відвідати мешканцям і гостям міста. Та й необхідності об’їжджати усе місто не виникне.

Набережна у Дніпрі

Це найдовша набережна у Європі. Невже це не привід взяти і прогулятися вздовж Дніпра? Враховуючи, яка зараз погода одягайтеся тепліше – і сміливо вирушайте насолоджуватися свіжим повітрям.

Пропонуємо сходити саме на Січеславську набережну, що є частиною великої набережної, яка йде вздовж правого берега Дніпра, разом із Заводською набережною та набережною Перемоги, має довжину понад 23 км, що робить її найдовшою набережною в Європі. Також це одна з найкрасивіших вулиць Дніпра.

Неперевершені спогади вам гарантовані.

Монастирський острів

Розважальна зона центрального парку імені Тараса Шевченка. Після прогулянки набережною доречно буде відвідати Монастирський острів, адже це по дорозі, і їхати на інший кінець міста немає жодної необхідності. Поруч річка Дніпро, а це як-не-як третя за довжиною й площею басейну ріка Європи.

Тут можна помилуватися прекрасним водоспадом, від якого просто не відірвати погляд, особливо ввечері, коли темно, а він підсвічується ліхтариками різного кольору. Це справді неперевершено, і дійсно не залишить вас без вражень.

Не залишайте без уваги атракціони, які приваблюють і дітей і дорослих. Острів розташований у межах Соборного району міста Дніпро, біля правого берега Дніпра, від якого відділений Архієрейською протокою.

Парк імені Тараса Шевченка

Центральний і найстаріший парк Дніпра. Складається з двох частин: материкової та Монастирського острова. Міст з’єднує острів з парком, саме по ньому можна перейти на оглядовий майданчик, сфотографуватися на заході Сонця, який тут неймовірно красивий, тому фотографії будуть досить привабливими.

Алеями парку добре гуляти з родиною або друзями (основне – дотримуватися дистанції та маскового режиму), тут є спеціально обладнані столики для гри в шахи, де люди різного віку показують свою майстерність. Також дитячий майданчик і усе, що потрібно для казкового відпочинку на свіжому повітрі. Парк імені Шевченка розташований на підвищенні, тому з оглядового майданчика відкривається мальовничий вид на могутній Дніпро і найдовшу набережну в Європі.

Тут же розташований каскадний фонтан, який також вартий вашої уваги.

Подорожуйте, відпочивайте, але пам’ятайте про безпеку. Намагайтесь відвідувати цікаві місця.

Приїжджайте до Дніпра. Обирайте відпочинок правильно!

Юлія Симоненко