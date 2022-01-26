Місця в Азії, які варто відвідати, хоча б раз у житті.

Азія – найбільша частина світу, саме тут з’явились всі найдавніші цивілізації та світові релігії. Хоча б раз у житті варто відвідати ці дивовижні місця. Під час такої подорожі, ви зможете ближче познайомитись з цікавими традиціями, архітектурними пам’ятками та історією.

Ми дібрали для вас 5 дивовижних місць, які точно сподобаються туристам. Сподіваємось, що зможемо зацікавити вас незвичайними пам’ятками та містами.

Затока Ха Лонг, В’єтнам

Мальовнича бухта Ха Лонг – туристична перлина В’єтнаму , яка розташована в північно-східній його частині. За легендою, острів Ха Лонг створив дракон, який спустився у море, утворивши улоговини різних форм та горби, які згодом перетворились на острови.

Катба – найбільший острів в бухті Ха Лонг. Близько половини острова оголошена національним парком. На острові є безліч озер, водоспадів і гротів, прибережні коралові рифи. Тут ви можете зайнятись дайвінгом, прогулятись парком або насолодитись пляжами.

Однією з цікавих особливостей є плавучі селища. Вони складаються з різнокольорових будинків, які розташовані на плотах, поруч яких пришвартовані човни. У таких поселеннях живуть рибалки й ловці перлів, а також їхні сім’ї. Саме тут, ви зможете ближче познайомитись із культурою та повсякденним життям місцевих мешканців.

Бангок, Таїланд

Бангкок – столиця Таїланду, головний політичний, економічний, духовний, культурний та освітній центр країни. Вам буде цікаво побачити його блискучі стародавні храми, прохолодні канали, зможете насолодитись пахощами екзотичних квітів та ароматами вишуканих тайських страв.

У Бангкоку можна познайомитися з тайськими традиціями та культурою місцевих жителів. Нічне життя Бангкока вирує: безліч клубів, дискотек, барів і навіть цілих розважальних кварталів

Познайомимось ближче:

Ріверсайд – мальовничий історичний район столиці з популярними готелями класу люкс, близькістю до визначних пам’яток та комфортним мікрокліматом. Рачатеві-Лумпіні – рай для шопоголіків з величезними торговими центрами, оптовими магазинами та різними ринками.

Клонг-Тан-Сукхумвіт – туристичний район Бангкока. Близькість до аеропорту, велика кількість готелів і багате нічне життя зробили його дуже популярним і в іноземців, і в місцевих жителів. Силон-Сатом – діловий та фінансовий центр столиці.

Що варто відвідати:

Королівський палац – резиденція тайського короля. Поряд із палацом встановлені гігантські обрядові гойдалки Лак-Муанг — два величезні тикові стовпи з різьбленою перекладиною. На території Королівського палацу розташований храмовий комплекс Ват-Пхо із 95 пагод.

Храм Світанку, або Храм Ранкової Зорі. Він розташований на території Королівського палацу, його стіни прикрашені фарфоровими кахлями, а довкола розставлені фігурки Будди та слонів.

Якщо, ви приїхали у Таїланд із дітьми, то радимо відвідати найбільший в Азії акваріум. На його поверхні ви можете покататись на човні з прозорим дном та поспостерігати за яскравими тропічними рибами, морськими черепахами та акулами.

Щоб побачити тварин, відправляйтесь у парк Safari World. Там вони спокійно гуляють по всій території, а туристи спостерігають за ними з машин або автобусів. Крім жирафів, зебр та левів, у парку дають шоу дельфіни та є окремий парк слонів і крокодилів.

Де поїсти:

Банкгок- ідеальне місце для того, щоб ближче познайомитись з тайською кухнею. Спеціальні заклади розташовані на кожному кроці і пропонують велику кількість страв. Обов’язково треба відвідати ресторанчик, який розташований на березі річки чи каналу, бо там можна нагодувати великих риб, які плавають поруч.

Природний заповідник Боке, Лаос

Розташований за межами міста Хуайсай і є відомою пам’яткою Лаосу.

Це місце прославилось завдяки своїм природоохоронним заходам із захисту чорнощоких гібонів. Ви можете зупинитись у будиночках, з яких відкривається мальовничий вид на ліс. У парку на вас чекає безліч розваг. Крім гібонів ви можете побачити слонів, тигрів, ведмедів та сотні видів різно-кольорових птахів.

Райдужне село, Тайвань

Селище є частиною великого мегаполісу і було побудовано 70 років тому. Раніше використовувався, як притулок для військових.

Згодом, село стало наполовину порожнім, а будинки старими. Через це, влада вирішила знести це місце, але місцеві жителі стали на захист та почали розфарбовувати будинки у різні кольори та малювати героїв мультфільмів. Сьогодні село є одним з найвідвідуваніших місць Тайваню.

Пхукет, Таїланд

Пхукет – найбільший острів Таїланду, розташований на півдні країни. Тут ви знайдете численні готелі на будь-який смак та гаманець, ресторани, бари, величезні торгові центри, сувенірні магазини, продуктові та речові ринки, банки, нічні клуби, дискотеки та розважальні заклади.

Що варто відвідати:

Мис Промптхеп – найпівденніша точка острова і найкраще місце на Пхукеті для зустрічі заходу сонця. Саме в Пхукеті найдивовижніші та найяскравіші заходи Сонця. Промптхеп часто можна побачити на листівках.

Май Кхао – відомий пляж біля аеропорту, над яким літаки пролітають так низько, що, здається, можна дістати їх руками. Безліч туристів приїжджають на цей пляж заради незвичайних фотографій.

Пхукет-Таун – старе місто в центрі острова, столиця Пхукет. Найцікавіше – це вулиця з китайсько-португальськими будинками, в яких розташовані кафе, музеї, галереї та сувенірні магазини.

Гора мавп – одна з найвідоміших визначних пам’яток. На всьому Пхукеті немає місця, де було б більше мавп. Якщо хочете поспілкуватися з ними та погодувати їх, то вам точно варто відвідати це місце.

Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися про дивовижні місця в Азії і ви зможете спланувати свою поїздку та відкрити цей край з нового боку. Бажаємо Вам більше мандрувати у цьому році.

Валерія Скопець