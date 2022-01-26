Топ-5 будинків з панорамою на Карпати: час з природою

З кожним роком все більше і більше українців на вихідні їдуть в Карпати. Хтось вирушає на захід України, щоб покататися на лижах, хтось цілий рік мріяв піднятися в гори, а хтось усамітнитися в будиночках серед природи. Тут знайдеться місце всім!

Попри наплив туристів на гірськолижних курортах, відпочити в сучасних та стильних готелях в Карпатах можна, якщо знати про «секретні» місця.

Ми підготували для вас декілька варіантів, серед яких ви неодмінно знайдете те, що буде вам до душі.

«Космічні» готелі

Незвичні купольні будиночки, що нагадують космічні об’єкти, розташовані в урочищі Горшків в селі Яблуниця Івано-Франківської області. 8 кілометрів від Буковеля – і ви в майбутньому. Дістатися місця призначення можна лише власною машиною або скориставшись послугами таксі.

Панорамні готелі для двох у формі капсули збудовані прямо посеред лісу, будиночки сконструйовані так, що вдень ви можете милуватися пейзажами гір, а вночі – зоряним небом.

Назва готелю Gam Eco Bubble . «Космічні» будиночки знаходяться на висоті 950 метрів над рівнем моря. Навколо – ліс, гірське повітря, дивовижні краєвиди, безкрає небо та високі гори. Міні-готелі оснащені ліжком, кріслами, санвузлом та кондиціонерами, які взимку допомагають обігріти приміщення.

Вартість: 3000 тисячі гривень на добу за двох.

Cosmos Spacecraft

Лише 30 хвилин від метушливого Львова і ви потрапляєте в дивовижне місце – Cosmos Spacecraft , що знаходиться в селі Майдан Львівської області.

Місце, де все ідеально – і в середині, і зовні. Неперевершений вигляд з панорамних вікон, камін, зручні меблі та комфортні кімнати, книжкові полиці, настільні ігри та кухня, яка обладнана необхідними речами.

Відпочинок від міської метушні та швидкого темпу – необхідність в сучасному світі. Земля, ліс, гори, свіже повітря, піші прогулянки околицями, верхова їзда на конях та час на себе.

Приємний бонус для гостей – безкоштовні місця для паркування автомобіля та можливість поселення з домашніми улюбленцями.

Вартість: 4000 гривень на добу за двох.

Еко-резиденція «Залужани»

Резиденція розташовується в однойменному селі Львівської області на території овечої ферми. Цей готель відрізняється від інших тим, що в ньому поєднується традиція українського народу (антикварні речі, давні предмети побуту), так і сучасність (архітектура та стильний інтер’єр). Гостьові будинки побудовані в скандинавському стилі та мають всі необхідні меблі – ліжко, столики, крісла та санвузол.

Хоч Залужани далеко від гір, вони вдало сусідять з містом Дрогобич, яке за останні роки стало більш сучасним, було зроблено ремонт ринкової площі, відкрито декілька туристичних локацій, тому ті, хто втомився від «спокою та тиші» може вирушити на екскурсію до міста.

Також тут можна не тільки милуватися овечками, але і спробувати фермерські гостинці в ресторані, що розташований на території готелю.

Вартість: 2700 гривень на добу зі сніданком.

Вілла Cosy House

Затишна вілла в селі Берегомет Чернівецької області. Кожен будиночок має стильний та сучасний дизайн, великі панорамні вікна з яких відкривається неймовірний краєвид на гори, сади та сільські будиночки.

Кожен будинок має терасу, огорожу та невелику зелену ділянку. Площа вілли близько 50 квадратних метрів, в середині є все необхідне для комфортного відпочинку – кухня з пічкою, вітальня, спальня та ванна кімнати.

Для любителів активного відпочинку, поруч є гірськолижний курорт Мигово – 13 кілометрів від вілли.

Вартість: 1000 гривень на добу за двох.

Дзен Хата

Загубитися поміж неба та гір, відчути себе немов на безлюдному острові можна у будиночку « Дзен Хата ».

Він знаходиться біля села Дземброня на горі на висоті 1000 метрів. З вікон відкривається панорама на вершину Піп Іван.

У котеджі є всі зручності – санвузол, кухня, необхідні меблі, також за бажанням можна користуватися мангалом. Головною особливістю цього котеджу є опалення піччю, а для тих хто не вміє поратися з дровами є керамічні обігрівачі.

Вартість: 2000 тисячі гривень на добу за двох.

Якщо вас не приваблює катання на лижах чи підйом в гори, в українських Карпатах ви легко можете знайти затишне та спокійне місце з неймовірними краєвидами з вікна. Але щоб відпустка або вихідні вдалися на славу, варто завчасно обрати місце та забронювати житло.

Наталія Дмитрик