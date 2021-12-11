Опішня – гончарна столиця України

Ще з давніх-давен українці славилися своєю працьовитістю та творчим потенціалом, який передається з покоління до покоління. Так, в селищі Опішня, що на Полтавщині декілька поколінь гончарів продовжують оберігати ідентичність українців та знайомити світ з шедеврами гончарства. Тож, поїхали знайомитися?

Опішня – невеличке селище міського типу Полтавського району Полтавської області України, розташоване на берегах ріки Ворскла приблизно за 40 км від самої Полтави. Цікаво відзначити, що Опішня вважається одним з важливих козацьких поселень. Так, за однією з історичних версій назва населеного пункту походить від слова опішитися, тобто зупинитися, зійти з коня, адже містечко було на перехресті торговельних та транспортних шляхів.

Місцеві жителі з давніх часів славляться своєю гончарською майстерністю та передають важливі вміння своїм нащадкам. Беззаперечно, що гончарний промисел є основним для старожилів, а керамічні вироби краю представлені на численних міжнародних виставках, конкурсах та фестивалях.

Тож, на разі Опішню почесно називають гончарною столицею України, що оберігає культурний спадок. Пропонуємо пересвідчитися в цьому на власні очі та відвідати Опішню.

Яким транспортом краще доїхати до Опішні та де зупинитися?

Прибувши до Полтави, варто забронювати квиток на автобус до Опішні у місцевому автовокзалі. Це можна зробити зручно онлайн за допомогою ресурсу за посиланням: https://avtovokzal.pl.ua Орієнтовна вартість квитки становить близько 50-60 грн, час в дорозі – 50 хвилин. Слід зазначити, що альтернативою громадському транспорту може стати власний автомобіль, яким можна дістатися до Опішні в рази швидше. Зауважуємо, що готельний бізнес не дуже розвинений в Опішні, а тому є лише декілька житлових садиб, де можна поселитися з комфортними умовами, а тому кращий варіант обрати готель у місті Полтава.

Що подивитися ?

На території селища розташовані важливі заклади культури області, які можна відвідати та ознайомитися з провідними гончарними традиціями.

Передусім, пропонуємо відвідати Національний музей українського гончарства в Опішні – гончарній столиці України був заснований у 1986 році. Слід зазначити, що на даний час Національний музей українського гончарства в Опішні має найбільшу колекцію художніх творів майстрів-керамістів і гончарів – близько 35000 експонатів.

Основна мета діяльності музею полягає в тому, щоб формувати гончарні колекції, здійснювати наукове вивчення гончарної справи та популяризувати українського гончарства.

Особливістю зазначеного закладу культури є також те, що на його базі створено колегіум мистецтв та інститут керамології.

Далі слід зазначити, що туристи залюбки відвідують музеї-садиби, де мають змогу ще більш тісно познайомитися з гончарською справою та поспілкуватися з нащадками відомих гончарів.

Так, один із найбільш відомих творців української народної кераміки другої половини ХХ століття був Гаврило Ничипорович Пошивайло. Він разом з дружиною займалися гончарством та колекціонували керамічні вироби. Здобутки музеї-садиби включають гончарні вироби майстрів Опішного краю ХІХ — початку ХХ століття, полтавську традиційну вишивку (рушники, скатертини), ткані кролевецькі рушники, народне малювання (живопис на полотні, фанері та склі), старовинні ікони.

Слід зазначити, що на території селища розташовані також: Меморіальний музей-садиба гончарки Олександри Селюченко, Музей мистецької родини Кричевських, Меморіальний музей-садиба гончарської родини Пошивайлів, Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішнянської кераміки Леоніда Сморжа.

І це все, а як же кулінарні традиції ?

Кожного року в Опішні протягом літа проводяться кулінарні фестивалі open-air, які залучають гостей селища до приготування українських страв. Наприклад, у серпні 2021 проводився фестиваль «Борщик у глиняному горщику», на якому приготовано 80 видів борщу. Уявляєте ?

Основною метою заходу є вивчення традицій, правил приготування, рецептури, регіональних особливостей приготування борщу, популяризація культурних традицій Полтавщини, утвердження духовних, морально-етичних та естетичних цінностей українського народу тощо.

Протягом заходу також відбувалися майстер-класи для дітей та дорослих. Тож, десятки майстринь здійснюють приготування борщів у горщиках у печах за оригінальною народною рецептурою, а потім відбувається народна дегустація.

Ось і завершилася подорож до Опішні – гончарної столиці України, що вражає майстерністю наших предків. Радимо завітати та помилуватися українськими традиціями, не забувайте придбавати сувеніри на згадку.

Маргарита Сидоренко