У гості до Дніпра

На Правому березі річки Дніпро, розташувалася одна з найкрасивіших українських пам’яток. Звучить дуже голосно? Та давайте разом помандруємо її околицями…

Наша прогулянка буде довжиною тридцять кілометрів. Дістатися якогось кінця набережної досить легко: або з житлового масиву «Перемога», або з масиву «Парус», або з центру міста (орієнтуйтеся на будівлю цирку). На території набережної розташовані вежі-близнюки висотою двадцять вісім поверхів. А ще її перетинають аж шість мостів. Один з них – Мерефо-Херсонський – єдиний залізничний міст у Європі, що має криволінійну конструкцію.

Трохи історії

Головним мотивом побудови набережної була боротьба за чисте повітря, єдність з природою та вихід до річки. Місто Дніпро і сьогодні залишається великим промисловим центром. Ще у 1957 році було розроблено перший макет набережної. Будівництво прискорили через одну нагальну проблему. Тодішні мешканці потребували термінової реконструкції міської каналізаційної системи. Інженери Б. Мільман, А. Левін і архітектор В. Зуєв запропонували прокласти єдиний колектор для каналізації, водопроводу, газопроводу, кабелів різного призначення і теплотраси за межами житлової та промислової зони, уздовж берегової лінії. Для захисту берега від руйнівної дії ґрунтових вод знайшли оригінальне рішення: звести дамбу з металургійних відходів. Отож, в основу майбутньої набережної засипали відходи від металургійного виробництва.

Цікаві місця

Набережна Дніпра готова здивувати всіх і кожного. Тут багато історичних пам’яток: «кам’яні баби» з колекції історичного музею, пам’ятник загиблим воїнам-афганцям, пам’ятник воїнам сто п’ятдесят другої стрілецької дивізії, скульптурна композиція «Юність Дніпра». Також можна задивитися на фонтани: «Білий лебідь», «Кульбабка» (з тих фонтанів, в якому купаються випускники і десантники), а ще ряди маленьких фонтанчиків до колін.

Найдовша у Європі лавочка – 50 метрів. Її чомусь називають «сімейною», напевно, через те, що тут може вміститися вся родина з усіма близькими і далекими родичами. Але насправді особливість лавочки не в цьому. На ній сидять і металевий Амур, і велика парасолька і кіт з собакою, тримаючи за лапки одне одного. Фотографуватися – не перефотографуватися з кожним героєм. Найвідомішим об’єктом набережної є зелена скляна куля, що височіє на пагорбі зі сходів. Пам’ятку декілька разів розбивали, але щоразу повертали на законне місце. Звідти, де стоїть куля, відкривається шикарний вид на лівий берег Дніпра. А на самому склі блищать написи на кшталт «тут був Вася». З цим вже давно ніхто не бореться, тепер ці написи – своєрідна родзинка пам’ятника. Можете і ви залишити своє послання.

Звісно, ніхто з туристів не пройде повз напис «Я люблю Дніпро». Його на Набережній встановили зовсім нещодавно, але така фотозона швидко стала популярною. Для тих, хто справляє весілля, є прекрасна пропозиція: зав’язати стрічку на Дереві Щастя, посидіти на Лавці Кохання і залишити замочок на пішохідному мосту до Монастирського острова.

Дніпровські розваги

На найдовшій набережній в Європі ви можете: покататися на катері чи яхті (середня ціна 50 грн, але враховуйте день тижня і час плавання), поїсти кукурудзи чи солодкої вати, насидітися на зеленій траві (якщо візьмете з собою покривало) або орендувати м’які крісла, завітати до ресторанів з краєвидом на річку, порибалити, зазирнути в монастир, перейти пішохідним мостом до Монастирського острова на каруселі чи в океанаріум… Та найчастіше тут можна побачити любителів скейтів чи роликів. 30 кілометрів можливостей покататися та «потрюкачити»!

Всі великі фестивалі міста проходять саме тут. Часто на вихідних збираються байкери або любителі танців – сальси чи вальсу. Романтичне побачення чи веселі посиденьки з друзями – неважливо. Тут всім знайдеться місце.

Єдине прохання до гостей і жителів міста: прибирайте за собою. Набережна дуже зелена і охайна. Не будемо ж ми псувати цю красу?

Вероніка Крамар