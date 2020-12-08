In vino veritas: де шукати хороше вино? Частина третя

Українська земля завжди славилася своєю родючістю. Однак, крім зерна, фруктів та овочів, ми вирощуємо неймовірний виноград, з якого виходить унікальне вино, що дарує насолоду та натхнення.

Цією статтею ми завершуємо цикл розповідей, що стануть для вас путівником у світ винного туризму. У першій та другій частинах ми завітали до 12 регіонів світу та дізналися про відмінності винних сортів. У цій статті ми детально розберемо найцікавіші шато та виноробні України, що подарують вам незабутні емоції та запам’ятаються не лише смаками, а й краєвидами, людьми та архітектурою.

Коблеве

Навколо невеличкого села Коблеве у Миколаївській області розкинулися виноградники. Вони належать винному заводу «Коблево», що вважається одним із провідних виноробних підприємств у Причорномор’ї. Морське узбережжя поблизу, м’який клімат і яскраве сонце допомогли винограду вирости солодким та насиченим.

Коблево має лімітовану колекцію вин, для яких виноград спеціально збирають вночі, коли він холодний. Це дозволяє краще збалансувати смаки та аромати і стабілізувати рівень цукру.

Крім виноградників, у Коблево можна, також, відвідати картинну галерею, навчитися комбінувати вина зі стравами та спробувати їх у супроводі досвідчених сомельє. Усе це винний завод пропонує туристам у власному дегустаційному турі.

Шабо

Винний завод Шабо розташований в Одеській області, на території одного з найстаровинніших виноробних регіонів Європи. Поцілований одеським сонцем солодкий виноград дарує вину насичені фруктові нотки та аромати ванілі.

Хоча компанія була заснована лише в 2003-му році, виноробством у цій місцевості займалися вже з 18-го століття. Зараз поряд із заводом працює перший в Україні «Центр культури вина Шабо». Він пропонує екскурсії, де гості знайомляться з історією вина, дізнаються про галузі винного виробництва та гуляють старими винними підвалами. Тут можна побачити величні архітектурні комплекси, вражаючі експозиції ландшафтного дизайну, єдиний в Україні пам’ятник Виноградній лозі та інші цікаві арт-об’єкти.

Радимо відвідати дегустацію вин, де вам запропонують 6 різних видів Шабо: Шардоне, Каберне, мускатне десертне біле вино, ігристе витримане біле та інші. Рекомендуємо звернути увагу на лімітовану колекцію ігристих вин «Grand Reserve», що представляє собою різні сорти вина брют (тобто з мінімальною кількістю цукру або без цукру взагалі). Такі вина добре вживати охолодженими та поєднувати із чимось легким чи солодким, скажімо, морепродуктами або десертами.

Чізай

Високо в горах, у глибині Карпат розкинулися виноградники. Коли ви побачите широкі простори, засаджені сотнями гектарів виноградних ліз, не думайте, що ви опинилися в Тоскані. Скоріш за все, ви просто ступили на землю шато Чізай.

Раніше ця виноробня працювала лише на експорт, але останніми роками українцям пощастило – тепер і ми можемо придбати їхні вина. Якщо взяти винний тур, то вам запропонують не лише дегустацію та історію виноробства, а й термальний відпочинок та чарівний вечір із традиційним карпатським бограчем біля ватри.

Справжньою візитівкою шато є біле вино із символічною назвою «Троянда Карпат». Воно стало багаторазовим призером міжнародних конкурсів завдяки бурштиновому відтінку та насиченому аромату пелюстків чайної троянди. Заплющте очі, прислухайтесь до потріскування багаття, зробіть ковток «Троянди Карпат» та дозвольте солодкому вину створити вам мрійливий настрій та відчути автентичний затишок Закарпаття.

Виноробне господарство князя М. П. Трубецького

У селі Веселе Одеської області розташований цілий маєток, що колись належав князю Трубецькому. Він володів кількома садибами та був відомий тим, що любив добре поїсти, голосно посміятися, був поціновувачем породистих коней, красивих жінок і, звісно, смачного вина. На щастя, останньому він надав особливої уваги.

Сьогодні це виноробне господарство – не просто підприємство, що виробляє вино, це єдине в Україні історичне шато – йому більше 120 років. Гостям пропонують цікаві сорти насичених, елегантних вин із краєвидом на Дніпро.

Вдале розташування та багата історія дали виноробцям можливість пропонувати туристам найрізноманітніші види розваг. Крім класичної дегустації, можна замовити етно-тур, історичну екскурсію та катання яхтою або човном уздовж Дніпра. Це місце настільки зачаровує, що нерідко молодята справляють там весільні церемонії.

Зверніть особливу увагу на вино «Оксамит України». Воно здобуло високі оцінки на престижних конкурсах у Лондоні, Вероні, Варшаві та Кракові. У минулому столітті його навіть постачали Британському королівському двору. Тепер королями можете відчути себе і ви. Смакуйте темно-рубінове вино із оксамитовою терпкістю та тривалим фруктовим післясмаком.

Колоніст

Виноробня «Колоніст» в Одеській області розкинулася на березі найбільшого природного озера в Україні – Яплуг. Засновники люблять наголошувати, що їхні виноградники розташовані на одній широті з регіоном Бордо. Саме тому Колоніст відомий своїми Шардоне, Рислінг, Мерло і Каберне-Совіньйон.

Щорічно підприємство виготовляє понад 280 00 пляшок вина. Найбільше воно славиться винами з українських сортів винограду: біле Сухолиманське та червоне Одеське чорне. Перше має нотки лайму, мускату та кислуватий післясмак. А друге вино насичене ароматами шовковиці, чорносливу та димними нотами. Воно чудово поєднується з м’ясом, гарячими салатами та копченостями.

Колоніст пропонує гостям не лише вино, а й олію з виноградних кісточок та косметику з екстрактом вина. ЇЇ можна привезти як сувенір друзям та родичам або потішити себе вишуканим презентом.

Бейкуш

У Миколаївській області знаходиться особлива та затишна виноробня – Бейкуш. На відміну від попередніх місць, це не велике підприємство, а локальне, маленьке сімейне господарство, що зовсім нещодавно отримало ліцензію на продаж вин. Засновники виноробні – не прихильники традицій, а сміливі експериментатори. Бейкуш відома насамперед унікальними поєднаннями сортів винограду (купажами), що створюють неповторні смаки та приголомшують навіть досвідчених гурманів.

Ще однією особливістю виноробні є її розташування: виноградники ростуть на мисі Бейкуш, що з одного боку омивається водами Березанського лиману, а з іншого – Бейкуською затокою. Ви стоїте на схилі, оточені соковитою зеленню виноградників, дихаєте свіжим вітром на схилах та споглядаєте бурхливі води Чорного моря – хоча б заради цього відчуття вже варто завітати до локальної виноробні.

А солодкою родзинкою стане їхнє вино Артанія, для його виробництва змішують вина з різних виноградників і сортів. Напій виходить яскравим, смачним, а головне – унікальним. Такий самобутній смак, що виготовляють лише тут, найкраще відображає експериментальну та еклетичну філософію виноробні.

Biologist

Тренди, що захоплюють світ, не оминають і винні господарства. Саме тому тяжіння до органіки та «зеленого» виробництва надихнуло виноробів на створення цілого підприємства, що спеціалізується на екологічному виготовленні вин. Цим і займається виноробня Biologist. Це ще одна причина краще вивчити околиці Києва, адже вина виробляють у селі Лісники, що всього у 25-ти хвилинах від столичного ВДНГ.

Для виготовництва вина відмовилися від застосування штучних хімікатів та використовують засоби рослинного і мінерального походження. Ґрунт із натуральними добривами робить виноград найбільш корисним та смачним.

Радимо звернути увагу на біле сухе нефільтроване вино Аліготе, що насичене ароматом польових квітів і трав. Воно ідеально поєднується з морепродуктами та легкими м’ясними салатами.

На цьому завершується наша навколосвітня подорож виноградними долинами, виноробнями, шато та дегустаційними залами. Вино може розказати про країну набагато більше, ніж здається – із першим ковтком можна відчути тепмерамент жителів, ласкаве сонце, потужні вітри, високі схили та родючий ґрунт. Ми віримо, що куди б ви не завітали – до спекотної Іспанії чи прохолодної Німеччини, далекої Австралії чи рідної України, ви знайдете саме те вражаюче вино, яке ви так довго шукали.

І нехай ваш келих завжди буде наполовину повним!

Анастасія Зіміна