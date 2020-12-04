In vinо veritas: де шукати хороше вино? Частина друга

Ми продовжуємо знайомити Вас із країнами, які допоможуть знайти улюблене вино та подарують захопливі краєвиди на виноградні долини.

У першій частині ми побували в шести країнах, які є провідними виноробними регіонами та заглибилися в тонкощі смаків вина. Тож наповнюйте келихи і нумо мандрувати.

Південна Африка

Землі саме цього регіону посідають почесне сьоме місце серед країн, що виробляють найбільший обсяг вина. Південна Африка пропонує світу 102 000 гектари виноградників.

Вона відома своїм теплим кліматом та насиченими, пікантними винами, хоча більшість південноафриканського винограду використовують для виготовлення бренді.

Завітавши в Робертсон, ви зможете скуштувати найкраще вино країни – Шенен Блан. Воно представлене аж у шести стилях: свіже і фруктове; насичене і невитримане; насичене і витримане; насичене і солодке; дуже солодке та ігристе, що називається Кеп Классік.

Проїхавши ближче до морського узбережжя, ви побачите виноградники Вокер-Бей та Голкового мису – найпівденнішої точки Африки. Там радимо скуштувати Рожеве Піно Нуар. Воно має характерний смак полуниці, бузини та журавлини.

Прихильникам насичених червоних вин радимо завітати до західної частини, а саме до Стелленбошу та Свортленду. Вони славляться своїм Каберне Совіньйон, що має насичені та трав’янисті аромати чорного перцю, смородини та суничні нотки.

Чилі

Унікальний клімат цієї країни забезпечив їй неповторні смаки місцевих вин.

Прибережна частина Чилі має прохолодний клімат, що зумовлений течією Гумбольдта. Найвдаліші вина цього регіону – ледь солонуваті білі з цитрусовими нотками і пікантний Піно Нуар. На відміну від південноафриканського, чилійське Піно Нуар має більшу кислинку.

Більш теплий клімат поширений серед внутрішніх долин, що в центрі країни. Вони відомі своїми елегантними червоними винами. Там спеціалізуються на виготовленні Бордо з ароматом червоних ягід і чітко вираженою кислотністю.

Виноградники, що ростуть на височинах, у передгір’ї Анд, продукують червоні терпкі вина. Одним із найвідоміших є Камернер. Цей сорт міг би зникнути, якби його не переплутали з Мерло й не почали вирощувати саме в Чилі у 19 столітті. Воно має присмак гранату, ожини й карамелі.

Німеччина

Хоча німців звично асоціюють із пивом, у вині вони також професіонали. Ця країна відома найкращими у світі винами Рислінг. Це легке біле вино, що має яскраві фруктові ноти та кислинку. У ньому відчувають ноти лайму, зеленого яблука та жасмину. Солодкий Рислінг відмінного підходить до гострих страв і приправ. А сухий сорт ідеально поєднувати із жирним м’ясом, наприклад, качкою і беконом.

Якщо завітаєте до Саксонії або до Рейнгессену, то зірвете справжній куш, адже скуштуєте не лише Рислінг, а й Мюллер-Турґау – ще одне біле вино. Воно більш насичене й ледь солодке, має аромат персика та квітів.

Португалія

Португалія – це Батьківщина портвейну, тому сміливо починайте подорож з міста Порту – саме там народився цей напій. Він міцний, солодкий, має аромат глазурованого яблука, карамелі та родзинок.

Португальці пишаються своїм портвейном, тому, якщо кататиметеся фунікулером, вас відведуть на безкоштовну дегустацію кількох сортів напою. Утім, купляти його краще не в спеціалізованих крамницях, адже там, як правило, сильно завищують ціни.

Біля Лісабона роблять Трінкадейру – червоне вино з рідкісним дерев’янистим смаком і нотками червоних ягід.

Якщо полюбляєте нотки лимону та меду, скуштуйте Арінто. Його не доведеться довго шукати, адже його робить уся Португалія.

Австрія

Північно-східний регіон славиться найвідомішим вином Австрії – Ґрюнер-Вельтлінер. Воно легке та пікантне, має аромат мускатного горіха, цитрусів та груші. Чудово поєднується з ароматними овочами і стравами японської кухні.

Біля кордону зі Словаччиною виготовляють Цвайгельт. Це легке червоне вино з виразним вишневим ароматом залишає ледь гіркуватий трав’янистий післясмак.

Прихильникам насиченого вина радимо спробувати Блауфранкіш. Це червоне вино насичене танінами (ферментами, що дають терпкості) та має яскравий аромат лісових червоних ягід. Його добре пити з важкою, жирною їжею або соленими сирами.

Нова Зеландія

Далека країна Океанії привернула увагу світових гурманів вином Совіньон Блан. На відміну від французького, новозеландський сорт має присмак маракуї та аґрусу. Прохолодний клімат Мальборо – основного виноробного регіону Нової Зеландії – надав вину легкої кислинки й ароматного цитрусового букету. Новозеландський Совіньйон Блан по праву називають найбільш важливим вином країни.

Трохи південніше, біля міста Крастчерч, виготовляють сухе або напівсухе Піно Ґрі. Це легке біле вино манить нотками квіткового пилку, кексу і яблука. Його радять вживати холодним та поєднувати з легкими фруктами, зеленню та рибою.

Хороша подорож, як і хороше вино, дарує незабутні враження. Але якщо їх поєднати – задоволення стане в рази більше.

(Далі буде)

Анастасія Зіміна