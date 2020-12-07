Мармарис – сонце, фруктове вино та рахат-лукум

Чудовий смак фруктових вин та щойно виловлених морепродуктів. Збирайте швидше валізу, ми вирушаємо до Мармариса!

Справжня перлина Турецької Рив’єри

Мальовниче рибальське містечко оточене хвойними зеленоокими горами, лежить на перетині двох морів: Егейського та Середземного.

Дивовижність численних бухт та хвойних лісів роблять Мармарис одним із найекологічніших курортів для відпочинку в країні сонця.

Вологий клімат, пишна тропічна рослинність, мальовничі Егейські острівці, найдовша берегова лінія з різноколірними скелястими схилами, залиті сонцем піщано-галькові пляжі обладнанні шезлонгами та пляжними парасолями, які, до речі, мають численні нагороди за чистоту та розвинену пляжну інфраструктуру з багатим вибором розваг.

Усі вони служать ідеальним та комфортним місцем для відпочинку, тому справжню гармонію природної краси та спокою ви знайдете у цьому куточку Туреччини.

Традиції

Не забудьте про традиційний хамам, який і досі вважається невід’ємним атрибутом міського життя та є обов’язковим ритуалом для відвідування. У перші дні перебування у мальовничій місцині необхідно туди завітати, для того аби ваша засмага була рівномірною та бронзовою.

Звичайно, у традиційному хамамі ви отримаєте не лише оздоровлене тіло, а ще й відчуєте естетичну насолоду. Традиційна турецька лазня оздоблюється мармуром для рівномірного прогріву. З мармуру виготовлено все: підлога, лежанки, стіни. Класичний інтер’єр передбачає багаті прикраси та східні орнаменти. Стеля у вигляді купола забезпечує плавне стікання конденсату по стінах. А відсутність різких контрастів передбачає поступовий прогрів і поступове зниження температури тіла. Тому кожен охочий може підібрати для себе ідеальні умови.

Що цікавого

Якщо Ви непосидючі та не можете цілими днями проводити на пляжі – екскурсійні тури з Мармариса саме те, що потрібно. Курорт пропонує безліч екскурсійних програм: до острова Клеопатри (о. Седир) з ідеальним піщаним пляжем та руїнами старого міста Кедра; подорож до черепашачого острова Дальян з лікувальними грязьовими ваннами та залишками античного міста Каунос; до відомого усім Памукале та його геотермальних джерел, а на шляху назад не забудьте завітати на дегустацію фруктових вин на фабрику виноробства (радимо персикове вино та вино зі шовковиці) або ж завітайте до неперевершеної затоки Гекова з багатьма незабутніми бухтами, містечка Датча, озера Кейчеіз, коси Киз-Куму. Звичайно, не забудьте і про середньовічну фортецю, палац султана Хафси, який знаходиться в історичному центрі Турецької Рів’єри.

Авжеж, не варто забувати, що Мармарис це не лише пляжі та привітне спокійне море , а ще й «тусовочний» курорт в якому вирує нічне життя. Центром усіх нічних розваг є вулиця Bar Street, на якій зосереджені бари, заклади де проходять пінні вечірки, дискотеки, лазерні шоу програми, та різноманітні конкурси.

Отож, якщо ви хочете справжнього колориту, теплого середземноморського повітря, смарагдового моря та смачного рахат-лукуму — не гайте часу. Збирайтеся!

Катерина Біленко