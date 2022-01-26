«Містік Фоллс», або Подорож до вигаданого міста

Оповите страшенними таємницями та заховане густим туманом, неподалік від Атланти розкинулося вигадане містечко під назвою «Містік Фоллс».

Старовинне місто, яке було домівкою для багатьох чудовиськ, а саме вампірів, гібридів, відьом та перевертнів зараз є справжньою пам’яткою штату Джорджія. І хоча це місто вигадане, воно все одно манить фанатів своєю неймовірною історією та загадковою атмосферою телесеріалу.

Що ж це за місто?

Містік Фоллс (англ. Mystic Falls) — вигадане місто, в якому відбуваються події серіалу «Щоденники вампіра» та «Спадщина». За сюжетом розташоване воно в Америці, а саме у штаті Вірджинія. Однак у реальному житті ця локація розташована в американському місті Ковінгтон, в штаті Джорджія, неподалік від Атланти.

Відповідно до історії в кіно, Містік Фоллс було засноване на початку 19 століття кількома сім’ями, серед яких були Сальваторе, Форбс, Локвуди, Фелли та Гілберти. Головним завданням засновників міста було врятувати місцевих від холоднокровних чудовиськ – вампірів, які на той час тероризували місцевих.

Діяльність організації велася таємно і була замаскована під клуб любителів історії рідного міста. Проте знання боротьби з вампірами все одно передавалися з покоління до покоління. Різні щоденники та артефакти зберігалися у кожній сім’ї разом зі спеціальною зброєю. З тих часів Містік Фоллс зберігає на своїх вулицях жахливі таємниці, які так розбурхують уяву відвідувачів.

Що подивитися?

Справжні фанати телесеріалу точно знають, що вони хочуть побачити, і як це відшукати. А що ж робити туристам, які тільки познайомилися із цією шаленою історією? Спеціально для «новачків» ми підготували невеликий перелік тематичних пам’яток:

Бар “Містік Гриль” – місцевий ресторан, кафе і бар в Містік Фоллс. Це популярна локація для підлітків і молодих людей у місті, і всі регулярні персонажі серіалу проводили там час. Тож, якщо Ви фанат вампірів, у Вас буде змога відчути себе справжнім свідком усіх подій історії. Ви зможете скуштувати соковитий стейк за особливим рецептом, випити той самий бурбон та сфотографуватися на фоні відомих декорацій або просто насолодитися атмосферою цього міста.

Цвинтар Містік Фоллс – це одна з найулюбленіших локацій серіалу. Саме там Олена перший раз зустрілася із братами Сальваторе, саме там відбувалися події, які змушували глядачів просто «тонути» у сльозах. Так, дуже дивне місце для туристів, однак ця атмосфера дійсно перехоплює подих і вражає своєрідним шармом. Там Ви зможете побачити декоративні пам’ятники персонажів, які покинули світ живих, склеп та багато іншого.

Головна площа міста – центральна вулиця міста, де розташований місцевий «Біг-Бен». Там Ви побачите вежу з годинником, яку досить часто показували в епізодах телесеріалу. Також невеличка прогулянка містом дасть Вам змогу насолодитися будиночками, які слугували домівками головних персонажів серіалу. Ці будівлі точно треба подивитися, адже кожен дім – особливий витвір незвичайної архітектури.

Музей «Щоденники вампіра» – його було створено на честь улюбленого серіалу. Тут зібрали велику кількість декорацій. В музей можна подивитися на фотокартки зі зйомок, речі та костюми улюблених персонажів і придбати цікаві сувеніри: кільця братів Сальваторе, бурбон, дерев’яні ножі, картки з автографами тощо.

То як дістатися до міста, якого не існує?

Дуже просто – літаком до Атланти.

Після прильоту краще орендувати авто, якщо Ви подорожуєте самостійно і їхати спочатку дорогою I-285, а потім по I-20 на схід, слідуючи вказівниками на Ковінгтон-Містик Фолс.

Проте найлегшим варіантом потрапити до міста – заздалегідь замовити тур , який коштує 55$ за людину.

Страшно цікаво? Тоді скоріше пакуйте валізи й рушайте до пригод. Але завжди будьте уважні, адже вампіри не сплять!

Анастасія Савченко