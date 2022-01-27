Подорож архітектурними шедеврами Сходу: диво-мечеті Ірану

Іран-загадкова країна на Близькому Сході, наче скарбниця, наповнена архітектурними перлинами. Найвизначніші пам’ятки Ірану – мечеті, від краси яких буквально перехоплює подих.

1. Шах Чераг

Мечеть-мавзолей Шах-Черах – визначна пам’ятка, яку просто не можна пропустити, будучи в Ширазі. Це величний надгробний монумент, де знаходяться могили двох братів, Ахмеда та Мохаммеда, синів Муси аль-Кадіма та братів Імама Рези. Брати знайшли притулок у Ширазі під час аббасидського переслідування мусульман. Але, зрештою, це історія, причому досить давня. А тепер мавзолей виглядає настільки вражаюче і настільки сильно вражає уяву, що мало хто може залишитися байдужим до його пишноти.

Мавзолей був споруджений у 14 столітті за правительки Таші Хатун. “Шах-е-Черах” по-перськи означає “Володар світу”. Таку назву це місце отримало через історію свого відкриття. Аятолла Дастахіб побачив світло здалеку і вирішив знайти його джерело. Наблизившись, він помітив, що світло виходить із могили на цвинтарі. Могила, з якої йшло світло, була розрита, і в ній виявили тіло в обладунках з обручкою на руці. Напис на кільці говорив: “Честь належить Богу, Ахмед, син Муси”. Таким чином, стало ясно, що на цьому місці поховані сини аль-Кадіма.

Внутрішнє оздоблення мечеті вражає тисячами уламків блискучого дзеркала, що відбивають світло, деталізованими кахлями, оздобленими золотом мінаретами та блакитним куполом.

2. Насир аль Мульк

Це по праву одна з найоригінальніших і найкрасивіших мечетей у світі. Мечеть Насір-аль-Мульк (Nasir al Mulk), про яку йтиметься, розташована вона в Ширазі, Іран. Зовні мечеть нічим не примітна, а от усередині… там є на що подивитися.

Насір аль Мульк вражає своєю красою, особливо коли сонячне світло проникає крізь вітражі та падає на перські килими, блакитними кахлевими стінами, що випромінюють майже небесну блакить. Мечеть оживає зі сходом сонця, яке відбивається у численних кольорових вітражах. Різнокольорові сонячні промені відбиваються на підлозі, стінах, арках і шпилях, що підносяться. Навіть відвідувачі мечеті можуть виявити яскраві різнокольорові відблиски. Як тільки сонячне світло потрапляє у вітраж, вся будівля заливається яскравою веселкою квітів, що відбивається у мозаїці. Це свого роду заклик до ранкової молитви, оскільки саме вранці віруючі здатні отримати благословення Всевишнього.

Ця мечеть має багато назв. “Рожева мечеть”, її також називають “Мечеть квітів”, “Райдужна мечеть” або “Мечеть Калейдоскоп”. Вона була зведена за указом одного з лордів династії Каджар, Мірзи Хасана Алі Насір аль Мульк (Mirza Hassan Ali Nasir al Mulk) у 1888 році і названа на його честь, оскільки лорд фінансував будівництво цієї споруди. На будівництво пішло 12 років, а її інтер’єр є чудовим шедевром дизайну з приголомшливими переливами кольору. Ця сакральна споруда вважається однією з десяти найкрасивіших мечетей світу.

3. Мечеть Імама

Мечеть Імама одна з найкращих у країні, відома своїми блакитними кахлевими стінами, які випромінюють майже небесну блакить.

Хоча крім дивовижної краси стін, увагу привертають не лише стіни, а й чудова каліграфія, особливі акустичні властивості та симетричні аркади, а куполи буквально зачаровують відвідувачів. Це найбільша мечеть Ісфахана, розташована з південного боку Площі Імама.

Будівництво її розпочалося в 1611 р., закінчилося — в 1641 р. Внутрішні стіни мечеті оформлені унікальними малюнками, мозаїкою, орнаментом і в’язью. Загальна площа мечеті — 20000 м². Висота мінаретів — 42 м, а головного купола — 52 м, що робить Мечеть Імама найвищою спорудою в усьому місті. Найбільший інтерес туристів викликає унікальна акустика усередині мечеті: конструкція стін дозволяє почути людський шепіт з протилежного кута.

4. Мечеть Шейха Лотфулли

Мечеть шейха Лотфулли є одним з архітектурних шедеврів Ірану. Збудована вона у стародавньому місті Ісфахан, яке з 1598 по 1736 р. було столицею Персії.Будувалася мечеть 15 років, з 1603 по 1618 р. є однією з чотирьох головних прикрас площі Імама і була побудована першою з них. Названа Абасом Великим на честь свого тестя – ліванського шейха Лотфулли. Це особиста приватна мечеть шаха, призначалася виключно для дружин шаха, тому друга назва мечеті Жіноча. Найпримітніша риса мечеті – це відсутність мінаретів.

Увагу чисельних відвідувачів привертає купол завдяки арабескам, які ніби зменшуються у міру наближення до центру.

Плитка кремового кольору змінює колір в залежності від руху сонця протягом дня, іноді надаючи їм рожевий відтінок.Купол прикрашений орнаментом «еслімі», одним із найзнаковіших у перській культурі.

5. Мечеть Фатіми Масуме

Мечеть названа на честь сестри Імама Рези, восьмого шиїтського імама.

Споруда має напрочуд витончений, жіночний вигляд завдяки геометричним візерунками квітковим мотивам навколо вхідних дверей. Тисячі мусульман-шиїтів щорічно прямують до Куму, щоб віддати данину поваги Фатімі Масуме і попросити її благословення. Цей храм вважається однією з найважливіших святинь шиїтів Ірану.

Пам’ятка туристам: Правила поведінки в мечеті

Відвідуючи мечеть, не забудьте про те, як правильно поводити себе в релігійних спорудах мусульман.

1. Поважайте особистий простір кожного

Під час годин молитви (намазу) всім хто не сповідує іслам вхід в мечеть заборонений. В будь-який інший час можна заходити. Деякі люди можуть молитися надворі під час намазу, але не слід наближатись до них занадто близько та пильно придивлятись, коли проходитимете повз.

2. Знімайте взуття при вході

В кожній мечеті існує спеціально відведене місце для взуття, адже заходити в мечеть можна лише босоніж. В туристичних місцях можна одягати пластикові пакети на взуття, але в “функціонуючих” мечетях так робити не варто, адже шурхіт пластику може заважити іншим молитися.

3. Одягайтеся скромно

Волосся жінки повинно бути прикрите, а також прикриті мають бути плечі та коліна, як у жінок, так і у чоловіків. Якщо ви все ж виявилися не підготовлені, деякі мечеті пропонують шарфи і сукні безкоштовно, але не всі, так що беріть щось із собою, щоб не опинитися в незручному становищі.

4. Не шуміть

У мечеті не можна бігати, сміятися, обмінюватися жартами. Якщо є необхідність щось сказати, намагайтеся робити це пошепки. І не забудьте відключити мобільні телефони.

5. Будьте обачними з камерою

Фотографувати і знімати відео в мечеті дозволяється. Однак сам процес молитви віруючих знімати неприпустимо.

6. Будьте чистими

Людина, яка планує зайти в мечеть, повинна мати охайний і чистий одяг, не розповсюджувати зайвих запахів, включаючи різкі парфуми.

7. Будьте культурними

У важливій ісламській книзі «Танбіхуль-Гафілін» згадується п’ятнадцять правил толерантної поведінки в мечеті для мусульман. Більшість з них варто знати і туристам, і іноземній діаспорі в Туреччині: не шукати втраченої речі, не піднімати голос, не розмовляти в мечеті про мирське, не переступати через сидячих, не сперечатися за місце, не обмежувати людей у ряду (в намаз), не проходити перед людиною під час здійснення намазу, не плюватися, не клацати пальцями.

8. Будьте стриманими

Під час відвідування мечеті чоловікам і жінкам не дозволяється обійматися, цілуватися і триматися за руки, навіть в тому випадку, якщо вони вважаються законним подружжям.

Жінки і чоловіки читають молитву в різних кімнатах, іноді жіноча кімната розташована на балконі, а якщо таких немає, то жінки стають у ряд за чоловіками.

Відвідуючи Іран, обов’язково зазирніть у ці бездоганно прикрашені мечеті, які є унікальним поєднанням геометричних візерунків, симетрії та яскравих кольорів і засліплюють численних відвідувачів, а також місцевих жителів своєю красою. Приємної Вам подорожі.

Чехович Богдана