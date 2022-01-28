Молочні солодощі, або Найпопулярніші десерти Пакистану

Пакистанська кухня – одна з декількох індійсько-азійських кухонь, що відомі своїми насиченими м’ясними стравами та багатим різновидом спецій. Проте сьогодні ми приділимо увагу десертам – невід’ємній частині ледь не кожної існуючої кухні у світі.

Хоч варіацій десертів та енергетичних добавок до них (горіхи, ягоди, фрукти) у Пакистані існує чимало, але тут з кожним днем винаходять все нові й нові смаколики, варто зазначити що основним інгредієнтом більшості солодощів є молоко – звичайне, згущене або ж суха молочна суміш.

Гулаб Джамун

Гулаб Джамун є традиційною стравою індійської кулінарії у вигляді солодких кульок із сухого молока, які подають з сиропом. На вигляд і смак вони схожі на поєднання кексів і пиріжків.

Хоч на перший погляд і здається що з ними треба довго морочитися, насправді робиться смаколик доволі просто і швидко – це кульки з тіста з додаванням сухого молока, які обсмажують у фритюрі (або ж просто на сковороді з великою кількістю масла). А сам сироп це просто цукор, вода та лимонний сік. Легко зробити, легко приготувати і ще легше з’їсти.

Ще однією перевагою такого десерту є його «відкритість» до змін. Додавання різних горіхів, фруктів, меду можуть сильно вплинути на загальний смак, що, в свою чергу, утворює нескінченну кількість різновидностей цього десерту.

Кульфі

«Наче і морозиво, на смак схоже на морозиво, проте не зовсім морозиво» – приблизно так можна описати такий традиційний заморожений десерт як кульфі.

Основою для будь-якого кульфі є молоко, згущене молоко, сухе молоко та згущене нецукроване молоко (можна замінити вершками). Смак та зовнішній вигляд і справді дуже схожий зі знайомим нам морозивом, тільки от кульфі виходить більш твердим та щільним, через що часу, щоб розтанути, йому потрібно більше.

Головною особливістю, як і в морозива, є можливість додати будь-який смак кінцевому продукту. Кульфі з манго? Бананове кульфі? Чи краще кульфі з фісташками та мигдалем? А може хочете додати покришене печиво чи зробити триповерхове кульфі з різними смаками? Варіантів безліч, і тільки вам обирати чим саме себе потішити.

Лассі

Що може бути кращим за ковток освіжаючого напою у спекотний літній день? Лассі – це традиційний молочний холодний напій, який є популярним у Пакистані та Бангладеші. Що особливого в цьому напої? Все просто – лассі може бути як солодким, так і солоним.

Основа напою – йогурт, молоко та вода. А далі вже за бажанням відвідувача. Можна замовити солоний лассі зі спеціями, сіллю та травами, такими як кмин, коріандр або шафран – такий напій часто вживають під час або після прийому їжі.

А до солодкого десертного лассі додають лимон, мед, шматочки фруктів та сік відповідного смаку. У варіативності цей напій не програє кульфі, а можливість зробити його не тільки солодким робить лассі одним з найпопулярніших напоїв на рівні з чаєм.

І це тільки малий список того, що можна знайти на просторах Пакистану. Що ще цікавого можна побачити, відчути або скуштувати? Подорожуйте, відкривайте для себе цей чудовий світ і колись знайдете відповідь на це питання.

Іван Бородін