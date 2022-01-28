Сім чудес Узбекистану, або перлини країни Тимуридів

Узбекистан-загадкова країна Центральної Азії, архітектурні перлини якої здатні вразити навіть найвибагливіших туристів. Пропонуємо ознайомитися з сімома архітектурними чудесами Узбекистану.

Ансамбль Регістан

Ансамбль Регістан — архітектурний комплекс, що складається з 3 медресе (медресе Улугбека, медресе Тіллакори, медресе Шердор) на площі Регістан у Самарканді. Спочатку було збудовано медресе Улугбека (1417-1420), потім ханака Улугбека (1424) на сході, Мірзої караван-сарай на півночі, мечеть Аліка Кокалдош Джума (1430) на півдні, а поруч з нею, в стилі дерев’яної кладки, і було побудовано медресе Абусаїда.

У 20-40-х роках 15 століття Регістан перетворився на розкішний архітектурний ансамбль. Це унікальна пам’ятка архітектури Центральньї Азії з її багато прикрашеними дахами і величезними куполами. Офіційним центром стародавнього міста Самарканда є площа Регістан, де було побудовано три медресе: медресе Улугбека (1417-1420), медресе Шердор (1619-1636) і медресе Тіллакори (1647-1660).

Регістан є домом для стародавньої науки та навчальних закладів і є одним із найяскравіших прикладів містобудування на Сході. Тимуриди з гордістю говорили про нього: «Хто сумнівається в нашій могутності, нехай прийде й подивиться на споруджені нами будівлі». У 2001 році три медресе були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Площа Регістан історично була центром науки, політики та релігії міста.

Слово «Регістан» у перекладі означає «піщане місце». У середні віки центри в усіх великих містах називалися Регістаном. Однойменні площі були також у Бухарі, Шахрісабзі та Ташкенті. Площа в Самарканді була однією з найбільш величних і чудових в Середній Азії. Вона має кількатисячолітню історію. За правління Аміра Темура Регістан став центром Самарканда. За правління Улугбека (1409-1447) місце набуло ще більшого значення.

Землетрус 1904 року залишив тут самі лише руїни, а в 1910 році місце стало площею, яку відвідують туристи з усього світу.

Медресе Улугбека

Медресе Улугбека побудували в 1417-1420 роках за наказом великого вченого і астролога Мірзо Улугбека. Це медресе є найстарішим збереженим навчальним корпусом у Центральній Азії.

Під керівництвом Улугбека були побудовані медресе в Бухарі і Гіждувані. На думку багатьох, медресе в Самарканді серед них є архітектурно найдосконалішим. По кутах медресе розташовані вертикальні вежі довжиною понад 30 метрів.

Іншого значення заклад релігійної освіти набув за правління Улугбека. Це місце стало не тільки релігійним, а й світським: місцем, де викладають науки астрономії, математики, філософську філософію суфізму, загорнуту в релігійну оболонку. Вчені періоду медресе, такі як Казізода Румі та сам Улугбек, читали лекції.

У 20 столітті медресе Улугбека кілька разів перебудовували. За роки незалежності медресе знову було повністю відремонтовано та відновлено історичний вигляд будівлі.

Ічан-Кала

Ічан-Кала – найбільша й по-справжньому унікальна пам’ятка архітектури. Будівля є частиною внутрішньої фортеці Хіви (Шахристан).

Під час будівництва хівські архітектори використали стародавній метод, який застосовувався в Середній Азії, — фронтальне будівництво («подвійне»). У цьому стилі побудовані мавзолей Мака, медресе Аллакуліхон і медресе Кутлуг Мурод Інок, медресе Шергозіхан і мавзолей Пахлаван Махмуда. Ще однією відмітною рисою архітектури є те, що будівлі побудовані як окремий ансамбль, який зберігся як пам’ятка архітектури і перетворений на музей. А 1990 року об’єкт був включений до Списку всесвітньої спадщини.

Мавзолей Аміра Темура

Ще одна пам’ятка архітектури в Самарканді. У народі мавзолей називають Гурі Амір або Гурі Мір. Тут поховані члени династії Тимуридів. До нас збереглися внутрішній дворик і будівля мавзолею. На квадратній плиті розміщено ряд надгробків, оточених мармуровою огорожею.

На восьмикутному кладовищі кожна з 431 гробниць є справжнім витвором. Рельєфна підлога прикрашена квітами лаванди. Запалені свічки в золотих і срібних люстрах роблять інтер’єр неповторним. Зовні будівлю оздоблено цеглою. Купол та його основа прикрашені написами арабською, а вікна мавзолею мають елегантні дерев’яні грати. Візерунки тут надзвичайно різноманітні, а прикраси виконані з великою майстерністю.

У верхній частині зовнішніх воріт даху збереглося ім’я архітектора-майстра «Мухаммад бінні Махмуд аль-банно Іс-фахані». Будівництво мавзолею Аміра Темура, визнаного унікальним витвором середньоазіатської архітектури, почалося в 1403 році і було завершено в 1424 році.

Ташкентська телевежа

На момент запуску Ташкентська телевежа була четвертою за висотою в світі – її висота становить 375 м. Сьогодні це єдина і найвища будівля такого роду в Центральній Азії.

Будівництво телевежі розпочалося 1978 року і тривало до 1985. Чотири стовпи телемінори і три прикріплені до неї ніжки заглиблюються на 11 метрів, спираючись на залізобетонні фундаменти, що забезпечують споруді рівновагу.

Довжина сталевих ніг, що підтримують будову – 93 м. Діаметр їх – 15 м, а вага вежі (без обладнання) – 6000 тонн.

Каракалпацький державний художній музей

Каракалпацький державний художній музей імені І. В. Савицького – один з найбільших музеїв країни.

Музей представляє народне ужиткове мистецтво, мистецтво стародавнього та середньовічного Хорезма, узбецьке та російське образотворче мистецтво 1920-30 років, каракалпацький сучасний живопис і скульптуру. Також тут розташовано науково-просвітницький відділ, бібліотека (10 тис. творів), фонд (понад 85 тис. експонатів) і ремонтна майстерня.

У відділі прикладного мистецтва представлені ювелірні вироби, різьблення по дереву, вишивка, текстиль та інші роботи, створені каракалпакськими народними майстрами.

Ще одна особливість музею – щільне розміщення експонатів, що дозволило повноцінно відобразити колекцію в експозиціях. Музей збирає, популяризує твори мистецтва, видає каталоги, організовує виставки. При музеї працює килимова майстерня.

Палац міжнародних форумів «Узбекистан»

Палац міжнародних форумів «Узбекистан» був зведений 2009 року в центрі Ташкента і поєднує національний та сучасний архітектурні стилі.

Цей палац, який став шедевром архітектурного ансамблю проспекту Аміра Темура, додав Ташкенту краси своєю величчю, неповторною історією, сучасним ландшафтним дизайном.

Палац вражає величними візерунками на стінах палацу, мармуровими колонами та куполом діаметром 53 метри. Висота Палацу міжнародних форумів «Узбекистан» становить 48 метрів. А всі його зали вміщують разом майже 2500 відвідувачів.

Тож, якщо приїдете до Узбекистану, неодмінно відвідайте ці чудові споруди! Приємні враження та красиві фото Вам гарантовані.

Богдана Чехович