Куди летять зимувати українці: найпопулярніші напрямки

Сезон свят та відпусток закінчився, і поки одні намагаються влитися в робочий ритм, безліч українських фрілансерів вирушають ніжитися під палючим сонцем. Ще у розпал осені українці почали підшукувати напрямки для зимових подорожей, незважаючи на непередбачувану ситуацію з коронавірусом. Як і раніше, серед найпопулярніших напрямків – Туреччина та Єгипет.



«Пандемія – не привід сховатися від світу», – подумали українці й чкурнули від холодів до теплих країв. Багато туристів обирають пляжі та сонце, та вирушають у подорож на всю зиму, аби втекти від морозів та снігу.

Туреччина

Найчастіше українські мандрівники обирають недорогі готелі від Анталії до Аланії із системою харчування «all inclusive», або ж дешевшу альтернативу, до якої входять лише «сніданки». У середньому туристи проживають на території готелів від 28 днів до місяця та довше.

Хоча й з’явилася нова тенденція: замість проживати весь місяць чи усю зиму, обирають більш складні варіанти, наприклад, поєднують проживання у різних популярних містах Туреччини: Стамбул, далі Каппадокія, а потім Анталія.

Крім того, зимівля в Туреччині більш приваблива фінансово, адже тут зовсім інші тарифи – виходить дешевше мінімум вдвічі-втричі, ніж короткострокове проживання. Проте, якщо ви мрієте про повноцінний літній відпочинок, погода цього не дозволить – куртки, шапки, парасольки – все це обов’язково знадобиться.

Єгипет

Клімат Єгипту – це те, завдяки чому в країну продовжують літати туристи цілий рік. Тут завжди тепло, навіть з грудня до лютого температура повітря вдень не падає нижче позначки в 20 градусів вище нуля. Хоча взимку і ранньою весною дмуть холодні вітри і ввечері без курточки не обійтися, але це ніяк не відлякує мандрівників.

Ідентична до турецької система харчування «all inclusive» зручно, адже не потрібно кожен день думати, що і де поїсти.

Червоне море – родзинка Єгипту і його головна цінність. Це море є найтеплішим в світі (температура води навіть взимку не падає нижче 22 градусів вище нуля). Рифи і всіляких представників підводного світу тут можна побачити, не заглиблюючись в воду, просто з пірсу.

Одне з найвідоміших та найпопулярніших місць, куди взимку стікаються до теплого моря і свіжого манго любителі зимівлі – місто Дахаб всього за сотню кілометрів від популярного курорту Шарм-ель-Шейх.

Таїланд

Якщо з Туреччиною та Єгиптом все давно зрозуміло, то Таїланд неочікувано ввірвався в топи улюблених країн для відпочинку взимку. Таїланд привабив українців завдяки дешевизні та гарному клімату. Зазвичай ні з перельотом, ні з проживанням, ні з харчуванням складнощів у цій країні не виникає.

Хоча Таїланд залишається проблемним з точки зору правил відвідування. Ті туристи, які вже вирушили на зимівлю – швидше за все, оселилися на островах, а не на материку.

Насправді ж значне зростання цін на тури та авіаквитки можна побачити на різдвяні свята, проте уже після 10 січня попит спадає, і розміщення можна знайти за ціною в 10-15 доларів.

Серед найбільш популярних пляжних курортів для зимівлі Паттайя, Пхукет, Самуї і Хуахін, і хоч провінції Чіангмай, Пай, Чіанграй на півночі країни не мають виходу до моря, зате радують гарними передгір’ями, лісистими пагорбами і низькими цінами.

Шрі-Ланка

Як і Тайланд, острів в Індійському океані взимку особливо популярний серед туристів, завдяки погоді. Тут сухий та досить жаркий клімат зі стандартними +26 – +30°С вдень. Місцеві курорти відрізняються чудовими піщаними пляжами, де можна позасмагати та поласувати фрешем із екзотичних фруктів.

Тут місцеві жителі справді цінують усе живе, як і заповідають основні вчення буддизму. На території острову Шрі-Ланки понад 60 національних парків, кумедні лемури, безліч мавп і величні слони – всіх їх можна побачити, відвідавши у вільний час один з заповідників.

На Шрі-Ланці можна заново віднайти себе за допомогою аюрведи, що є найдавнішою у світі системою медицини. Її програми складаються з цілого ряду масажів, технік очищення та омолодження. Також у готельних спа-комплексах пропонуються й інші процедури: тайський масаж, водолікування, трав’яні ванни тощо. Для тих, хто потребує морального перезавантаження, пропонуються курси з йоги та медитацій.

Проте, щоб побачити цю красу, українцям потрібно заздалегідь оформити візу вартістю $35.

Якщо ви тремтите тільки від думки про майбутні холоди, а ваша робота дозволяє працювати віддалено, то ідея провести зимовий час у теплих краях – чудова. Сміло пакуйте сумку та вирушайте проводити решту зими під сонечком.

Аліна Думанецька