Колоритний та яскравий відпочинок на острові Мадагаскар

Що ви знаєте про Мадагаскар? Його називають маленьким материком в Індійському океані. Тут своя флора і фауна, яких ви не зустрінете більше ніде у світі. А відпочинок тут може перетворитись на справжню експедицію.

Мадагаскар – це не тільки мультик

Мадагаскар один з найбільших островів на планеті, він поступається лише Новій Гвінеї, Борнео та Гренландії. Якщо згадуєте мультфільм і думаєте, що вся територія це м’який пісочок, пальми та лазурова вода, то ви помиляєтесь. Це екзотичний куточок, де свої традиції, релігійні переконання та у 21 столітті вірять у культ предків. На вулицях їздять візки запряжені коровами зебу й тук-туки, а жінки на головах носять тяжкі кошики.

Англійську тут використовують у сфері туризму, а між собою жителі говорять саме на малагасійській, а французька з’явилась тут історично. Раніше Мадагаскар був колонією Франції, й про це свідчать вивіски мовою метрополії, старенькі французькі машини та багети, які випікають прямо на вулиці.

Мадагаскар доволі бідна країна, більшість населення займається сільським господарством: вирощує рис, розводить корів. Зараз дуже стрімко розвивається туризм, що приносить більшу частину доходу державі.

Столиця

Антананаріву – для наших вух звучить дуже незвично. Це найколоритніше та найпривабливіше місто на Мадагаскарі. Місцеві жителі називають його просто – Тана. Тут є велика кількість цікавих історичних пам’яток: казкові палаци, затишні парки, які ваблять туристів. Столиця розкинулась на трьох пагорбах, поєднаних системами тунелів, переходів і сходів.

У місті гармонійно поєднується сучасна архітектура та старовинні будівлі. Хмарочосів тут немає, найвищим районом є Рува, де є давня королівська резиденція та палацові споруди. Центр міста – це територія навколо озера Аносі, на його берегах розташовані адміністративні будинки.

Нижні схили пагорбів та їх підніжжя усипані житловими будинками. Вони стоять так тісно, що іноді здається, що одні збудовані на дахах інших. Цей Антананаріву називають Нижнім містом.

Для любителів зеленого туризму

Мадагаскар багатий на тропічні ліси, гори, океан, озера, водоспади, унікальні ландшафти та навіть на стародавні поховання в печерах. На острові немає звичних для Африки тварин: зебр, левів, та жирафів, але є безліч інших унікальних істот, які не залишать нікого байдужим: лемури, хамелеони, мунго, фоси.

Їх ви можете побачити, наприклад, в лісі Кірінді. Це прекрасне місце для того, щоб зустріти тварин, які ведуть нічний спосіб життя. Ви можете залишитись тут на декілька днів та піти на нічну екскурсію з гідом, щоб познайомитися з мешканцями цього лісу.

Також можна відвідати заповідник Цинги-де-Бемараха, він занесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ця місцина багата на різних рідкісних птахів та лемурів, яких можна побачити на власні очі. Заповідник ділиться на дві частини – малі та великі цинги.

Перші шукати довго не треба, вони розкинулись одразу біля входу до парку. А ось щоб потрапити на великі цинги та дістатися до вершини кам’янистого лісу потрібно, подолати 17 кілометрів тяжкого шляху. Також Вам знадобиться альпіністське спорядження та гід, який буде допомагати у небезпечній дорозі гострими скелями, бо туристичних шляхів туди немає. Але подолавши всю дистанцію, ви побачите надзвичайної краси краєвид.

Побачити красу природи острова можна також національних парках, наприклад, Андрінгітра, Захамена, Масуала.

Активний відпочинок

Дайвінг, серфінг, скелелазіння, відвідування печер, кайтінг, спортивна рибалка і ще багато різних видів дозвілля є на Мадагаскарі.

Одне з найкращих місць для дайверів це острів Нусі-Бураха, який розкинувся за вісім кілометрів від східного узбережжя Мадагаскару. Тропічна рослинність, чистий пісок, бухти, зручна інфраструктура, хороші готелі приваблюють туристів у цей куточок. Пірнувши з аквалангом, ви опинитеся у світі затонулих піратських кораблів, коралових рифів, різнобарвних риб.

Влітку туристи приїжджають сюди, щоб спостерігати за міграцією горбатих китів. Після активного дозвілля на острові можна відвідати визначні пам’ятки – гранітний форт, католицьку церкву та піратську гробницю, де могили прикрашені черепами зі схрещеними кістками, як у мультфільмах.

Ще одне місце для активного водного відпочинку – залив Сакалава. Всього лише 16 кілометрів від Дієго-Суарес, і ви на місці. Це велика природна затока, де можна займатися дайвінгом, яхтингом, віндсерфінгом та рибалкою. Є можливість спробувати місцеві страви з морепродуктів у ресторанах, які розташовані на берегах затоки.

Пляжі та курорти

Іноді просто хочеться повалятись на пісочку та позасмагати – це на цьому дивовижному острові теж можливо. Тут є безліч окультурених та диких пляжів, які простяглися на великому Мадагаскарі та довколишніх дрібних островів.

Місто Мурундава – один з найвідоміших пляжних курортів країни. Приїхати сюди можна в будь-який час, окрім лютого та березня (через велику кількість дощів). Славиться це місце своїми чудесними комфортабельними пляжами – тут дуже чисто та є блакитні лагуни. Але найцікавіше – це Алея Баобабів, яку називають одним із природних чудес світу. Вдень вони створюють тінь, тому Алея – чудове місце для відпочинку або прогулянки. Найкраще приїжджати сюди на заході сонця, коли на тлі червоного неба можна побачити тіні величних дерев. Також Мурунда підходить для сімейного відпочинку.

На острові немає шикарних п’ятизіркових готелів. Сюди їдуть не за комфортом, а за яскравими враженнями та гарними краєвидами. Але, як і всюди, є виняток з правил: якщо ви звикли до повного комфорту, то звичайно, Вам варто відвідати острів Нусі-Бе. Це візитка острівних курортів з розкішними номерами та престижними нічними клубами. А місцеве населення завжди раде розважити туристів катанням на катерах із відвідуванням місцевих пам’яток: диких лісів, населених лемурами, й Срібного водоспаду. Острів усипаний колоніальними будівлями, які нагадують про панування тут Франції.

Також популярними містами для відпочинку є Андуані, Амбусітра, Маруанцетра та інші. Курорти розташовані по всьому Мадагаскару, але краще відпочивати на західному узбережжі, де набагато менше акул, ніж на східному.

Особливості відпочинку

Уявляючи Африку, ви подумаєте, що тут завжди жарка та комфортна для відпочинку погода, але це не так. У гірській частині острова бувають навіть заморозки. На східному узбережжі, під впливом Індійського океану дуже часто сильно дощить, а на південному заході тримається суха спекотна погода. Краще відвідувати острів в період з квітня по грудень тому, що взимку сезон дощів, а океан каламутний і ви не зможете покупатись та повністю насолодитися своїм відпочинком. Якщо ж метою відпочинку є відвідування численних заповідників, краще вирушати восени. Любителям екстремального відпочинку острів відкритий весь рік.

Щодо їжі, то рис з овочами та з дуже гострим стручковим перцем, м’ясом корови зебу, рибою, сиром та прянощами – це і є основна страва на острові. На узбережжі готують морську кухню: краби, устриці, лангусти, морські їжаки.

Фрукти та овочі тут доступні весь рік. Також тут добре розвинуте виробництво вина та різноманітних алкогольних напоїв.

Мадагаскар заворожує своїми традиціями, колоритом та природою. Це унікальне місце, де можна знайти будь-який відпочинок до душі, побачити безліч цікавих, захопливих місць, які не залишать нікого байдужим.

А якщо Ви шукаєте місце для зимового відпочинку читайте наш матеріал про це.

Анна Хмельницька