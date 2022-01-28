Коростишівський парк: на перетині двох епох

Парк – це завжди місце, де можна відчути себе ближчим до природи, надихнутися, відпочити від кам’яних джунглів міста. А як щодо поєднання краси природи та мистецтва скульптури? Коростишівський парк скульптур з радістю перенесе Вас у цю казку!

Коростишів – невеличке місто в Житомирській області, де мало хто очікує побачити щось надзвичайне. Однак, йому є чим Вас здивувати! Багатьом місто відоме гранітними каньйонами та кар’єрами, але сьогодні ми розповімо Вам про ще одну перлину Коростишева.

Коростишівський парк розташований поруч з центральною частиною міста, на лівому березі річки Тетерів. Він обрамлений скелястими валунами, поряд облаштовано стежки-серпантини на схилах між двома терасами парку, ставки із зарослими островами, фонтани зі скульптурами та оглядові майданчики.

Трохи з історії парку

Окрім гарного вигляду, парк має цікаву історію, яку варто дізнатися перш ніж відвідати пам’ятку.

Основний внесок у створення парку зробив граф Густав Анастасій Еразм Олізар, уродженець Коростишева. Місто знає його як громадського діяча, поета, публіциста, освічену людину. Густав Олізар дружив з сім’єю відомого російського генерала М. М. Раєвського, Адамом Міцкевичем, О. Пушкіним, був знайомий з Грибоєдовим.

Після повернення у 1836 році з Італії Густав Олізар поселився зі своєю дружиною у батьковому маєтку в Коростишеві. За цей час у парку все набуло ідеального вигляду.

Тут дивовижно поєднувались минуле і сучасне, кожен куточок нагадував про пам’ятні події, далекі мандрівки. Усі паркові задуми яскраво вписувались в чудовий ландшафт високого і низького берегів Тетерева з їх кам’яними валунами, гранітними скелями, старими могутніми дубами, ялинами, соснами, залишками замкових споруд.

Однак, після встановлення радянської влади, як і в багатьох інших місцях, тут оселилася руїна, парк занепав, маєток розграбували, пам’ятки культури понівечили. На жаль, через це замок Олізарів не зберігся до нашого часу.

Проте, зараз усі охочі можуть прогулятися парком, побачити вхідну браму, водограй-купальню зі скульптурою оголеної дівчини, пам’ятник графу Олізару та скелю Фелінського, що теж є пам’яткою природи та історії. Не можна не згадати й відреставрований римо-католицький храм у стилі бароко.

Парк у наш час

У 80-ті роки парк і центр міста зазнали реконструкції. Але справжнім відродженням парку стало втілення творчих задумів відомого місцевого скульптора В. Рожика. Про заслуженого художника міста Коростишева знають і далеко за межами України. Його творіння доповнюють приватні колекції в Італії, Фінляндії, Австрії, Польщі, Німеччині, Латвії, Казахстані, Молдові та інших країнах. Саме його скульптури вдихнули в парк нове життя після руйнування.

Сьогодні кожен житель чи гість має змогу прогулятись Алеєю Слави, що є меморіальним комплексом, присвяченим героям Другої Світової війни. Вздовж Алеї, що є начебто «зеленим продовженням» Соборної площі, на однакових гранітних постаментах встановлено бюсти Героїв.

Паркова зона, що розташована на протилежній частині парку прилягає до власного будинку майстра. Його помешкання у вигляді середньовічного замку, з кам’яними вежами і високим муром вдало поєднується з довколишнім природнім ландшафтом.

Біля каскаду озер, на затишній галявині, – витвори фантазії скульптора, майданчик з різними казковими персонажами з сірого граніту. Це – тихий куточок замріяної природи, місце усамітнення та роздумів, яке призначене вражати, приголомшувати і розважати. Неодмінний елемент композиції – символізм, що просліджується в кожній із скульптур.

Центральне місце в парку займає інтелектуальна зона. На великій галявині розміщена галерея відомих діячів різних часів та народів. Тут ви можете помітити такі постаті, як Г. Сковорода, Т. Г. Шевченко, Сальвадор Далі, О. С. Пушкін, Ейнштейн, Мойсей та багато інших. Занурюється автор в образи не тільки відомих діячів, але й пересічних людей. Зокрема, у парку можна зустріти скульптуру жителя с. Дивина, цілителя Павла.

Коростишівський парк має двох творців, які належать до різних періодів історії краю — Густава Олізара та Віталія Рожика. Вони поєднали у цьому прекрасному парку смак, талант, відданість краю та любов до прекрасного.

Якщо Ви матимете можливість, то скористайтеся нею та обов’язково відвідайте парк. Найкращий вигляд він має навесні та влітку, коли всі квіти розцвітають, а місцеві жителі виходять на прогулянку, щоб насолодитися його атмосферою і теплим свіжим повітрям.

Єва Окушко