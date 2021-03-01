Подорож Житомирщиною. П’ять туристичних локацій.

Хочете у подорож? Тоді поїхали! П’ять локацій Житомирської області, які заслуговують на увагу туристів з усієї України. Замок, палац, кар’єр, острів, старезне каміння – подорож від якої голова піде обертом.

Якщо ви ще досі вагаєтесь та не знаєте, куди помандрувати цього разу – не проблема. Ми допоможемо із вибором. Пришвидшимо його, розповівши про п’ять цікавих та вражаючих місць Житомирщини. Розпочинаємо мандрівку!

Замок Радомисль

У 1612 році на його місці була збудована папірня. Замок розташований на скелі та оточений водою, що є прийнятним в оборонних цілях. Ця споруда оповита легендами про привидів. Але це додає ще більше ажіотажу серед туристів. Кажуть, що територією бродить привид монаха, який читає молитви. На території розміщено чимало скульптур на релігійну тематику.

Це не дивно, адже зараз це історико-культурний комплекс, де є єдиний у світі Музей української домашньої ікони. До речі, у музеї зібрано понад 5000 експонатів XVII-XX ст. з усіх куточків України. Переглянувши їх, можна побачити, як змінювались погляди на релігію у наших предків. Більшу частину замку виділено для музею, тому, ви просто не зможете не заглянути до нього.

Замок Радомисль це не тільки місце, оповите легендами про привидів – тут ще й романтично. Залишайтесь до заходу сонця і побачите, як увімкнені ліхтарики на стінах зачарують вас красою замку та створять чарівну атмосферу. Тут проходять церемонії, концерти, а ще проводились зйомки кінофільмів та шоу. Телефонуйте друзям і мерщій у подорож. Адреса замку Радомисль: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Щорса 15.

Острів кохання

Це місце зачаровує своєю таємничістю, мальовничим виглядом та нереально красивими фото. «Острів кохання» – найромантичніше місце Житомирщини, яке розташоване в селі Старий Солотвин Бердичівського району, посеред річки Коднянка. Острівець має штучне походження, але це не заважає йому бути одним із найпопулярніших місць серед туристів цього краю. Створений він 1970 році і отримав назву “Острів кохання”.

У чому особливість? Дерева, що ростуть на ньому додають казковості, а будиночок, який називають «будинком рибалки та мисливця» – загадковості та унікальності. Зараз будинок покинутий, а міст знаходиться далеко не в кращому стані. Але завдяки своєму колоритному виду, Острів привертає все більше туристів і фотографів. Він зовсім невеликий, тому годі й шукати кав’ярні або ж музеї. Найбільша розвага тих, хто приїжджає сюди – це фотографії. Запрошуйте свою кохану половинку в подорож, сфотографуйтесь та гарно проведіть час.

Палац Терещенків у с.Червоне

Пам’ятка архітектури, що не має офіційного статусу. Палац був збудований 1851 р. графом Адольфом Грохольським. Згодом викуплений меценатом і цукрозаводчиком Миколою Терещенком, який передав його у володіння своєму братові Федору. 150 років тому в замку гостювали представники творчої та інтелектуальної еліти. Нині частину будівлі займає Червоненський жіночий монастир, підпорядкований Московському патріархату. Попри занедбаний стан, туристів все ж вабить ця місцина. Зі слів істориків у цьому палаці були художники Рєпін, Жуковський, Нестеров (той, що робив “мертву петлю”). Також багато з родини самих Терещенків, співак Шаляпін, Цар Микола ІІ.



Триповерхова будівля одразу заворожує. Висока вежа, балкон та великі вікна вражають. Хоча на фасаді видніються тріщини, але стіни ще міцно стоять. Кожна цеглинка містить у собі славетну історію палацу. Щоправда, ці цеглинки можуть посипатись, якщо палац негайно не почнуть реставрувати. Схоже, що якби не монастир, що знаходиться на території палацу, – туристи б не мали змоги побачити частково вцілілий палац.

Родзинкою локації є чавунна копія скульптури «Три грації». Її оригінал, до речі, виготовлений у ХVI столітті скульптором Жерменом Пілоном, зберігається у Луврі. Скульптуру відтворили на замовлення Терещенка, стилізувавши її під фонтан. Поспішайте відвідати частинку історії на Житомирщині – допоки є така можливість. Палац заслуговує на увагу збоку туристів та особливо місцевої влади.

Кам’яне село

Розкидані велетенські камені, розмір яких сягає невеличкого будинку. Все це знаходиться у лісі. Тільки уявіть – камені, яким понад два мільйони років. Годі й уявити, скільки всього пам’ятають валуни Кам’яного Села… Вам уже закортіло відвідати це місце? Віримо!

Цікаво ще й те, що багато каменів своїми формами нагадують сільські будинки, тут є свої «церква», «майдан» та «школа» – все як у звичайному селі. Найчастіше туристи відвідують камінь зі «слідами Бога», до нього спеціально приставлена драбина. За повір’ям, «слід» цей дає паломникам здоров’я і здійснення бажань. Майже перед самим кам’яним селом вас чекає дерев’яний міст через річку Пергу. На вході можна знайти карту камінного села. Кожен камінь має свою назву. Наприклад, камінь “Розбита хлібина”, “Божий камінь”, “Камінь-піраміда” тощо. Слід сказати, що поблизу нема закладів харчування, отже, пікнік на природі біля старезних історичних каменів – те, що треба (не забудьте про дотримання чистоти). Поціновувачам краси лісової природи поїздка точно сподобається. Пройдіть усі камені гуртом із друзями.

Коростишівський кар’єр

Коростишівський кар’єр – це затоплений гранітний кар’єр, який розкинувся неподалік від міста Коростишів. Найбільш відвідувана влітку місцина на Житомирщині. Береги навколо цього природного чуда покриті ялинами та березами. Висота скель – близько 10 метрів, глибина штучного озера – 20-40 метрів. Приїхавши сюди, можна зустріти звичайних туристів, альпіністів та пірнальників зі скель у воду. Будьте обачні, якщо відпочиваєте із дітьми – урвища скель занадто круті.

Місце для креативних фотознімків особливо популярне серед молодят. Тут ви зможете покупатись у чистій прозорій воді, позасмагати, пограти у активні командні ігри, розкласти намет на скелях, посмажити шашлики, повечеряти біля вогнища та поспівати улюблених пісень під гітару, порозповідати історії та насолодитися лісом. Затишне та атмосферне місце, яке не схоже на інші подібні місцини. Варто тільки приїхати та на повні легені вдихнути свіже повітря – уже не захочеться повертатись в домівку.

Яка б погода не була за вікном – обов’язково знайдіть час відвідати ці місця та переконайтесь, що наша країна – це справжній туристичний куточок планети.

Щасливої дороги!

Віталій Кузик