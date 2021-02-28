Озеро Блед – казкове місце Словенії

Скелясті гори, карстові печери, широколисті ліси, гірські озера та старовинна архітектура – у Словенії є безліч живописних місць, які варто відвідати. Але родзинкою краю вважають озеро Блед.

Мальовнича Словенія

Ця невеличка альпійська країна, яка розташована в Центральній Європі і входить до складу Євросоюзу та Шенгенської зони. Її площа становить лише 20 271 км² (це трішки більше за Волинську область), а населення складає близько 2 мільйонів (для порівняння, у Києві проживає 2,8 мільйона). Кмітливі словенці мають на це своє цікаве пояснення: Бог, даруючи країнам землю, оминув Словенію, бо вона була крихітною та непоказною. Але справедливий Господь не міг залишити цю країну без території, тож йому довелося вділити їй шматочок… раю.

Не будемо з цим сперечатись, адже це дійсно райське місце, якому є чим похвалитися та яке справедливо вважається одним із найкрасивіших і найчистіших природних куточків Європи.

Найголовнішою прикрасою і справжньою візитівкою Словенії вважається озеро Блед, що розкинулося в передгір’ях Альп на висоті 501 метр над рівнем моря. Це озеро, зображене на більшості словенських туристичних листівок та магнітів. Протягом усього року Блед зустрічає мандрівників, які люблять колорит природи і м’який клімат, спокій і активний відпочинок.

Розташоване озеро поблизу кордону Словенії з Австрією та Італією на території національного заповідника Триглав. Простягається воно більш, ніж на 2 кілометри, а глибина досягає 31 метра, що перетворює його в справжній рай для любителів підводного плавання.

Альпи, замки, церкви та дивовижного бірюзового кольору вода, в яку, мов у дзеркало, вдивляються гори, якими воно оточене – те, що надає цьому місцю неповторності. Зупинившись тут – ви одразу опинитесь в серці курортного життя Словенії. А для того, щоб роздивитись озеро з усіх боків, знадобиться лише ваше бажання та півтори години часу для прогулянки довжиною 6 кілометрів.

Острів приголомшливих пейзажів

Особливістю цього місця є казковий острівець, який знаходиться посеред озера. Це єдиний природний острів на території Словенії. Впродовж багатьох століть туристи дістаються до нього за допомогою гостроносих дерев’яних човнів, які тут називають «плетни», і які можна зустріти лише тут, на Бледі.

Заплатити за таке задоволення доведеться близько 15 євро за людину, щоб за 30 хвилин потрапити до пункту призначення. Однак, можна скористатися і іншими видами транспорту. Човнів різних типів і конструкцій тут не перелічити.

На самому острівці, погляд привертають кілька споруд, найголовнішою з яких вважається пілігримська церква Вознесіння Діви Марії. Щоб піднятись і роздивитись всі деталі архітектурної пам’ятки часів бароко, доведеться здолати шлях з 99 сходинок.

До речі, це улюблене місце словенських молодят: згідно з традицією, якщо наречений віднесе кохану на руках до верху, їхня сім’я проживе довге та щасливе життя. І це не дивно, адже колись на цій місцині знаходився храм Живи – слов’янської богині любові і родючості.

А для звичайних туристів також є прикмета: вважається, що коли вдарити у дзвін церкви, то всі добрі мрії здійсняться … А в багатьох бажання просте: знову повернутися сюди!

Окрім церкви, на острові є крамнички, у якій можна придбати сувеніри, що будуть нагадувати вам про казкову подорож. До речі, є один секрет, сувенірів тут значно більше, ніж пропонується на березі.

За враженнями до замку на скелі

Неймовірний вид на озеро з острівцем та мальовнича панорама гір відкриваються з Бледського замку, який, за свідченням істориків, є найстарішим у Словенії. Прадавня споруда є місцевою визначною пам’яткою і її відвідування входить в обов’язкову програму перебування на озері.

Дістатися до місця на східному березі озера Вам допоможуть вказівники, які спрямують до початку підйому. Якого б віку не були туристи, більшість віддають перевагу пішому підйому на висоту 130 метрів крутими сходами. Після підйому, щоб опинитись на території замку, у касах потрібно заплатити 6 євро за дорослого.

Сьогодні на місці замку розташовані історичний музей та ресторан національної кухні. У замку розміщені експонати, які змальовують довгу історію існування будівлі, а одним із найцікавішим є Райський птах – брошка у вигляді павича, датується вона VI століттям. Туристи мають змогу ознайомитись з культурою, релігією, побутом та іншими аспектами життя словенського народу завдяки розміщеній тут постійній експозиції Національного музею Словенії.

Окрім споглядання музейних колекцій, відвідувачі можуть виготовити монетку в кузні замку та видрукувати пам’ятний сертифікат з емблемою замку в друкарні, де розміщений реконструйований друкарський станок Гутенберга.

Після екскурсії музеєм, завітайте до Винного льоху, у якому можна скуштувати місцеві сорти вина з квітковим ароматом, що зберігаються у дубових бочках. Ченці кажуть, що їх вино – це дар неба і сонця, що це сік життя.

Пляжний сезон

На Заході Словенію омивають води Адріатичного моря. Довжина берегової лінії лише 47 км. Проте навіщо туди вирушати, якщо на Бледі також є пляж, де можна насолодитись променями сонця?

На північному березі озера, біля замку простягнувся Замковий пляж (працює з середини червня до кінця вересня щодня, вхід платний), а на західному узбережжі розміщена безкоштовна зона для купання – зелені газони спускаються прямо до води – прекрасне місце, щоб скупатись або позасмагати. Влітку вода прогрівається до температури 25 градусів, яка є досить комфортною для відпочивальників.

Любителям активного відпочинку радимо скористатись орендою велосипедів, а романтикам – проїхатись до замку або навколо озера каретою, запряженою кіньми.

Блед не залишить вас голодними

Відомі на весь світ словенські кремшніти – це кремові тістечка, які вважаються національним десертом Словенії, а батьківщиною їх вважається саме Блед. Це смаколик у вигляді квадрату 7х7 см з листкового тіста та яєчно-вершкового крему. На думку місцевих, найкраще їх куштувати на терасі готелю «Парк» – там вони найсмачніші.

У ресторанах на березі озера можна спробувати різноманітні рибні страви. Подають їх зазвичай у жареному вигляді з овочевим гарніром та оригінальними соусами.

Спробувати популярні на Бледі страви з морепродуктів найкраще в ресторані Oštarija Peglez’n. Обов’язково замовте фаршировані кальмари і приготовані на грилі дари моря.

Любителям м’ясних делікатесів радимо спробувати різної прожарки стейки, а ще регіон славиться виробництвом сосисок та ковбасок. Популярна страва – це чевапчічі (м’ясні ковбаски, які подають з айваром та гірчицею).

Якщо хочеться чогось оригінального – це неодмінно будуть кльоцки з начинкою з телятини і гречки. Справжня насолода! А доповнити смак страв можна дегустацією справжніх словенських вин, наприклад у закладі Wine Tasting Bled. Господар залюбки розповість прекрасну коротку історію Словенії і кожного напою.

Сподіваємось, ця недооцінена українськими туристами крихітна країна та її перлина – озеро Блед зацікавили вас. Відвідування цього краю – це поїздка, яка вартує вашого часу і залишить слід у вашому серці. Не дарма, головним гаслом країни вважається “IfeelsLOVEnia“.

Справді, у Словенію неможливо не закохатись. Тож, приємної Вам подорожі.

Ірина Луцась