Кронплац – зимовий відпочинок в Італії

В Італії можна насолоджуватися їжею, гуляти старовинними вуличками, засмагати на пляжі, їсти найсмачніше морозиво та кататися на цікавих гірськолижних курортах. Запрошуємо Вас на курорт Кронплатц, який є чудовим місцем для зимового відпочинку.

Гірськолижний курорт Кронплац розташований в Доломітових Альпах неподалік від Австрії. Сезон катання триває з грудня до квітня. Біля курорту розташоване симпатичне містечко Бруніко, а зовсім поруч пролягає залізниця, яка поєднує Кронплатц з іншими курортами. На цьому курорті часто тренується збірна України з гірських лиж.

Найзручніше доїхати до Кронплатца можна з Мілана, Мюнхена чи Інсбрука. До самого курорту можна дістатися електричкою чи автобусом, проте, швидше за все, вам потрібно буде робити пересадки. Прямі електрички без будь-яких пересадок будуть однозначно дорожчими. Також багато туристів їдуть туди власними авто, бо так зручніше подорожувати з сім’єю.

Забронювати готель можна недалеко від витягів або в містечках поряд. Найліпше бронювати заздалегідь, наприклад, за півроку. Бо так точно буде дешевше і будуть вільні місця в готелі. Можна також зупинитися у затишному містечку Бруніко, про яке ми вже згадували. В цьому місті гарна архітектура, чудові ресторанчики та кав’ярні, багато магазинів та є стародавня фортеця.

Гірськолижний курорт Кронплатц – фантастичне місце для катання на лижах та сноубордах. Цікавий факт, на європейських курортах дуже мало сноубордистів, більшість катається на лижах. На курорті є багато нових кабінок та крісел з підігрівом сидіння, тому підніматися дуже комфортно. Якщо вам пощастить потрапити туди під час теплої сонячної погоди, то ви щасливчик. Бо кататися, коли світить сонце, то дійсно райська насолода.

На курорті представлено дуже багато трас на будь-який смак. Найвища точка курорту 2275 м, і є такі траси, які ведуть до самого низу. Стан трас чудовий, скаржитися немає на що. Кататися краще з самого ранку, бо в цей час майже немає людей. І обов’язково покатайтеся на заході сонця, коли небо стає червоним. Захід сонця, гори, засніжені дерева і катання, що може бути краще?

У Кронплатці дуже багато ресторанчиків, майже на кожній трасі. І там готують неперевершено. В цих ресторанчиках можна поласувати пастою, піцою та іншими смачними італійськими стравами. Також на курорті представлена австрійська та німецька кухня, адже ці країни знаходяться дуже близько. Обід буде коштувати приблизно 10 євро, але порції дуже великі та ситні.

На найвищий точці курорту розташований ресторанчик біля якого влаштовують концерти. Там завжди багато людей, які танцюють та п’ють пиво. А поряд, в гарну погоду можна посидіти на шезлонгу та відпочити перед спуском. Там і справді чарівне місце з дружньою атмосферою.

Увечері після катання можна поплавати в басейні та погрітися в джакузі на дворі з видом на засніжені вершини гір. Біля курорту також ви зможете політати на повітряній кулі чи на дельтаплані. Або ж завітайте в Бруніко, сходіть на різдвяний ярмарок, походіть по магазинам чи поласуйте чимось смачненьким.

Якщо ви захочете один день перепочити від катання, то поїдьте в якесь містечко неподалік, адже італійські міста – це витвори мистецтва, їх не можна забути.

Кронплатц нікого не залишить байдужим своїми височенними Доломітовими Альпами, смачною кухнею, дивовижними трасами, магічною архітектурою та привітними людьми.

Відвідайте це місце, і матимете приємних вражень на все життя.

(Фото автора)

Дарина Гончарук