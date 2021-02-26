Швейцарія – майже ідеальна країна

Найщасливіші мешканці, найбільш стійка економіка, чотири офіційні мови та упереджене ставлення до іммігрантів. Сюди не так просто переїхати, а ще складніше отримати громадянство. Запрошуємо вас у подорож до Швейцарії.

Швейцарія (офіційна назва Швейцарська Конфедерація) – країна, яка розташована на стику Західної, Центральної та Південної Європи. Велика частина її території знаходиться в самому серці Альп. За одну поїздку можна побачити гірські вершини, зелені долини, снігові схили, водоспади, ущелини, найчистіші озера, а також пам’ятки середньовічної архітектури, готичні і романські собори. За даними World Happiness Report (рейтинг країн світу за рівнем щастя) жителі цієї країни неодноразово займали першу сходинку і визнавались найщасливішими у світі.

Як дістатися?

Якщо ви не маєте часу та бажання долати близько 2,5 тисяч кілометрів до Швейцарії на машині, то з Києва літає лоукост-компанія до Цюриха. Також можна поєднати у подорожі декілька країн і полетіти до Німеччини, звідки до самої Швейцарії дістатися автобусом. Дорога автобусом до швейцарської столиці – міста Берн, займає близько шести годин, але вони пролітають непомітно завдяки неймовірним пейзажам за вікном: альпійські луки, казкові будиночки та блакитні озера. Вартість квитка на автобус – 45-50 євро.

Де зупинитися?

Рівень сервісу в готелях Швейцарії можна схарактеризувати як загальноєвропейський, тобто досить високий. При цьому вартість розміщення на 20-30% вища, ніж в аналогічних готелях Німеччини та Австрії. Всі місцеві готелі проходять державну сертифікацію, так що категорія зірковості завжди виправдана. Найдорожчі готелі – у великих містах, комунах, що мають термальні джерела, а також на гірськолижних курортах.

Зняти двомісний номер у тризірковому готелі Женеви, Цюріха і Берна обійдеться не менше ніж у 100 CHF (92 €), «чотири зірки» обійдуться – від 175 CHF (швейцарських франків). Один швейцарський франк дорівнює тридцять одній гривні.

На гірськолижних курортах Швейцарії розташовані популярні гірськолижні готелі. Це невеликі дерев’яні будиночки – альпійські шале на 5-30 номерів. Такі готелі володіють просторою територією, на якій розміщені ресторани, басейни, сауна, тренажерний зал, пункт прокату спортивного інвентарю.

Ніч в скромному шале не найбільш відомого гірськолижного курорту обійдеться приблизно в таку ж суму, як проживання в тризірковому готелі, за умови, що це не пік зимового сезону.

Відмінною альтернативою дорогим готелям в Швейцарії є кемпінги. Якщо ви подорожуєте машиною та любите відпочивати на природі, вам це точно підійде. Є зручний сайт, який надає повну інформацію про кемпінги в країні – “Swiss Camp”.

Що подивитися?

1. Шильонський замок

Розташований у фантастичному місці на східній стороні Женевського озера, обрамлений скелястими горами, Шильонський замок є однією з головних визначних пам’яток Швейцарії. Ця середньовічна фортеця і відома в’язниця неначе виростає прямо з води.

2. Озеро Лугано

Лугано – озеро на південному схилі Альп, розділене між Швейцарією (кантон Тічино) і Італією (провінція Комо).

Лугано – це ідеальне місце для відпочинку і активного туризму. Досить витягнуте, 36 км в довжину і не більше 2 км в ширину, озеро Лугано – єдине в Швейцарії, через яке перекинуто міст.

3. Ретійська залізниця

Хогвартс-експрес існує! І покататися на ньому цілком реально, адже цей потяг ходить одним з наймальовничіших маршрутів у світі – Форт-Вільям – Маллейг. Справжня назва потяга – Jacobite Steam Train і на нього можна купити квитки. У 2008 році цей маршрут був проголошений пам’яткою всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як видатний приклад інженерного дива і особливого екологічного шляху, який дозволив подолати ізоляцію альпійських поселень за рахунок залізничного сполучення.

4. Виноградники Лаво

Терасні виноградники Лаво, які займають район між Лозанною і Веве, є головним виноробним центром країни. Крім того, що це мальовниче місце на березі Женевського озера, сюди можна приїхати на екскурсію та дегустацію. Щоб комплексно подивитися всю територію виноградника є спеціальний туристичний потяг.

Особливості національної кухні

Швейцарська кухня перебуває під сильним впливом сусідніх країн: Франції, Італії та, звичайно, часто близька до німецької кухні, з її пивом і ковбасками. Однак Швейцарія має і низку унікальних страв.

Коли чуєш словосполучення «швейцарська кухня» зазвичай на думку приходить сир і шоколад. Швейцарські сири, зокрема, Ементаль, Грюер, Вашерон і Аппенцель – чи не найбільш відомі швейцарські товари. Найпопулярніші сирні страви – фондю і раклетт.

Рошті є популярним картопляним гарніром, який їдять по всій Швейцарії.

Італійська кухня найбільш популярна в Швейцарії. 9 з 10 ресторанів виявляться саме італійськими. Найбільш популярні різні пасти і піци, а також різотто.

В італійській частині Швейцарії – кантоні Тічино – існує унікальний тип ресторанів – Grotto (печера). Це сільські ресторанчики, що пропонують традиційні страви, починаючи від пасти до м’яса по-домашньому. Такі ресторанчики найчастіше розташовуються навколо лісу і біля скель.

Tirggel – це медове печиво зі спеціями, популярне в Цюріху. Печиво запікається таким чином, що сторона з малюнком має золотисто-коричневий колір, зворотна сторона залишається світлою. Форми для печива вирізаються, як правило, з дерева. Картинки роблять на мотиви з Біблії або сценки з життя.

Лайфаки для тих, хто хоче зекономити

1. Багато готелів входять до асоціації туризму, тому якщо ви проживаєте в готелі, то вам дають єдиний квиток, що дозволяє користуватися поїздами, автобусами і громадським транспортом в містах, на весь період перебування!

2. В Migros або Coop, головних мережевих супермаркетах Швейцарії, можна знайти практично все, що подають в ресторанах – ковбаски на грилі, супи, салати і сендвічі, за цінами в двічі нижчими. Сидячи на траві з повним кошиком їжі з супермаркету, виглядати дивно ви не будете: тут всі так роблять.

3. Найзручніше країною переміщатися потягами: система залізниць розвинена тут так добре, що можна легко розрахувати, де і коли опинишся – потяги ходять часто і в найвіддаленіші куточки країни, а про випадки запізнення, яких практично не буває, здається, доповідають самому президенту.

У чому ж секрет популярності цієї країни? Швейцарці зберігають традиції та старовинну архітектуру, піклуються про природу, при цьому залишаючись однією з найбільш передових країн в галузі високих технологій та соціального устрою. Красива країна з мальовничими озерами, смачною їжею, милими селами викликає майже у кожного гостя бажання провести тут старість.

Марина Брутян