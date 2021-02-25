Холі – індійське свято барв і рівності

Індія – країна різних національностей, релігій та культур у вражаючому міксі. Здається, у цьому магічному казані змішалося все. Пропонуємо вам відвідати свято Холі, не менш різнобарвне, ніж країна, де воно проводиться.

Холі – це щорічний фестиваль весни, який складається із двох етапів. У перший день ближче до півночі спалюється фігура богині Холіки. Вважається, що разом з нею знищується все зло і проблеми, яких можна очікувати в новому році. На другий день всі виходять на вулиці й кидають одне в одного різнобарвним порошком та обливаються фарбою. Чим більше кольорів на вас потрапить, тим більше щастя очікує в новому році.

Щоб краще усвідомити весь масштаб свята, краще відвідати місто Варанасі, одне з найстаріших на планеті, так званий «Рим індусів». Перше, що вас буде очікувати після виходу з аеропорту, – це нескінченний хаос і буяння життя. Але до цього швидко звикаєш і навіть починаєш отримувати задоволення. З часом ви вже не будете звертати увагу на мільйони запахів, що намагаються пробитися до вашої свідомості, нескінченний гул автомобільних сирен та шалений вихор людей і тварин.

Головне – не надто цим захоплюватися, адже в Індії також багато тих, хто хоче нажитися на недосвідченому туристові. Тому будьте готові, що до вас зійдеться натовп таксистів та продавців чого-завгодно із пропозиціями, на які краще не погоджуватися.

Тепер залишилося дочекатися вечора і дістатися так званого «Золотого храму», де буде горіти найбільше вогнище фестивалю висотою близько десяти метрів. Все місто зійдеться на нього подивитися. Тому знайте, що тисняви із тисячами захмелілих відвідувачів вам не уникнути. Адже кожен буде намагатися підійти до полум’я щонайближче або навіть взяти шматок перегною, який тут використовується, як головне паливо.

Опівночі монах, який місяць готувався до свята, постився і молився, пробіжить крізь це величезне багаття. За повір’ям, за це він отримає благословення від богів і жодного опіку. Тому, якщо побачите якогось чоловіка, що біжить крізь вогонь, знайте, це не випадкових самогубець.

Але крім найбільшого вогнища у місті є ще десятки менших. Подорожуючи між ними, можна побачити більше тварин, ніж у будь-якому зоопарку. Тут ходять осли, буйволи, собаки, і навіть мавпи риються в горах сміття, запах якого буде вам постійно нагадувати про себе.

Другий день Холі разюче відрізняється від першого. Адже темну ніч змінює найяскравіший день у вашому житті. Але до нього треба підготуватися. Тому купіть собі світлий одяг, якого вам не буде шкода, і який навіть можна залишити на пам’ять, як різнобарвний мольберт зі спогадами. Також варто придбати порошки, фарби, спеціальний дим та кольорову воду для водяних пістолетів. Усім цим ви будете прикрашати людей навколо.

Не бійтеся когось забруднити, не соромтеся, просто ввійдіть в кураж і веселіться. Вам у цьому допоможуть сотні музикантів та простих індійців навколо. Також на вулиці почнуть з’являтися величезні платформи, прикрашені квітами. На них будуть їхати люди, одягнені в індійських богів, Брахму, Варуна, Ганешу та десятків інших.

Вся ця процесія прямує до місця кульмінації свята, яка відбудеться у «Золотому храмі». У взутті туди заходити не можна. Тому його варто залишити на вході із тисячами інших пар, серед яких знайти своє потім буде вкрай важко. Храм доволі великий і місця вистачить усім охочим.

Що відбувається всередині, пояснити словами неможливо. Тисячі людей виконують якісь незрозумілі ритуали: хтось молиться, хтось нерухомо лежить на землі, хтось викрикує незрозумілі слова, які зливаються в нескінченний потік. Загалом, туристові це осягнути важко, тому можете навіть не намагатися.

Єдине, що вам треба знати, – навіщо проводиться фестиваль. Холі – це свято рівності для жителів Індії. Єдиний день у році, коли звичайний сміттяр може забруднити купця чи прикрасити монаха.

Це день, у кінці якого людей важко відрізнити одне від одного, адже всі тепер однаково покриті шаром фарби та порошку. Це привід забути про всі соціальні рамки і просто насолодитися життям.

Євгеній Яковенко