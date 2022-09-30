Незвіданий Мардін, просякнутий найдавнішою культурою різних народностей від родоначальників ассирійців до сучасних курдів турецького походження. Мардін приголомшує своєю старовинністю. А незвичайне спорудження всього міста із каменю вабить кожного туриста, хто дізнається про нього.

Знаменита своєю старовинною історією, величними султанами, палацами й фантастичною природою, Туреччина вважається однією із найтуристичніших країн у світі. Щороку численна кількість людей обирають цю країну не тільки для відпочинку біля моря, а й задля дослідження старовинних красот Туреччина, провулки вулиць які насиченні колоритом народу.

Маючи унікальну архітектуру та культуру, Мардін по істині – найкрасивіше місто на сході Туреччини. Історія міста розвивається протягом багатьох століть. Впродовж всього часу свого існування, Мардін перебував у власності різних країн, але й все ж таки він зміг зберегти свою архітектурну спадщину, культуру та традиції.

Культура

Це місто як ні хто інший має величезну та багату архітектуру й культуру, чим відрізняється від інших. Маючи специфічну геометрію будівель, які химерним чином вибудовується мальовничим каскадом на схилі пагорба, з вершини якого відкривається прекрасна панорама Сирійської долини, він наче показує, що він особливий.

Переплетення культур і цивілізацій відбивається не тільки в архітектурі міста, але і в його багатонаціональному населенні. Впродовж багатьох віків у Мардіні вважається містом різних народів зі своїми культурами й ієрархією. Тому прогулюючись по місту, ви можете почути розмови жителів між собою різними мовами, а серед мешканців ви можете зустріти ассирійців, курдів, арабів, турків і вірмен. Однак поєднання цих народів створює справжню, ту унікальну культуру міста.

Архітектура Мардіна без перебільшень зворушує кожного вже з моменту, коли він про нього дізнається.Місто вмістило в собі велику кількість храмів, монастирів, фортець і медресе. У Мардіні розташована велика кількість вузеньких вулиць, орієнтуються в яких, напевно, тільки жителі.

Через своєрідне спорудження міста, всі вулиці, вузенькі проходи здаються однаковими, але тільки не для мешканців: для них кожна вулиця має велику відмінність між собою, навіть за формою та кольором одного каменю. У місті турист може легко заблукати, тому беріть із собою людину, яка добре знає місто.

За бажанням ви, без описів де і що знаходиться, зможете знайти самі ваш цільовий маршрут. Без карти — криві вертикальні вулиці старого Мардіна вас виведуть куди треба, тут потрібно просто ходити й захоплено дивитися по сторонах​

Ремесло

Відоме ремесло міста — це філігрань. Мистецтво, яке виникло на Близькому Сході й поширилося від Мардіна, буквально заворожує відвідувачів. Місто все ще продовжує демонструвати високоякісні філігранні продукти. Мардін має найрідкісніші твори даного мистецтва і талановитих філігранних майстрів. Але й філігранною Мардін не обмежується, серед інших ремесел міста можна віднести ювелірні вироби, інкрустація з перламутру, різьблення по каменю, точкові мережива і валяння.

Мардін є невеликим звичайним турецьким містечком. Місто має неймовірну скарбничку з різноманітним мистецтвом не тільки у самому місті, а й за його межі. Місцева література, пісні, традиційні танці, мардінівські хамами та купу іншого, які варті вашої уваги. Знайомлячись із містом, не можна обминути його пам’ятки – найцінніші пам’ятки історичної Туреччини.

Ми пропонуємо вам одні із найцікавіших пам’яток та місць, які спроможні понурити вас у справжню мардінський колорит. Але пам’ятайте, що ці місця список історичних місць не обмежують:

Мечеть Улу або Велика мечеть

Являє собою мечеть з мініатюрним куполом і величним мінаретом, розміщена на схилі пагорба на тлі великих сирійських рівнин, які не залишать байдужих нікого.

Зведена мечеть ще в XII столітті та є візитною карткою міста. Її архітектурний стиль органічно вплетений в загальну картину всього міста. Тому, рекомендуємо вам почати подорож Мардіном саме з цієї мечеті.

Фортеця Мардіна

Вона височіє над містом і не просто так має назву «гніздо орла». Висота споруди – понад 1000 метрів над рівнем моря. Її стіни понад 4000 років служили відмінним укріпленням від ворожих загарбників.

Частина внутрішнього простору фортеці захищала скеля, а відкриті ділянки – потужна фортечна 6-стіна. Для входу на територію необхідно було пройти одна з шести добре укріплених воріт.

Ще однією цікавою приміткою буде те, що сучасну назву фортеця, а за нею та місто отримали від імені сасадинського воєначальника Мардіуса, який свого часу захопив місто та зайнявся його розвитком. У результаті ще за правління цього загарбника Мардін прийшов до процвітання.

Розміщений на її території радар НАТО закривають доступ звичайному туристу, але ніщо не заважатиме вам насолодитися її пишністю поблизу.

Медресе Зінджіріє

Це одна з найкрасивіших пам’яток старого Мардіна. Колишня школа розташована в центральній частині міста на схилі пагорба, майже біля підніжжя фортеці. Школа була ще заснована в XIV столітті за велінням султана Іси, де він знайшов спокій після смерті.

Споруда має два поверхи, Атріум з басейном і різьблені куполи. Особливо вражають внутрішній дворик з басейном та різьблені бані. Згідно з переказами, раніше куполи з’єднувалися між собою важким металевим ланцюгом, що дало назву школі (« zincir », що в перекладі з турецької мови означає «ланцюг»).

Відвідування місця безкоштовне, але зараз у ньому проводять релігійні навчальні курси.

Сорокова церква

Так звана Сорокова церква споруджена була ще в IV столітті та чинний донині й у якій щонеділі проводяться служби.А у XV столітті він був перейменований на згадку про християнських Каппадокійських мучеників.

Якщо ви перебуваєте в Мардіні у будні, і церкву Сорока мучеників закрито, все одно спробуйте в неї потрапити. На території працює черговий доглядач, який має ключі. Тому, якщо добре розговоритись з доглядачем і сильно попросити – він може впустити вас ненадовго.

Інтер’єр і декор храму заслуговують всі труднощі – усередині дуже красиво. Запевняємо вас, що й інтер’єр храму сорока мучеників нікого не залишать байдужим.

Поштове відділення Мардіна

Поштове відділення Мардіна — один з найкращих зразків міської архітектури 19-го століття і, ймовірно, одна з найбагатше прикрашених поштових будівель, які ви коли-небудь бачили.

Будівля, побудована в 1890 році й функціонувала як житловий будинок до 1950-х років, після цього вона стала поштовим відділенням. Сьогодні головну частину будівлі відреставровано та відкрито для публіки як історичне місце, а саме поштове відділення займає лише невеликий простір на першому поверсі.

Для більшості людей головні сходи, що ведуть з першого поверху на тераси другого поверху, і види цих терас є головною причиною для відвідування.

Монастир Дейрулзафаран

Це ассирійський монастир святого Ананія. Його інша назва Дейрулзафаран пов’язана з величезною кількістю шафрану, який зростав у далекі часи на схилах пагорба (буквальний переклад – «шафрановий монастир»). Упродовж восьми століть тут була офіційна резиденція патріархів.

Нині, окрім духовної оселі, у монастирі функціонує сирітська школа. У монастирі добре збереглося підземне святилище та безліч найдавніших реліквій (наприклад, сирійська історична Біблія та унікальна мозаїка на стінах), тому його потрібно включити до вашого туристичного плану в Мардіні.

Вартість входу буде коштувати – 5 лір.

Ревакли базар

Обов’язковим місцем для відвідування туристами вважається міський базар, який розтягнувся завдовжки майже на кілометр. Купити тут можна, все, що завгодно. Багато прикрас, причому не дешевої біжутерії, а срібла та золота високої проби. На ринку продають дешеві овочі та фрукти. І ніяк не можна пройти повз прилавки, що торгують горішками, спеціями й східними солодощами.

Розкішним сувеніром вважається милу ручної роботи, яке коштує дорого, але буде чудовим подарунком для ваших близьких та друзів.

Звичаї та традиції

Спосіб життя багатьох людей міста Мардін ґрунтується на цінностях, властивих древнім традиціям і суворості сповідання ісламу. Для жителів цього міста традиції та звичаї грають найважливішу роль, в деяких моментах навіть головнішу за життя, що насправді доволі сумно.

В усіх фарбах всю жорстокість звичаїв зображено в турецькому серіалі «Сила. Повернення додому». У ньому розповідається про дівчину Силу, яка родом з Мардіну. Ще дитиною її продали заможній родині. Вона жила у Стамбулі зі своїми прийомними люблячими батьками. Аж до поки обманом не повернулась до Мардіну і не стала жертвою старих та жорстоких звичаїв.

Протягом всього серіалу події розвивають надто швидко. Сюжет побудований не тільки на Мардіні, а й на Стамбулі. Але між тим у ньому показують красоти місцевості, жорсткість традиції Мардіна, які з корінням засіли в голові й в душі кожного мардінівця. Тому, якщо ви зацікавились в історією та й загалом у весь процес звичаїв і їх контраст, серіал чудово підійде для повного занурення у них.

Звичаї у Мардіні насправді старі та жорстокі. З першу навіть не віриться, що у нас час є місце, в якому присутня кровна помста, викрадення наречених, обмін нареченими та багато інших жорстокостей. Зокрема дуже багато жінок стають жертвами цих звичаїв. Не витримуючи постійне фізичне насильство в шлюбі, вони тікають, але їх все одно знаходять і вже потім покарання падає на всю її сім’ю, що часто призводить до вбивств. Загалом в Мардині, із самого початку, родина жінки погоджується на шлюб через певний статок чоловіка і, на жаль, закриваючи очі на тяжкі наслідки для жінки.

Традиції прослідковуються в Мардині з давніх-давен і якими жорстокими вони не були б, всі їх шанують та дотримуються. І здебільшого ці звичаї не під силу зупини навіть поліції.

Кухня

З першого погляду звичаї цього міста дуже лякують туристів, але все ж таки це не привід відкладати через них поїздку до Мардіну, а особливо куштування їхньої традиційної кухні. Не дивлячись на традиції місцевості, народ та населення дуже гостинні, дружні та добрі, які готові в будь-яку годину прихистити та нагодувати.

Міська кухня Мардіна пройнята домашньою атмосферою, смачним і соковитим запахом справжнього турецького застілля.

Справжньою візитівкою міста вважають мигдаль, особливо славиться той, що у блакитній глазурі. Таку насолоду ви можете придбати в будь-якому магазині або на ринку. Якщо будете тут, обов’язково спробуйте ці ласощі.

Затишні ресторани міста спроможні задовольнити найвибагливішого гурмана. Завітавши до них, аби спробувати традиційну кухню, ви можете насолодитись не тільки їжею, а й споглядати на те, як місцеві жителі відпочивають з чашкою кави, граючи різноманітні настільні ігри.

Одні із таких місць мають назву:

Ресторан Bagdadi

Затишний ресторан, розташований у старовинній будівлі. Відвідувачам може похвалитися найсмачнішими стравами з баранини. До вашого столу буде подана найтонша ніжка баранячого м’яса, акуратно загорнута у фольгу, а ніжне м’ясо буде того ступеня готовності, коли саме зісковзуватиме в рот при дотику.

У закладі досить помірні ціни, Для гостей ресторану прийде до смаку сирійське вино і жива музика, комбінація яких може прикрасити ваш вечір.

Ресторан також має спеціалізоване меню – халяль (все те, що дозволено і допустимо в ісламі). Тому ви можете спокійно завітати до закладу з друз’ями, які сповідують цю віру і гарно провести вечір.

Revan Kafe Restoran

Один із найатмосферніших ресторанів в Мардині, куди хочуть потрапити багато туристів. Інтер’єр закладу наповнений античність. За рахунок кам’яних білих стін, створюється одночасно таємничий дух античності і відчуття домашнього затишку.

Ресторан може порадувати вас традиційною кухнею та найкращим приготуванням фалафеля. Заклад працює щодня з 07:30 до пізньої ночі, тому у вас буде вдосталь часу, аби потрапити до ресторану після прогулянки містом і повноцінно насолодитися Мардіном і підсумувати всі ваші враження за вечір біля каміну. Вам сподобаються якість національних страв, помірні ціни та колорит навколишнього оточення.

Ресторан Seyr-i Merdin

Ресторан з доволі низькими цінами, чарівним видом на долину та чудовими стравами з м’яса та річкової риби. Тут присутня місцева кухня у поєднанні з близькосхідними стравами, чудова атмосфера та обслуговування нікого не залишить байдужим.

Якщо ви знаходитесь у певних сумнівах, який заклад обрати для пізнього обіду і романтичної вечері, цей ресторан для вас. Він прекрасно підійде як для сімейного застілля, так і для молодої пари.

Ресторан готелю Erdoba

Це ресторан при готелі, з тераси якого відкривається запаморочливий вигляд на рівнину Месопотамії, що нагадує зелене море. Ціни трохи вищі за помірні. Пропонується турецька та азійська кухня, спеціалізується на сніданках та вечерях.

Загалом це дуже зручно для туристів, які на момент перебування у Мардині, оселились у готелі Erdoba, адже , якщо ви втомились після довгих екскурсій по місту, ви можете не гаяти час на пошуки ресторану.

Cercis Murat Knnagi

Один із найдорожчих закладів з гарним вибором, який знаходиться на сході від площі наприкінці Birinci Caddesi. Він розташований у відреставрованому сирійському будинку, де з тераси можна побачити чудовий ландшафт. Ресторан спеціалізується на місцевій кухні та стравах типу інджасіє (ягня під солодким соусом зі слив, помідорів та перцю чилі). Тут також подають алкоголь. Будьте обережними, адже ціни вдвічі вищі, ніж у звичайному ресторані з помірними цінами.

Майже всі ресторани та кафе у Мардіні мають тераси з приголомшеним виглядом на долину. Тому прийти у кожний із цих закладів варто, щоб не тільки скуштувати місцеву кухню, а й насолодитись виглядом на безкрайню долину.

На вулицях Мардіна одразу створюється відчуття, що потрапляєш у справжню східну казку. Мардін чудово піде до душі, якщо вам цікаво з головою зануритися не в море, а в історію стародавнього світу, середньовіччя, милуватися витворами мистецтва тих часів та архітектурою, спостерігати за старими традиціями, які продовжують існувати з сучасним світом. Місто безперечно належати до куточків світу, де час існує поза меж. Тут ви побачите справжню Туреччину без пафосу та глянцю, з її багатонаціональним колоритом, які подарують вам неперевершені враження про подорож.

Богдана Богданова