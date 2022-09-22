Національна кухня Литви: чим пригощають литовці

Литва маленька країна з багатою культурою. Тут зосереджено безліч пам’яток та цікавих місць, щоб обійти їх усі Вам знадобиться багато сил й енергії. Отож, що нам запропонує литовська національна кухня?

З першого погляду національна кухня Литви дуже схожа на інші Східноєвропейські. Вона формувалась та розвивалась в оточені інших народів і увібрала в себе їхні особливості. Хоча, якщо познайомитись ближче, то можна зрозуміти, що схожість полягає лише в інгредієнтах, а ось смак і вигляд страв доволі унікальний.

Що в меню?

Цепеліни

Це картопляна страва, яка має щось спільне з білоруською кухнею. Процес приготування доволі складний, довгий та складається з багатьох етапів.

Тісто для цепелінів роблять із сирої та вареної картоплі, а начинку – зі смаженого фаршу. Далі залежно від родини та її традицій або варять, або запікають у духовці.

Прикрашають цепеліни зеленню та сметаною або шкварками.

Кібінай

Ця страва належить до традиційної кухні караїмів, одного з корінних народів Криму. Общини цього народу є в багатьох Східноєвропейських країнах, зокрема в Литві.

Але литовцям настільки сподобалася ця страва, що вони адаптували її у свою кухню. Тепер кібінаї з різними начинками можна купити на кожному кроці в Литві: у кав’ярні, в ресторанах, в супермаркетах тощо.

Отож які ж вони ці Кібінаї? Крихке пісочне тісто, соковита начинка та впізнавані косички зверху. Начинки бувають різні: свинина, курятина, яловичина, гриби, овочі, шпинат тощо.

Скуштувати кібінай дійсно можна на кожному кроці, наприклад в Senoji Kibinine. Це вагончики з їжею на видачу, які розміщенні в багатьох містах Литви. Тут доступна ціна, за яку Ви отримаєте смачний кібінай в дорогу.

Холодний борщ або Šaltibarščiai

Суп, який вражає багатьох своїм рожевим кольором. Це популярна литовська страва для спекотних літніх днин.

Інгредієнтів тут мало і процес приготування доволі легкий. Огірки, цибуля, кріп, варені яйця, маринований або варений буряк і усе це заливається кефіром.

До речі, в магазинах Литви навіть продається спеціальний кефір для такого супу та вже варений буряк.

Отож подорожуючи країною влітку, Ви можете спробувати приготувати цю страву.

Шакотіс

Найвпізнаваніша страва литовської кухні, незвичної форми десерт, пиріг дерево – усе це про традиційний шакотіс.

Шакотіс з литовської перекладається як дерево з гілочками, так десерт назвали через його форму: конусоподібний, з отвором всередині та шипами ззовні. Він прикрашає столи на весіллях, під час Різдва та інших свят.

Процес його приготування доволі важкий та тривалий. Головний інгредієнт – яйця, на один кілограм борошна використовують приблизно 40 яєць. Готують шакотіс на відкритому вогнищі, за допомогою спеціальної конусоподібної форми. Тісто розтоплюють на вогні і поливають конус, який в цей час обертається. Саме завдяки такому способу приготування і утворюються гілочки на десерті.

Щоб дізнатися більше про історію шакотіса, спробувати його та навіть приготувати власноруч, можна відвідати ресторан Romnesa в містечку Друскінінкай, що за дві години їзди від Вільнюса. Тут можна замовити пізнавальну екскурсію. Ви самостійно приготуєте шакотіс, який потім заберете з собою, як сувенір. На території також розміщено музей присвячений цій національній страві. Ви навіть зможете на власні очі побачити найбільший шакотіс, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса.

Скіландіс

Ця м’ясна страва вважається однією з найдавніших у литовській національній кухні. У давнину її берегли до літнього періоду або подавали на стіл любим гостям.

Скіландіс готують шляхом в’ялення. Найкращі шматочки свинини та сала подрібнюють і наповнюють ними свинячий шлунок, додаючи спеції та часник. Згодом підвішують та залишають на декілька днів. В залежності від регіону ще можуть використовувати холодне копчення.

Щоб скуштувати усі ці страви одночасно Ви можете відвідати один із закладів мережі Etno Dvaras. Тут на Вас чекає приємна атмосфера і традиційна литовська кухня. Але все ж найкраще місце, де можна скуштувати усі ці страви – це литовська родина. Литовці дуже часто готують свої національні страви, тому якщо у Вас є знайомі з цієї країни, обов’язково завітайте до них на вечерю.

Олександра Бовтрук

(фото автора)