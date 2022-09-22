Софіївка: історія кохання, закарбована в природі

Кажуть, любов підштовхує нас до здійснення чудес. У цьому не виникає сумнівів, коли перед твоїми очима відкривається «Софіївка» – одне із семи чудес України – дивовижний рукотворний парк, у якому переплелись казка та реальність, легенди та міфи, щось загадкове та особливе.

Національний дендрологічний парк «Софіївка» – одне з найвидатніших творінь світового садово-паркового мистецтва кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. Парк має площу майже 180 га, а знаходиться він на узбіччі старовинного міста Умань Черкаської області.

Цей парк, який називають « уманським дивом», нікого не залишає байдужим. Вже понад 220 років Софіївка вражає своєю красою та неповторністю. Парк славиться навіть за межами України своїми алеями, гротами, скарбничкою рідкісних дерев та рослин, чудовими скульптурами, дивовижними пейзажами, водоймами і фонтанами та кам’яними печери.

У парку висаджено дерева та рослини як місцевих порід, так і екзотичні види з усього світу. Туя, срібляста тополя, осика, верба плакуча, липа, каштан, граб, бук, клен, ясен, сосна кримська, кедр, модрина, ялина, тюльпанове дерево, магнолія, шовковиця, дерева з Північної та Південної Америки, Далекого Сходу.

Із кущів – ялівець, ліщина, черемха, ожина, бузок, барбарис, тис ягідний з Карпат та інші рослини з найвіддаленіших куточків світу, у тому числі квіти з Китаю, Японії, великі групи троянд, папороті. Софіївка повна озерець, джерел, водопадів. Алеї прикрашено статуями античних богів і богинь, їх виготовляли найкращі скульптори Італії.

Історія заснування парку кохання

Історія Софіївського парку бере свій початок в 1786 році, коли кохана графа Станіслава Потоцького, Софія, написала йому натхненного листа про свої гостини в Криму, де її до глибини душі вразив парк «Аркадія» : «Правда, мій милий друг, що в нас буде такий же сад як в Криму?» – запитувала вона в нащадка гетьмана Речі Посполитої.

У ті часи маєток Потоцьких був майже розорений і він не міг собі дозволити навіть затишного закутку на березі моря. Проте це не стало перешкодою для графа, який був осліплений чарами Софії.

Ідея створення парку в романтичному стилі з використанням римської і грецької міфології належала самій Софії. План пам’ятки створювався Людвігом Мецелем, польським інженером: саме під його керівництвом тисячі кріпаків «з нуля» зводили новий рельєф, наповнюючи його каньйонами, гротами, водоспадами і рукотворними басейнами, а також більш ніж 3000 екзотичних рослин з усього світу.

У 1800 році готовий парк був представлений Софії: тут вона відчувала себе як вдома, адже кожен куточок цього подарунка був оформлений у стилі грецької міфології і прикрашений скульптурами її головних героїв. Проте ця любовна історія має сумний фінал, тому що не довго велелюбна гречанка раділа парку: через кілька років вона закрутила роман зі своїм пасинком Єжи, який був молодший за неї на 16 років. Дізнавшись про це, Станіслав помер від серцевого нападу у віці 53 років. Після смерті Потоцького парк перейшов у володіння Софії, а після парк успадкував син Олександр.

Що обов’язково варто подивитися у Софіївці?

Софіївський парк дає можливість туристам впродовж одного лише дня побувати в різних куточках світу. Він розділений на частини, тематично присвячені державам світу.

Головна композиційна вісь парку проходить по річищу Кам’янки, де споруджено ряд штучних басейнів та ставів: Верхній став (понад 8 га), Нижній став (близько 1,5 га), водоспади (один з них 14 м висотою), шлюзи, каскади, підземну ріку Ахеронт (завдовжки 224 м), водограї (найбільший до 20 м) тощо. Парк прикрашають штучні скелі (Левкадська Тарпейська й ін.), гроти (Венери, „Горішок”, „Страху і сумнівів” та ін.), павільйони (Флори, Рожевий), альтанки, скульптури.

Фонтан Змія

Одна з найвпізнаваніших прикрас парку – фонтан Змія, що встановлений по центру Нижнього озера, названого Іонічним морем. Скульптура у вигляді змії з піднятою головою, і в якої з широко розкритої пащі піднімається струмінь води висотою до 20 метрів! У фонтана Змія дуже проста конструкція – обійшлись без насосів, тиск створює перепад висот між ставками. Виглядає дуже гарно, як сам фонтан, так і райдуга, яка виникає від вітру поруч із ним.

Острів кохання

А ось найбільш романтичним закутком парку можна назвати «Острів кохання». Офіційна назва острова – «Анти-Цирцея» добре знайома любителям давньогрецьких міфів. Богиня Цирцея була могутньою чарівницею, яка в гніві перетворила всіх супутників Одіссея на свиней.

Павільйон був побудований в готичному стилі на острові на Верхньому озері. Пізніше Микола I наказав знести будівлю, і на його місці побудували новий в стилі відродження. Згодом і сам клаптик суші змінив назву на Острів кохання. До нього веде місток з берега.

Партерний амфітеатр

Амфітеатр розташований на схилі пагорба під оранжереєю. Його верхня частина складається з правильної форми стрижених газонів та троянд. Середня частина амфітеатру своєю формою нагадує підкову та утворена гранітною стіною. Ліворуч від нього знаходиться адміністративна зона з чудовим розарієм. Праворуч – клумби англійського парку. Тут нерідко можна застати гостей Софіївського парку, відпочиваючих на траві.

Грот Фетіди

Одне з найромантичніших місць у Софіївці. Розташований під мостом нижче Верхнього озера. На вході до гроту Фетіди (у грецькій міфології – німфа, донька морського бога Нерея) знаходиться вестибюль, створений за допомогою чотирьох колон, які тримають на собі гранітну плиту і вітражне вікно. Під водоспадом між колонами розташована статуя Венери – богині кохання. Неподалік від грота Фетіди збудовано своєрідний дерев’яний павільйон, в якому утримували фазанів. Тому його називають «Фазанник».

Великий водоспад

З містка через Нижнє озеро можна відмінно побачити Великий водоспад, що розташований на висоті 18 метрів над землею, і стікає в мальовниче спокійне озеро, в якому можна зустріти білих лебедів. Вода до нього надходить підземною рікою з Верхнього озера – звичайно ж, у неї теж міфологічна назва – Ахеронт. Поряд з водоспадом завжди багато людей, це й зрозуміло – якщо з ним не сфотографувався, вважай у Софіївку не приїздив. Замерзлий водоспад взимку виглядає навіть більш вражаюче. Тут заведено загадувати бажання.

Звичайно, що це не всі місця, які варто побачити в Софіївці, але залишаємо Вам мапу усього Софіївського парку , щоб Ви по ній змогли обрати найцікавіші пам’ятки для себе. Уманське диво варте того, щоб хоч раз у житті поглянути на нього. Цей парк вічний пам’ятник коханню, і як пам’ятник натхненній людській праці й таланту. Чудова різноманітність флори, величезна кількість різних пам’яток, створених природою і руками людини, роблять Софіївський парк цікавим для гостей в будь-яку пору року і туристичною візитівкою Умані.

Рекомендуємо відвідати Вам його та ще одне диво Черкащини!

Анастасія Білоус

(фото автора)