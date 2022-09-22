Леві. Неймовірний та казковий гірськолижний курорт Фінляндії

Як виглядає рай? Якщо Ви подумали про снігову казку, де можна прогулятися величезним арктичним лісом під північним сонцем або розчинитися в джакузі, то неймовірний курорт Леві буде ідеальним місцем для Вашого відпочинку!

Леві – найпопулярніший гірськолижний курорт Фінляндії, і тому є безліч причин: навколо проходять сотні кілометрів трас для лиж, довга зима створює ідеальні умови для прогулянок на снігоходах, а блискучі пейзажі та засніжені дерева розпалюють дух Різдва.

Час обрати готель для відпочинку

Levi Northern Lights Huts — готель, розташований на старій оленярській фермі, яка вже понад 170 років належить членам однієї родини. На фермі живе багато північних оленів, до яких можна підійти та погодувати. В усіх котеджах є скляний дах, тому можна милуватися Північним сяйвом без жодних перешкод. Відвідувачам особливо подобається те, що готель розташований недалеко від міста у дуже тихій сільській місцевості.

Комплекс будинків Golden Crown — Levin Iglut розташований за 9 км від гірськолижного курорту Леві. Будинки повністю теплоізольовані та чудово опалюються. З вікон відкривається чудовий краєвид на гори. В деяких будиночках встановлена ​​гідромасажна ванна.

Levi Hotel Spa — це один з кращих варіантів в Леві. Готель розташований за 5 хвилин від лижних схилів. До послуг гостей спа-центр Water World з басейнами, саунами та тренажерним залом. У спа-центрі також є аквапарк з критими та відкритими басейнами та водною гіркою. Біля готелю також знаходиться туристичний центр курорту Леві, ресторани, бари та магазини.

Мандрівка до тварин

Прогулянка з хаскі. Ці м’які та великі собаки точно не залишать Вас байдужими. Вирушайте в подорож нескінченними лісами або вгору по пологих пагорбах північної Лапландії разом з песиками. Порада: переконайтеся, що у Вас достатньо заряду батареї, тому що ви зробите близько 1000 фотографій себе, цуценят та приголомшливих краєвидів.

Обов’язково треба відвідати один з найстаріших розплідників у Фінляндії, що належить знаменитому фінському погоничу Рейо Яскелайнену. Під час екскурсії Ви зустрінетеся зі справжніми сибірськими хаскі та цуценятами, а також з бурою лисицею, арктичним песцем й тундровим вовком. Рекомендуємо також поїздку на собачих упряжках.

Зробити селфі з оленями. Ви можете побачити їх всюди: на дорозі, біля дороги, у кожному полі та лісах. Олені в дикій природі можуть бути сварливими, тому, якщо Ви хочете зробити селфі на мільйон доларів, вирушайте на оленярську ферму, де тварини охоче поділяться своєю присутністю у соціальних мережах.

Снігове царство

Якщо Ви хочете потрапити у зимову казку, то слід відвідати снігове село Лайніо та Luvattumaa. Дорога до Лайніо пролягає через засніжений ліс, який створює неймовірну атмосферу. Снігове село, що називається Snow Village, щороку відбудовується заново. Найкращий для будівництва час – кінець жовтня чи початок листопада, коли температура повітря не дозволяє льоду танути.

Перший раз Snow Village побудували у 2000 році. З того часу кожну зиму територія перетворюється на розвагу для дітей та дорослих, де можна помилуватись різними крижаними скульптурами, які встановлені всюди. На будівництво витрачається близько 1.5 мільйонів кг снігу та близько 300.000 кг натурального льоду!

Комплекс Luvattumaa відрізняється від багатьох аналогічних тим, що може запропонувати своїм гостям не лише снігове царство та льодову гірку, а й справжній спа-комплекс із басейнами на відкритому повітрі.

Основні та цікаві льодові пам’ятки знаходяться у головному будинку загальною площею 10.000 кв. м. У залах також часто встановлюють крижані скульптури улюблених героїв. Наприклад, одного разу тут було встановлено персонажів із «Зоряних війн».

Фінляндія — країна неймовірної природи та пейзажів

Немає нічого кращого, ніж гуляти лісом, слухати спів птахів, стрекотіння комах, хрускіт піску та гравію під ногами. Пішохідні стежки Національного парку Оуланка – одні з найпопулярніших у Фінляндії, і не дарма. Вони проведуть Вас до чудових мальовничих видів, що відкриваються біля річки Оуланка.

Символ Національного парку — це орхідея Каліпсо, яка росте прямо під деревами. На території поширені різні види рослин та тварин, які знаходяться під загрозою зникнення. Це місто служить будинком для рідкісних видів метеликів та понад сотню видів птахів. Тут також можна зустріти ведмедя, лося, рись та росомаху. У глушині лісів мешкають беркут, орлан-білохвіст, чорний дрізд і ще багато інших птахів.

Чим ще можна зайнятися? В парку дуже багато розваг на різний смак, тому кожен зможе обрати те, що йому до душі. Можна зайнятися спостереженням за птахами, рибалкою, зібрати ягід та грибів або вирушити в подорож на каное. Ідеальним завершенням дня буде жарений зефір. Уяви, як ти тримаєш палицю над полум’ям, з краєвидом на Національний парк Оуланка. Звучить чудово, чи не так?

Як весело провести час з компанією друзів чи родиною?

Швидка їзда — це ідеальна розвага з адреналіном та неймовірний спосіб провести день. Можна влаштувати змагання між собою. Сніг в обличчя, темна полярна ніч – все це лише додає екстриму. Звичайно, перед початком обов’язково слід послухати техніку безпеки, а також одягнути спеціальні комбінезони та шоломи.

Карти мають двигун потужністю 13 л. та можуть розвивати швидкість до 60 км/год. Там також є монітор швидкості та безпеки, а бічні сторони доріжок зроблені зі снігової стіни. Датчики, встановлені по обидва боки траси, точно фіксують пройдені кола та витрачений час.

Анна Запша