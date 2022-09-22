Екстремальний туризм або як полоскотати собі нерви

Що робити, якщо ви побували у всіх місцях вашої мрії, а лежати на пляжі, плавати в басейні та насолоджуватись архітектурою уже набридло? Вам варто спробувати екстремальний туризм. Суть такого відпочинку полягає у тому, щоб відчути небезпеку, викид адреналіну у кров. Ризик, хоч і не підходить для кожного, та залишає незабутні спогади і викликає певну залежність.

Як правило, найбільш популярними видами екстремального вважають:

• дайвінг – занурення під воду з аквалангом задля дослідження краси підводного світу,

• віндсерфінг – управління на воді невеликою овальною дошкою з прикріпленим до неї вітрилом,

• каякінг – сплав по бурхливій річці на спеціальних довгих човнах – каяках,

• парашутний спорт – стрибки з парашутом,

• маунтінбайкінг – їзда на гірському велосипеді,

• альпінізм – сходження на вершини гір. Зараз альпінізм вважається найбільш екстремальним видом спорту.

Та у цій статті більш детально про не такі відомі та більш екзотичні види відпочинку.

Джайлоо-туризм

Це подорож у ті віддалені куточки планети, яких цивілізація та розвиток торкнулися мінімально. Зазвичай це Африка, джунглі Амазонки, степні регіони Середньої Азії, дикі хащі Аляски і Канади.

Турист матиме можливість пожити у примітивних умовах (чи навіть в умовах кам’яного віку) разом з представниками первісного племені й усіма принадами первинного побуту. Потрапивши в такі обставини, йому доведеться збирати рослини, виготовляти зброю та йти з нею на полювання, готувати м’ясо на вогнищі. Невід’ємним атрибутом подорожі будуть також місцеві традиції, як-от танці під звуки барабанів, співи.

Особливого екстриму таким поїздкам додає те, що далеко не всі представники давніх племен дружелюбно налаштовані до туристів. Це особливо небезпечно, якщо там поширений канібалізм. Тоді відпочиваючому потрібно ще й завоювати довіру майбутніх сусідів та влитися в колектив.

Хоч такий вид туризму і не потребує особливої підготовки, та сміливість для нього потрібна неабияка. Ніколи не знаєш чого тобі чекати від дикої природи: укусу отруйної змії, нападу звірів чи виверження вулкану неподалік.

Космічний туризм

Найдорожчий із усіх видів відпочинку. Ціни на «квиток» до орбіти Землі різняться: від кількох сотень тисяч доларів до десятків мільйонів доларів. Перший же туристичний політ у космос коштував 20 мільйонів. До того ж далеко не кожен може полетіти у космос, таку розвагу вам має дозволяти ваш стан здоров’я. Хоча, звісно, список вимог до туристів не такий довгий, як для космонавтів.

У космосі ви зможете відчути на собі відсутність гравітації, побачити чорне небо, зробити круті фотографії та впевнитися, що Земля таки кругла.

Темний туризм

Туризм, який передбачає відвідування місць, де відбулись масові загибелі людей, катастрофи, трагедії: концтабори, музеї тортур, в’язниці з суворим режимом, місця страт і битв, території, де діяли відомі маніяки (Тед Банді, Чикотило, Джек Різник і т.д.)

До такого виду відпочинку можна зарахувати, скажімо, поїздки туди, де колись стояли зруйновані терористами хмарочоси-близнюки.

В Україні ж користуються популярністю екскурсії в Чорнобиль, як серед іноземців, такі серед жителів нашої країни.

Одним із підвидів темного туризму є містичний туризм – відвідування місць, де нібито відбуваються якісь паранормальні явища, живуть привиди та інші міфічні істоти. Екскурсанти, які вирішили поїхати в Озерний край (де найбільша кількість замків з привидами), зможуть навіть переночувати у кімнатах, де чутимуть завивання та розмови вже загиблих людей.

Крім того, одним із підвидів темного туризму є цвинтарний туризм – відвідування могил видатних людей.

Темний туризм, як і все моторошне та містичне, викликає в людей водночас шалену цікавість і гарячі суперечки. Хтось вважає його ненормальним та неетичним, а хтось сприймає його як вивчення історії та повноцінне занурення у жахливі події минулого.

Отже, якщо у вас є бажання та кошти, не варто обмежуватись класичним вікендом на пляжі чи в горах. Екстремальний відпочинок, звісно, не для всіх, та спробувати його хоч раз у житті справді варто.

Анастасія Корнійчук