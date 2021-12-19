Вище нікуди, або Шлях до запаморочливого Евересту

Гімалаї – гори, у яких шерпи сховали найбільший у світі магніт, що притягує мандрівників із усього світу. Сьогодні ми прокладемо маршрут до найвищої гори планети, аби просто помилуватися її неймовірною величчю і відкрити для себе унікальних місцевих жителів. Щоб здолати Еверест, Ваш терпіння має бути таким непорушним, як і скелясті схили тамтешніх засніжених хребтів.

Коли і як доїхати до Джомолунгми

Найоптимальнішим часом для подорожі до Непалу є весняний період, а саме з початку березня до середини травня. До переваг весняного сезону у Гімалаях можна віднести теплішу погоду, мінімальну кількість туристів, а отже і більш приємні ціни буквально на все. Але варто бути готовим до хмар, що часто закривають гори і до побляклої рослинності навколо.

Якщо ви не можете приїхати навесні, можна завітати до цієї країни також восени – із жовтня до початку грудня. Плюс цього періоду – повітря прозоріше, ріки повноводні, а навколо можна спостерігати яскраво-зелену флору. Суттєвим недоліком осені у Гімалаях є велика кількість туристів, а також часті гуляння самих шерпів, які на свята не працюють. Логічно, що послуги гідів будуть дорожчими у декілька разів, порівнюючи із весняним сезоном.

На щастя, є авіасполучення між Києвом та Катманду (столицею Непала), але прямих рейсів немає. Натомість, Ви можете заздалегідь забронювати квитки і суттєво зекономити на перельотах, тому що шлях до цієї далекої країни важко назвати дешевим: ціни на квиток в один бік стартують від $414, що дорівнює 15 334 гривням. Як бачите, високі гори – високі ціни.

Катманду може стати ідеальним місцем для проведення перших днів у високогірному Непалі, тому що це столиця, а отже мережа медичних закладів тут більш розґалужена, ніж у більш віддалених місцях. Якщо Вам раптово стане зле через швидко набрану висоту, тут розраховувати на оперативну і якісну медичну допомогу можна стовідсотково.

Де знайти прихисток для сну, який охороняють гори

У Катманду можна знайти як дуже бюджетне житло у місцевих готелях, яке буде вартувати у районі $15 за добу, так і більш комфортне за $60 за добу. Якщо Ви їдете у зимовий період, треба уточнювати наявність обігрівачів та теплих ковдр, а також варто запитати про перебої електропостачання. У багатьох з готелів у вартість номеру входить сніданок.

Якщо Ви не плануєте готувати власноруч, сміливо йдіть до місцевих закладів харчування – порції великі, а обід на двох буде коштувати усього пару доларів. До того ж, буде можливість познайомитися ближче із місцевими жителями та смачною непальською кухнею.

Після дуже вдалого прийому їжі у місцевих закладах, не поспішайте виймати із кишені додаткові гроші за обслуговування, тому що у Непалі 10% чайових включені до рахунку одразу. У Катманду та Покхарі податок збільшується ще на 13%, тому додавайте приблизно 25% від вартості замовлених страв, аби потім не дивуватися цифрам у чеках.

Чим зайнятися у Гімалайських горах

Звичайно, перша думка будь-якого авантюриста, що вже встиг зробити кілька кроків по непальській землі – вирушити підкоряти Еверест і увійти в історію альпінізму. Але мало хто тверезо оцінює власні шанси і ризики цього сходження. Існує дуже багато «але» у шляху до Джомолунгми або як її ще називають – до Піку XV, але сьогодні ми не будемо про них згадувати. Нас цікавить не менш захоплюючий відпочинок з мінімальними ризиками для життя туристів.

Тим, хто приїхав до Непалу, варто розуміти, що туризм у цьому районі напряму стосується активного відпочинку. Навіть якщо Ви не плануєте здійснювати піші походи, Вам все одно доведеться дуже багато ходити, а враховуючи розріджене повітря, робити це буде важче, ніж зазвичай. Тому перед візитом до найвисокогірнішої країни світу, радимо мати хоча б мінімальну фізичну підготовку.

Можна зайнятися трекінгом. У Непалі дуже багато маршрутів для здійснення кількаденних походів, які були розроблені і вивчені місцевими шерпами. У пішому поході є унікальна можливість естетичної насолоди навколишніми краєвидами, а якщо говорити про найбільш відомий район Кхумбу, то вам не буде перехоплювати подих не лише від нестачі кисню, але і від нереальних гірських панорам навколо. Радимо скористатися послугами місцевих гідів і, за потреби, портерів, які завжди будуть поряд і зроблять мандрівку не такою стресовою.

Також у регіоні активно розвиваються екстремальні види відпочинку, серед яких параглайдинг та каякінг. Якщо від спостережень за горами у Вас почне затікати шия, спробуйте подивитися на них із повітря. А якщо вам до душі боротьба з бурхливими гірськими ріками – хапайте весла і мершій йдіть сплавлятися ними на човнах.

У чому унікальність шерпів

Шерпами називають місцевих жителів, які у багатьох відношеннях є унікальними людьми. По-перше, вони мешкають на висоті більше, ніж 3 000 метрів, що формує їх організм у відмінний спосіб, ніж середньостатистичного європейця. По-друге, шерпи дуже витривалі і мають феноменальну фізичну форму з народження. Популярні історії, якими діляться туристи, що відвідали Непал, розповідають про місцевих жителів, які з легкістю несуть їхні 40-кілограмові сумки аж до самого Евересту. І, по-третє, вони найдоброзичливіший народ Азії. Це надважливо для мандрівників, тому що у разі будь-яких проблем, можна сміливо розраховувати на допомогу від місцевих жителів, дії яких зазвичай абсолютно безкорисливі. Ви можете не побачити верхівки Евересту, але поспілкуватися із відкритими до іноземців шерпами треба обов’язково.

Візьміть до уваги, що не усім людям можна подорожувати у такий високогірний регіон. Якщо Ви маєте проблеми із тиском, серцево-судинні захворювання або проблеми із органами дихання, ліпше зробити вибір на користь інших туристичних напрямків. Наприклад, можна відвідати Прагу у Чехії або Париж у Франції.

Подорожуйте безпечно!

Дарина Чабанова