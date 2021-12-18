Між Європою та Азією. Місця Стамбула для першої подорожі

На межі Європи та Азії розташувалося одне з найбільш колоритних міст Туреччини – Стамбул. Саме в ньому пам’яток стільки, що й за тиждень не передивитися. Але якщо ви потрапили сюди вперше, варто відвідати щонайменше п’ять. Що це за місця, читайте далі.

Вулиця Істікляль

Це найвідоміша пам’ятка району Бейоглу. Вона бере свій початок від площі Таксим та простягається аж до Золотого Рогу. Щодня на ній можна побачити десятки тисяч мандрівників. Усі вони хочуть скуштувати турецьке морозиво, донери та придбати фаршировані мідії у вуличних продавців за декілька лір.

Вулиця Істікляль – рай для шопінгу. Вона насичена крамницями міжнародних брендів. Є чимало споруд, які прикрашають її вже не перше століття. Якщо ви хочете побути в епіцентрі життя, то бронювати кімнату в готелі варто саме тут.

Площа Таксим

Розташована у європейській частині Стамбула. Заснована багато століть тому. Це туристичний осередок, який наповнений магазинами, кафе та ресторанами. Тут є чимало пам’яток теж. Один із найвідоміших – 12-метровий монумент «Республіки». Він символізує боротьбу турецького народу. Присвячений армії-визволительці та встановленню республіки.

Окрім національного героя Мустафа Кемаля Ататюрка, ви побачите скульптури Климента Ворошилова та Михайла Фрунзе. Це своєрідна подяка за військову допомогу з боку Радянської Росії у війні 1920 року. А ще з площі бере свій початок лінія історичного трамваю.

Палац Долмабахче

Є перлиною Туреччини на межі району Бешикташ і Кабаташ. Багато століть тому тут існувала гавань. Потім поруч розбили сад. Лише у 1842-1845 рр. почали будувати новий палац. Причина цікава – султан Абдул-Меджид І хотів отримати споруду, яка могла б змагатися у вишуканості з європейськими резиденціями.

Будівля поєднує в собі одразу кілька архітектурних стилів: бароко, неокласицизм і рококо. Всередині ви побачите шовкові килими, люстри з богемського скла та навіть картини видатного російського та українського художника Івана Айвазовського.

Галатська башта

Є однією з найвідоміших архітектурних пам’яток міста. Її збудували ще у ХIV столітті. І цю вежу видно майже з усіх центральних місць Стамбула. Вона має висоту 61 метр. За часи свого існування була в’язницею, фортецею та навіть обсерваторією.

Всередині є ліфт і сходи, що ведуть до оглядового майданчики. За повір’ями місцевих, якщо хлопець і дівчина підіймаються догори, то найближчим часом вони мають одружитися.

Палац Топкапи

Розташований на мисі Стрілки та Золотого Рогу в історичному центрі міста. До ХІХ століття він був головним палацом Османської імперії. Заснований у 1460 році. Його площа становить понад 700 тисяч квадратних метрів. Споруду також оточує стіна завдовжки 1400 м.

Сьогодні це один із найвідоміших музеїв світу. У ньому зберігаються близько 65 тисяч експонатів. Це ювелірні вироби, порцеляна, шаблі та мощі Святого Івана Хрестителя. Особливо цікавим для українців буде портрет Роксолани – полонянки з Галичини, яка стала дружиною Сулеймана І.

Стамбул має чим здивувати, захопити, вразити. За один день Вам не вдасться побачити всю красу цього міста. Але навіть одного дня досить, щоб захотіти сюди повернутися знову.

Станіслав Ткацевіч