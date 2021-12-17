Пишний Відень: затишок і королівські забаганки

Для любителів старих європейских міст – Відень є добре відомим та рідним, але ті, хто з ним ще не познайомився, можуть його не зовсім зрозуміти, або подумати, що пан-Відень не надто люб’язний. Це не так. Саме тому, хочемо поділитися цікавинками та найнеобхіднішими лайфхаками, аби ви повернулися додому радісними та закоханим у Відень.

Відбиток історії на місті відчувається із перших секунд перебування. Тут творили Бетховен, Моцарт, Шуберт, Гайдн, Фрейд. Старі пишно прикрашені будинки стежать за вами із кожного куточку, не відводячи очей. Королівські покої мають такий вигляд, неначе тільки сьогодні вранці, а не кілька століть тому, імператори покинули їх, пішовши на прогулянку, і вже от-от повернуться. Старі, вінтажні кав’ярні заманюють звабливим ароматом кави та просять зупинитися, забувши про справи, насолодитися магічним напоєм та почитати останні новини зі свіжої ранкової газети разом з Австрійцями. Чепурний Відень має, що показати. Пропонуємо розібратися з усім по черзі та відвідати спочатку “старих”, а вже потім познайомитися із більш молодими та сучасними місцями.

Величний Гофбурґ

Місцина Гофбурґ у документах згадується починаючи з 1279. Це резиденція імператорів Австрії, яка довгий час слугувала домівкою для найвпливовіших людей Австрійської історії, включаючи родину Габсбургів, володарів Австро-Угорської імперії. Він також відомий як зимова резиденція. Пропонуємо витрати тут цілий день, адже подивитися є ще. Для того, щоб був зрозумілий розмах, зауважимо, що до комплексу входять такі споруди:

Низка резиденцій;

Собори;

Музей природної історії;

Музей історії мистецтв;

Австрійська національна бібліотека;

Імператорська скарбниця;

Бурґтеатр ;

Верхова школа ;

Імперські стайні.

І це все можна відвідати! Обирайте те, що до душі саме вам, залежно від інтересів, проте основне — не забудьте взяти із собою паспорт або студентський квиток, так можна отримати непогану знижку на квитки, якщо вам 18-25 років. Звичайно, все й одразу побачити не вдасться, саме тому маємо кілька рекомендацій, аби ви отримати максимум та не витрачали сотні євро. Одну з них ви вже почули. Друга — рекомендуємо обрати ‘Сісі квиток’ 3 в 1 з аудіогідом. Повна ціна – 33 євро. Немало. Проте й цікавих та корисних історій буде не мало!

Він дає вам прохід у Музей Сісі, саме так у тісних кругах називали велику імператрицю Єлизавету Баварську. У музеї представлені експонати її особистих речей, яких налічується тут близько 300 штук, серед них виставлені прикраси, парасольки, віяла, рукавички, предмети одягу, косметичні засоби, є навіть оригінал свідоцтва про смерть та її реконструйоване плаття, яке Єлизавета одягала під час Коронації. Але основне — тут можна ознайомитися з незвичайною долею імператриці, чи не від початку її життя та аж до смерті, крок за кроком прожити її загадкову долю, що зворушує серце, за кілька годин спробувати зрозуміти таємничу особистість жінки.

За цим же квитком ви пройдете й до Імператорських апартаментів, відчуєте себе знатною особою, неначе проведете день разом із королівською родиною, встаючи у їх спальній, приймаючи гостей у вітальні, працюючи у кабінеті, та готуючись до сну у розкішній ванній кімнаті. Таке багатство важко й уявити! А ви зможете побачити його особисто.

Ну і звичайно Імперська колекція срібла дасть уявлення про культуру придворних обідів колишньої імператорської династії. Цінні порцелянові та кришталеві келихи, сервізи, чудові центральні вироби для сервірування столу, а також простий кухонний посуд із міді можна побачити в колекції Imperial Silver. Найбільш вражаючим експонатом є 30-метровий «Міланський центральний майданчик», який був створений для коронації імператора Фердинанда I як короля Ломбардо-Венеціанського королівства у 1838 році.

Тут же на території між 1723 і 1735 роками була створена придворна бібліотека, тепер Австрійська національна бібліотека, для зберігання дорогоцінної колекції книг, що належать Габсбургам.

Великий зал зі своїм гармонійним інтер’єром у стилі бароко — один із найкрасивіших серед подібних споруд у світі. Тут зберігаються екземпляри всіх австрійських видань і роботи австрійських авторів. Колекція бібліотеки налічує понад 7,5 млн примірників книг, включаючи рукописи й старовинні книги, карти, глобуси, картини, фотографії, автографи, плакати.

Крім того, бібліотека Гофбурґа має відділ літератури штучними мовами, в тому числі есперанто й інших. Залежно від типу квитка це коштуватиме вам від 3 до 7 євро, всього трішки більше ніж філіжанка кави. Але такого щодня не побачите!

Молодший брат Шенбруннський палац вважається літньою резиденцією королівської родини. Тут в одному з найпишніших приміщень палацу — Дзеркальній залі — шестирічний Моцарт грав для Марії Терезії та її двору.

Проте тут рекомендуємо провести час на природі у французькому парку, де на кожному кроці у просторих садах розкидані фонтани, великі й маленькі, химерні й реалістичні скульптури та коренасті дерева, що бачили дуже багато на своєму віку, увесь ансамбль увінчаний біля підніжжя горба фонтаном Нептуна.

Піша прогулянка до самого верху горба буде винагороджена не лише приємною фізичною втомою, а й перебуванням біля тріумфальної арки Ґлорієтт, яка, як горда дама, зазвичай самотньо дивиться згори на все і всіх.

Тут же на території «Будинок пальм» — скло-металева конструкція, створена у 1883 році, де можна роздивитися рослини із будь-яких куточків Земної кулі. І важко навіть сказати, що красивіше, чи сама скляна будівля, неначе повністю зроблена із вікон з білими рамами, чи химерні квіти й рослини таких кольорів, що здаються аж ненатуральними.

Обов’язково сходіть і з’ясуйте, що більше сподобається. Ставимо на те, що обрати ви не зможете й застрягнете у цій маленькій казковій країні надовго!

Ці два місця є візитівками Відня, тому ми вирішили більш детально розповісти про них, щоб зосередити увагу на основному, але не тривіальному.

Знаєте що ще дуже не тривіально? Сучасний Музей ілюзій! Там ви й політаєте, і відчуєте себе неначе на космічному кораблі, і навіть подасте на святковий стіл голову вашого друга прямо на блюдечку! Тут ви пограєтеся зі своїм мозком в ігри й точно його переможете! А ще досхочу насмієтесь — у цьому сучасні музеї можуть втерти носа історичним!

Виявляється, старий дядько Відень не такий вже і сноб, а дуже навіть душевний, привітний та люб’язний! Сходіть до нього в гості, познайомтеся! Ми переконані, ви потоваришуєте!

Валерія Долматова