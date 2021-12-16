Незвідане у знайомому, або Новий погляд на Туреччину

Якщо ви шукаєте екзотичний відпочинок та досі не знаєте куди податися за новими враженнями – оберіть близьку та перевірену роками Туреччину. Ви вже там були та здається, що навряд чи вас там щось здивує? Однак, чому б не дослідити перлину близького сходу з дещо іншого боку.

Лінивий туризм у форматі all-inclusive

Класичний відпочинок у Туреччині переважно асоціюється із готельною системою all-inclusive. Якісний сервіс обслуговування, широка берегова зона та неймовірна кухня протягом багатьох років приваблюють все більше відпочивальників до морських берегів.

Такий «лінивий» туризм має свої переваги: комфортне проживання на закритій території готельного комплексу з власним пляжем або басейном, обслуговування номерів, варіативне харчування та напої, анімація. Однак, найчастіше, такий вид відпочинку обмежується перебуванням у готелі (іноді з поїздкою на екскурсії).

Для того, щоб мати змогу зануритися в колоритну турецьку культуру та насолодитися Сходом недостатньо простого байдикування на пляжі. Тож, якщо ви хочете зазирнути до східної казки, – спробуйте змінити маршрут.

Не морем єдиним, або світ за межами готелю

Туреччина вирізняється з усіх країн поєднанням двох частин світу – Європи та Азії, умовний кордон можна провести через стамбульський пролив Босфор, що поєднує Чорне море із Мармуровим. А отже, перебуваючи в цій країні можна побачити симбіоз різних культур. Для знайомства із європейською Туреччиною можна обрати місто Киркларелі, що розташоване неподалік від кордону із Болгарією. Район славиться своїми винами та сиром, тож підійде справжнім гурманам. Любителям історії слід прокласти свій маршрут через декілька найбільших історичних пам’яток Візантії та Османської Імперії. Переважна їх кількість знаходиться у Стамбулі.

Там ви відвідаєте собор святої Софії, Блакитну мечеть, палац Султана Сулеймана та залишки стін Константинополя. Якщо ж ви прагнете побачити справжнє диво – відвідайте одне з семи чудес світу – Храм Артеміди, поблизу античного міста Ефес. Туреччина країна не лише спекотного відпочинку, для гірськолижного туризму теж є чимало місць. Одне з таких – Ерзурум, неймовірний лижний курорт із сезоном для катання майже півроку. Там вам будуть доступні усі зимові атракції – від лиж та санчат до цілющих купальних чанів.

Такий різноплановий туризм поєднаний в одній давно знайомій та водночас майже невідомій країні. Тож радимо заново відкрити для себе Туреччину та зануритися в її культуру за межами типових готелів, сувенірних лавок із китайським непотребом та фабричним лукумом. Прогуляйтесь до старого району будь-якого міста і потіште себе і своїх близьких подарунками зі Сходу.

Дари Османської Імперії, або Сувеніри не з Китаю

Якщо ви втомилися від банальних дарунків з подорожей, а ваш холодильник більше нагадує нашийник собаки-чемпіона через незчисленну кількість магнітиків – Туреччина може потішити вас самобутніми сувенірами на будь-який смак. Найчастішими дарунками з теплих країв є східні ласощі. Воно й не дивно, адже саме Близький Схід подарував нам такі смаколики, як рахат-лукум, баклаву та пішманіє. Однак, фабричні ласощі в сувенірних лавках рідко вирізняються хорошою якістю, тож за неймовірно смачними солодощами варто сходити на місцевий базар. Також логічно купувати регіональні сувеніри та ласощі, бо марна справа шукати хороший лукум там, де кулінарним надбанням вважають хельву.

Окрім солодких сувенірів радимо захопити додому неймовірно насичений турецький чай або запашну каву. Якщо ж ви хочете пити гарячі напої як справжні турки – доповніть свій кошик автентичними склянками у формі тюльпана.

Туреччина славиться своїми текстильними виробами, тож звільніть місце у валізі для бавовняних рушників, халатів та сатинової постільної білизни. Такі сувеніри точно не припадатимуть пилом на полицях.

Любителям посиденьок з друзями щоб поділитися враженнями після відпочинку до смаку припадуть міцні напої з Туреччини – гранатове та ожинове вина й анісова горілка Раки.

Купуючи будь-які сувеніри, не забувайте торгуватися – продавці із радістю зроблять знижку на обрані товари. Неодмінно привезіть частину Сходу з вашої подорожі, вона нагадає про той час, коли ви відпочивали на березі Мармурового моря, у гірському Ерзурумі або османському Стамбулі.

Туреччина – така знайома й водночас незнана країна із радістю подарує нові туристичні маршрути та зачарує ваші серця. Тож гайда за квитками!

Анна Тарасенко