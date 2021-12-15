Французький колорит, або Побачити не тільки Париж

Хто ж не чув про Францію, її надзвичайну культуру та історію, про вино та сири і про характер справжніх французів. От тільки Франція починається не тільки з чудових сніданків в маленьких паризьких ресторанах і не закінчується лазуровими берегами Ніцци. Ця країна має значно більше. Тому, аби відчути характер справжньої, ще не дуже туристичної, але старої-доброї легендарної Франції, пропонуємо вам починати знайомитись з дещо провінційними, але надзвичайно гарними містечками та визначними місцями регіону Франції – Овернь.

Клермон-Ферран

Чудове провінційне місто, відоме тим, що там розташована резиденція “Мішлен”, а також прекрасним собором, що дуже нагадує Нотр Дам де Парі. Насправді, він так і називається собор Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption.

Будувався він майже 7 століть, а будівельним матеріалом став камінь вулканічної породи. Далі варто подивитись на готичний фонтан Fontaine d’Amboise на площі ля Потерн, центральну площу Ляфайєт та на сад Лекок, який для міста має те ж саме значення, що й Єлісейські поля для Парижа. І, познайомившись з регіональним центром, слід вирушати в гори.

Парк вулканів

Овернь – регіон відомий своїм Природним парком вулканів. Не дарма його вважають одним із найзеленіших регіонів Європи. Тут для усіх охочих є сотні надзвичайних пішохідних маршрутів через ліси та долини природних парків, що ведуть на верхівки гір та вулканів.

Їдучи в Овернь не слід забувати про відпочинок у кемпінгах та оренду авто.

По-перше, зупинка в кемпінгу – це доволі економно та надає подорожі дух авантюризму.

По-друге, в регіоні часто відбуваються різні події, такі як автоперегони, театральні фестивалі, різні місцеві свята, фестивалі сиру, вина і т.д. Для того, щоб побачити все, що може вас здивувати в околицях регіону Овернь, оренда машини та кемпінг буде справді найкращим вибором.

Мюроль

Почати можна з містечка Мюроль. Тихе містечко поряд з Клермон-Ферраном. Тут можна побачити справжнє провінційне життя – повільне, спокійне та щасливе. В самому містечку можна відвідати ресторани місцевої кухні і спробувати усі відомі французькі страви за доволі доступними цінами, відвідати маленькі антикварні магазинчики, щотижневі ярмарки, місцеву церкву, що розташована на головній площі. Крім того, саме тут можна спробувати місцеві види сирів, такі як Сен-нектер, які важко знайти в Парижі, та придбати в місцевій «буланжері» свіженькі круасани, які починають готувати щоранку о 4 годині.

Не забуваємо і про фортецю Шато-дю-Мюроль. Розташована на верхівці гори, вона була побудована приблизно у 1100 році. Фортеця свого часу була і палацом, і в’язницею (під час французької революції), а тепер є однією з історичних пам’яток національного значення. Зараз там часто влаштовують театралізовані вистави, що відтворюють батальні сцени та середньовічні бенкети. Види з верхівки фортеці на гірські пейзажі захоплюють подих.

Та звісно, окрім маленького містечка і його околиць найцікавіше тут – це природа. Неподалік від Мюролю знаходиться вулканічне озеро Шамбон, що в самому серці парку вулканів Овернь, неподалік від долини Чаудефур. Влітку тут можна плавати, кататись на каное, займатись каякінгом, рибалити та ходити в походи.

Зимові розваги

Звісно, тут і взимку багато розваг. Гірськолижні курорти Оверні пропонують традиційні зимові розваги: гірські та бігові лижі, сноуборд, прогулянки на снігоступах або у собачих упряжках. Тут є можливість спробувати себе у Сноукайтингу – зимовому варіанті кайтсерфінгу. Це катання на лижах чи сноуборді, затягнутих вітрилом, свого роду великим повітряним змієм. Неперевершене відчуття свободи під час ковзання! Тут сніг, вітер і простір перетворюють холодний зимовий день на незабутню, повну адреналіну та польоту пригоду.

Величезна перевага гірського масиву в регіоні Овернь полягає в тому, що тут навіть той, хто бачить гори вперше зможе знайти собі заняття. У вас буде можливість піти в похід на снігоступах, зайнятись альпінізмом незважаючи на вашу фізичну або технічну підготовку.

Овернь – справжня перлина Франції, ще не до кінця відкрита та оцінена туристами. Саме тут можна познайомитись зі справжніми французами, які завжди усміхаються, але не люблять коли до них говорять англійською. Тому, якщо вам потрібна допомога, краще починати привітання зі слова «бонжур» та вивчити декілька базових фраз. І, звісно, якщо ви цінуєте відпочинок на природі – ви полюбите ці місця.

Зотова Олена