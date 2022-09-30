Видатні страви Нью-Йорка: гастротуризм Великого Яблука

Нью-Йорк — неймовірне місто, яке можна вивчати і досліджувати все своє життя, але так і не встигнути відвідати десятої частини його чарівних місць, пізнати його прагнення до життя, побачити його надзвичайні культурні феномени та, звісно ж, спробувати всі родзинки Нью-Йоркської кухні, яка увібрала в себе всі смаки нашого світу.



Пропонуємо Вашій увазі кілька гастрономічних локацій, які зроблять ваш відпочинок незабутнім. І Ви ще довго розповідатимете знайомим про ці неперевершені смаколики величного міста.

Делікатеси Katz`s

Часто відвідувачі прагнуть спробувати страви, які стали відомими в культових фільмах і телешоу Нью-Йорка. «Я з’їм те, що й вона», — вигукує жінка, яка сидить поруч із Мег Раян у кафе Katz’s Delicatessen у «Коли Гаррі зустрів Саллі». Усім знайома ця сцена, але чи знаєте ви, що варто з’їсти? Абсолютно не те, що їла Мег у фільмі, сендвіч з індичкою.

Найвидатнішою стравою є великий гарячий сендвіч з пастрамі, який подається на житньому хлібі, можливо, з невеликою кількістю гірчиці. Візьміть до нього солоні огірки, щоб отримати повну насолоду.

Junior`s

Ще один заклад, на який варто звернути увагу, — Junior’s на Флетбуш-авеню в Брукліні. У той час як Junior’s має локації на Манхеттені, саме Бруклінський заклад викликає здобув більшої популярності. Тут варто замовити шматочок їхнього феноменального чізкейку.

Нью-йоркський стиль чізкейку насичений і вершковий, виготовлений із вершковим сиром, а не рікоттою, як італійська версія. Особливо полуничний чізкейк, із глазурованою цілою полуницею.

Zabar`s

Їхні кафе та кав’ярні, схоже, заволоділи містом. Зверніть увагу на Zabar’s на Верхньому Вест-Сайді. Почніть дегустацію з копченою риби, скуштувавши в’яленого лосося, а потім закінчити одним із їхніх ругелахів, солодким десертом, який являє собою кондитерську вертушку, оточену шоколадом або корицею в центрі.

Якщо ви хочете використовувати для сплати кредитну картку, переконайтеся, що не переплутали черги до каси, як це зробили Мег Раян і Том Хенкс у фільмі «You’ve Got Mail».

Бейгли в Нью-Йорку

Бейгли є основним продуктом Нью-Йорка, а найкращі у світі можна знайти у Великому Яблуці. Справжні Нью-Йоркські бейгли мають хрустку консистенцію зовні та м’якенькі всередині. Їх можна їсти пустими або як сендвіч – вони ідеально підходять для споживання вуглеводів.

І до речі, якщо ви шукаєте веганський ресторан у Нью-Йорку (їх багато!), більшість бейглів є веганськими. І веганські спреди тофу з цибулею або овочами мають великий попит.

Піцерія John`s

Серед міських гурманів часто виникають дискусії, де взяти “найсправжнішу” піцу. На мій погляд, саме у піцерії John’s Pizzeria на Блікер-стріт.

Спечена у вугільній цегляній печі, як це робилося протягом 75 років, ідеальна піца John’s з тонким томатним соусом і моцарелою зі свіжим часником, ковбасами та базиліком.

Центральний устричний бар

Також пропоную відвідати 101-річний бар Grand Central Oyster, розташований в прекрасному центральному терміналі Beaux-Arts . З правої сторони бару перед вами в оригінальних парових чайниках готують особливі смажені устриці.

Поєднання вершкового масла, солодкого соусу чилі та устриць до смачного обіду чи вечері, які ще чудово поєднуються з Bloody Mary або місцевим пивом – щось неймовірне!

Тож, дорогі читачі, подорожуйте, досліджуйте, вивчайте і, звичайно, смакуйте. Нью-Йорк чекає на Вас. Нехай Вам щастить. Бережіть себе і будьте здорові.

Таїсія Івахнюк