Найчарівніші та найзагадковіші місця Німеччини

Німеччина відома своїми туристичними місцями, захопливими краєвидами дикої природи, старовинною архітектурою та смачною національною кухнею. Але для найуважніших туристів вона відкриває свої найзагадковіші та казкові місця, про які ми Вам сьогодні розповімо.

Пропонуємо Вашій увазі туристичні локації, які залишать у пам’яті незабутні спогади про цю прекрасну і гостинну країну.

Бург Ельц

Середньовічний замок 11-го століття розташований на вершині 70-метрової скелі та оповитий гігантськими деревами навколишнього лісу. Він пережив понад 850 бурхливих років війн та інтриг.

Візит до Бург Ельц перенесе вас прямо в часи лицарів і дівчат, лицарських змагань і великих романтичних жестів.

Заальфельдер Феенгроттен

Сама назва («Казковий грот») може бути назвою казки. Сталактити всіх відтінків бежевого, коричневого, червоного та сірого вкривають стелю цієї покинутої шахти.

Мисливці за феями можуть пройти крізь сюрреалістичні підземні та заповнені водою печери та спробувати помітити скельні утворення, які дали назву.

Кромлау

Ракоцбрюке («Міст диявола») у парку Кромлау був побудований з базальтових брил і охоплює обсаджене деревами однойменне озеро.

У яскравий день відблиски мосту у воді утворюють повне коло.

Люнербурзька пустеля

Величезні луки, всіяні кущистими деревами та порослі фіолетовим і бузковим вересом, є характерним ландшафтом Люнебурзької пустелі між Гамбургом, Ганновером і Бременом.

Ви не можете не уявити собі міфічних істот, що мешкають над цими пагорбами.

Замок Шверін

Замок Шверін – це палац, про який мріяла Попелюшка. Його реконструювали та розширювали протягом понад 1000 років, і на його зовнішній вигляд сильно вплинули французькі замки періоду Відродження.

Красива будівля розташована на острові в місті Шверін і оточена прекрасними парками та садами.

Айбзе

Кришталево чисті бірюзові води Айбзе та німецькі Альпи створюють захопливі краєвиди.

Прямо біля підніжжя найвищої гори Німеччини, Цугшпітце, Айбзее можна досліджувати на човні або пройти 7-кілометровою пішохідною стежкою, яка оточує озеро.

Партничклам

Величезні, нерівні стіни з вапняку-черепашника, який був відкладений 240 мільйонів років тому, коли територія ще була вкрита океаном, домінують над цим прекрасним каньйоном.

У теплу пору року вода з льодовика стікає по стінах і тече через ущелину; взимку все обростає льодом, створюючи чарівну зимову країну чудес.

Теуфельсмауера

Сюрреалістичні скельні утворення Теуфельсмауера легко могли б стати домом для Пйорнрахцарка, добросердного скельця з фільму «Нескінченна історія» (1984).

30-кілометрова пішохідна стежка веде туриста через дивний, природний ландшафт.

Річка Шпрее

На півдорозі між Берліном і Дрезденом рукави річки Шпрее створили ідилічний ландшафт боліт і пасовищ. Цей біосферний заповідник можна досліджувати на дерев’яній баржі або байдарці.

Туристу варто залишитися на довше та забронювати собі один із пансіонатів на березі моря.

Блауторф

Залежно від освітлення, вода цієї невеликої окутої міфами витоки річки може мати багато кольорів, від темно-блакитного до світло-бірюзового. Легенда свідчить, що вода бездонна і що колір походить від бочки з чорнилом, яку колись у неї налили.

Кажуть, що русалки в річці псували кожну спробу виміряти глибину води.

Замок Ліхтенштейн

Цей замок XIX століття на краю Швабських Альп притулений до високої скелі. Роман Вільгельма Гауфа Ліхтенштейн надихнув замок і дав йому назву.

Кілька років тому німецькі кінематографісти були захоплені романтичним місцем і використали його як декорації для ремейку «Сплячої красуні».

Тевтобурзький ліс

У 9 році нашої ери в Тевтобурзькому лісі відбулася важка битва між римлянами та германськими племенами, яка закінчилася історичною поразкою римлян.

Сьогодні пішохідні та велосипедні доріжки проходять через цю територію, повну природних і культурних пам’яток.

Палац Ліндерхоф

Його звичка будувати розкішні та мрійливі замки принесла королю Людвігу II прізвисько «Король казок».

Кімнати палацу Ліндерхоф прикрашені фресками, картинами, гобеленами та золотом, але найвідомішою його особливістю є стіл побажань в їдальні. Подібно до казкового столу Грімма, який готував сам, стіл можна було опустити на кухню та знову підняти у будь-який момент.

Подорож до Німеччини ніколи не буде нудною. Тут кожен турист знайде щось для себе. Основне – уважно роздивлятися довкола.

Приємної Вам мандрівки.

Анастасія Ліщук