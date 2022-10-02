Полтава: місто, яке продовжує жити

Ви вже багато чули про те, що Полтава – духовна столиця України. І так само слухали, скільки тут цікавих пам’яток, пов’язаних із карколомними історичними подіями, будівлі в стилі бароко й класицизму, хатинки відомих поетів і митців, дивовижні ресурси, галявини, поля й села, «місця-музи», де творчі особистості знаходили натхнення й створювали шедеври. Але…Мало хто сприймає Полтаву як молодіжне місто, яке постійно розвивається, має багато ініціатив і проєктів, крутих заходів. Воно повно можливостями. Тому сьогодні ми хочемо трохи розповісти Вам про те, куди можна піти в цьому містечку, щоб весело провести час, але обов’язково з користю для себе, країни й армії.

Перш за все, хочемо розповісти про «Містохаб» : осередок ініціатив, молоді, комунікації й творчості. Це маленький Всесвіт, де стикнулися три планети: громадський, культурний й бізнес-сектор Полтави. Це площина, в якій вони можуть співіснувати й співпрацювати без будь-яких рамок і обмежень.

Альона Гончаренко, співзасновниця ГО «Містохаб», розповідає, як виникла ідея створити таку організацію: «Ідея виникає з проблеми. От, наприклад, чому в нас існує Мамай як явище ( міський голова Полтави – ред.) – це через низький рівень комунікації між громадянським сектором, бізнесом, культурним сектором. Усі вони самі по собі є, але зв’язків між ними майже не існує. Зараз вже пішли якісь спільні проєкти, але міжсекторальних зв’язків не вистачає.

Я завжди за те, щоб людям було більше місця для спілкування. Але питання: де вони всі можуть зустрітися? Не було точки дотику. Має бути місце з підґрунтям для діалогу. І от «Містохаб» веде до цього. Бізнес проводить свої заходи й там вони можуть зустрітися з іншими представниками. «Містохаб» має стати універсальним солдатом у об’єднанні людей. Він має далі масштабувати громадських активістів, культурних представників, щоб з’являлися нові ініціативи й нові люди».

Для комунікації «Містохаб» проводить благодійні ярмарки – Спаські двіжі. Один із таких івентів під назвою «Спаський двіж: ділись теплом» відбудеться в місті 1-2 жовтня з 10:00 по 20:00 на вул. Спаській, 10. На цій події Вас будуть чекати:

– кіносеанси в бомбосховищі;

– невеличкий ринок із товарами власного виробництва;

– фуд-корт із вуличною їжею від закладів міста;

– дитяча зона, де неможливо засумувати;

– творчі майстер-класи.

Фішкою цього Спаського двіжу стане концерт від української співачки ROXOLANA й гурту «Mountain breeze». Але те, чим вирізняється «Містохаб» серед інших заходів – це організацією зборів у вигляді вільних донатів на потреби армії, або, як у цьому випадку, на закупівлю дрів, термоодягу, обігрівачів для військових та вимушених переселенців у громадах Полтави, адже стає все холодніше, і ми часто забуваємо про такі, здавалося б, будення речі, які не потребують уваги. Минулого разу «Містохаб» збирав на турнікети, на позаминулому – на безпілотник, збір на який перевищив всі очікування й перевиконав план. Тому обов’язково відвідайте цю ініціативу, отримайте задоволення для душі й зігрійте теплом тих, хто цього потребує.

Наступний благодійний захід у Полтаві – це Бандерівський ярмарок. Тут ти можеш отримати досвід, емоції, знання й загартування – усе, що потрібно для якісного відпочинку. І, звичайно, як без допомоги іншим – збір на потреби ЗСУ обов’язковий. На ярмарку можна нарешті зрозуміти, чому військовому так важливо мати якісний турнікет: там Ви зможете його помацати й порівняти з неякісним, дізнатися, з чого складається аптечка бійця тощо. Усе це відбувається у форматі лекцій від експертів.

Військово-спортивний центр «Воїн» проводить навчання про міни : чим вони найбільш небезпечні, як виглядають та де їх розміщають вороги; як знищити розтяжку тощо. Невеличкий квест: пройтися мінним полем. Звичайно, несправжнім.

Також можна буде придбати різні крафтові вироби, пов’язані з івентом, обмінятися книжками або купити їх, відвідати майстер-класи й військовий музей.

І останнє, про що так хочеться розказати – це стенд-апи. Достатньо новий жанр в комедійному мистецтві – це виступ коміка на якусь певну тематику переважно перед живою аудиторією. А новизною в наших реаліях стало проведення таких заходів у бомбосховищі.

Коміки Дмитро Тютюн, Денис Дума, Ілля Завалій подорожують Україною, і, звичайно, не могли не відвідати Полтавщину. Адже гумор – лікувальна зброя для душі людини. А відсоток від продажу квитків йде на ЗСУ.

Отже, Полтава – місто, багате не лише на історію, але й на продовження цієї історії у вигляді івентів, інтерактив, заходів, ініціатив. Це квінтесенція молодіжної сили й енергії, яка дарує емоції й дітям, й дорослим.

Юлія Виженко

(головне зображення авторське)