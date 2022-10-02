Найцікавіші фестивалі Німеччини, на які варто купити квиток

Якщо ви шукаєте активний, веселий, драйвовий відпочинок, то щорічні фестивалі у Німеччини саме для вас! У цій статті зібрані найцікавіші німецькі фестивалі, на які кожен рік збираються мільйоні німців та туристів, щоб відпочити та гарно провести час.

Октоберфест, Мюнхен

Те, що починалося як святкування королівського весілля, тепер є найбільшим фольклорним фестивалем у світі, що збирає майже 7 мільйонів людей, які споживають майже 8 мільйонів літрів пива. Столиця Баварії Мюнхен є одним із найулюбленіших туристичних напрямків Німеччини та наповнена замками, палацами, пам’ятниками та чудовою архітектурою. Октоберфест – найвідоміший з усіх традиційних німецьких фестивалів.

Протягом двох тижнів Октоберфесту величезні натовпи людей приєднуються до випивки, їжі та веселощів. Більше, ніж просто випивка (хоча вона, очевидно, займає центральне місце), територія фестивалю прикрашена атракціонами, іграми, магазинами та кіосками з їжею.

Кубок DFB, Берлін

Якщо ви коли-небудь вважали німців спокійними, ви ніколи не бачили їх на футбольному матчі. Як і більшість європейців, німці божевільні від футболу і часто відчувають глибоку відданість своїй регіональній команді. Чемпіонат DFB Pokal, який проводиться щорічно, є турніром на вибування для 64 найкращих футбольних команд Німеччини.

Фінал, який відбувається влітку на Олімпійському стадіоні Берліна, є німецьким еквівалентом Суперкубка. Суперництво зашкалює. Співи, підбадьорення, відверті плачі та час від часу стрімкі звуки роблять Фінал DFB Pokal однією з найбільш бурхливих та найемоційніших щорічних подій у Німеччині.

Карнавал, Кельн

Зародившись у Венеції, карнавал тепер відзначають у всьому світі від Нового Орлеана до Ріо-де-Жанейро. Кожен має свій неповторний колорит, а німецький варіант – це щось на зразок двотижневої костюмованої вечірки.

Особливо це стосується Кельна, міста, відомого своїми святкуваннями Карнавалу.

Спаржевий і Цибулевий фестивалі, Шветцінген і Веймар

Завдяки тривалій і наполегливій фермерській культурі Німеччини, по всій країні проводяться фестивалі, щоб відсвяткувати кожен важливий урожай, особливо з двома культурами. Хоча німецькі кулінарні фестивалі, присвячені кожному продукту харчування, можна знайти практично в будь-якому регіоні, де вирощують цю культуру, Фестиваль цибулі (Zwiebelnfest) у Веймарі та Фестиваль спаржі (Spargelfest) у Швецінгені є двома найбільшими та найвідомішими фестивалями врожаю в країні.

Ви можете не тільки купити найсвіжіші овочі сезону, ви також можете спробувати багато страв, приготованих на основі актуальних овочів, і підібрати костюми на тему спаржі чи цибулі.

Репербан, Гамбург

Найбільший у Європі клубний фестиваль і німецький еквівалент SXSW, Reeperbahn – це музичний фестиваль, який проводиться в красивому північному портовому місті Гамбург. Замість проведення в одному спеціальному місці, більшість барів, клубів і музичних закладів по всьому місту приймають понад 800 концертів протягом чотирьох днів у вересні. Reeperbahn — це місце, де дебютують найновіші улюбленці музичних лейблів і відкриваються нові зірки.

Скаути лейблів, інді-надії та шанувальники андеграундної музики збираються десятками тисяч.

Берлінале, Берлін

Найбільший міжнародний кінофестиваль у світі, Берлінале, проводиться щорічно з 1978 року. На Берлінале представлено понад 400 фільмів, які змагаються за 20 призів під назвою «Золоті або Срібні ведмеді».

Берлінале демонструє світову еліту кінематографічних талантів у майже всіх жанрах.

Вурстмаркт, Бад-Дюркгайм

Щороку у вересні Вурстмаркт збирає понад 600 000 відвідувачів і є найбільшим у світі винним фестивалем, який бере свій початок у 1417 році. Wurst означає ковбасу, якої так само багато, як і вина, що робить цей традиційний німецький фестиваль ненажерливим приємним проведенням часу.

Місцеві жителі кажуть, що в Бад-Дюркгаймі всього два сезони: до і після Вурстмаркта. Німці шуткують, що ніхто не пам’ятає, що відбувається між ними.

Вальпургієва ніч, Гейдельберг

На вершині гори Гейлігенберг у старовинному університетському місті Гейдельберг лежить у руїнах величезний амфітеатр під відкритим небом. Руїни відомі як є одними з небагатьох залишків архітектури, побудованої нацистами в цьому районі.

Амфітеатр більше не використовується, і сьогодні його відвідують лише туристи. Тобто, за винятком ночі 30 квітня кожного року, коли десятки тисяч людей зі смолоскипами піднімаються на гору та купаються всередині неї.

День єдності, Берлін

3 жовтня є найбільшим державним святом Німеччини, німецьким еквівалентом 4 липня. Він присвячений возз’єднанню Східної та Західної Німеччини в 1989 році після падіння Берлінської стіни.

Хоча майже кожне німецьке місто проводить офіційні урочистості з нагоди свята, немає святкування, схожого на те, що було в столиці, де наслідки стіни відчулися найгостріше.

День народження порту, Гамбург

Іскристе північне місто Гамбург має величезне значення для західної культури. Будучи великим морським портом, заснованим наприкінці 12 століття, Гамбург був історичним торговим центром, без якого решта світу, можливо, ніколи б не дізналася про The Beatles або гамбургер.

Щоб вшанувати порт, який зробив такий великий внесок у західну культуру, жителі Гамбурга відзначають його день народження щороку в перші вихідні травня масовим фестивалем під назвою «День народження порта». Більше мільйона людей відвідують розгалужений фестиваль із човновими шоу, феєрверками, концертами та ярмарком під відкритим небом.

Німці вміють старанно працювати, але також люблять чудово відпочивати. Тож обирайте дійство на свій смак і купуйте квитки. Вражень від поїздки вистачить на все життя. Приємної Вам подорожі.

Анастасія Ліщук