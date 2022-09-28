Венеція – місто, у яке Ви закохаєтесь з першого погляду 

Приїхали у Венецію та гадаєте, які місця варті вашої уваги та часу? Тоді вам точно буде цікаво, адже ми підготували перелік найкращих!

Італійське місто Венеція, безумовно, потрапило в список міст, які варто відвідати кожному туристу. Це прекрасне та історичне місто не зрівняється навіть зі столицею Італії, так як воно просто переповнене неймовірними місцями!

Гранд-канал

Найвідоміший канал Венеції на острові Ріальто Гранд-канал (або Великий канал) – це те, що варто побачити кожному хоча б раз у житті. Саме тут розташовані одні з найкрасивіших палаців міста, такі як Ка’ Реццоніко, Ка’ д’Оро, Палаццо Барбаріґо та багато інших.

Прогулюючись гранд-каналом Ви зможете повністю прожити мить разом із Венецією та побачити катери місцевих жителів, гондоли, пожежну і поліцію. І все це рухається на воді! Канал проходить через все місто, починаючись з лагуни біля вокзалу та закінчуючись з’єднанням з каналом Сан-Марко і каналом Ла-Джудекка.

Аби отримати ще більше хороших емоцій, радимо Вам покататися на річковому трамвайчику або катері та насолодитися краєвидами міста вдосталь!

Площа Святого Марка

Площа Сан-Марко є просто mustsee у Венеції, прогулюючись якою можна побачити усі найвідоміші та найважливіші будівлі міста. Наприклад, саме тут розташований знаменитий палац Дожів (про нього детальніше нижче), собор Святого Марка, кампаніла базиліки Святого Марка, Ала Наполеоніка, колони Сан-Марко та багато багато інших. Як Ви вже зрозуміли, площа буквально переповнена історичними та архітектурними пам’ятками, що не може не вражати.

Відоме італійське кафе “Флоріан” ( Caffè Florian ) також знаходиться там. Саме ця кав’ярня є одним із символів Венеції й навіть претендує на звання найстарішої кав’ярні у світі! До речі, саме на цій площі відбуваються чи не всі міські свята і гуляння, в тому числі і традиційний Венеціанський карнавал.

Палац Дожів

Палац Дожів є пам’яткою італійської готичної архітектури у Венеції. У палаці засідали Велика рада і сенат, працював Верховний суд та поліція. Як зазначено вище, його розташування лежить на площі Сан-Марко. Можемо Вас запевнити, це місце точно вартує Вашого часу! Тут дійсно є чим захоплюватися: від фасаду з розкішним рожевим веронським мармуром до красивих кам’яних арок й чудових скульптур усередині.

Ви також зможете побачити одні з найвідоміших у світі витворів мистецтва, авторами яких є А. Вітторіа, Тіціан Вечелліо та Паоло Веронезе. З внутрішнього двору до Палацу ведуть величезні сходи Гігантів, вирубані з каррарського мармуру, це ще та краса!

Цікавий факт: саме на верхньому майданчику сходів Гігантів відбувалися усі урочисті церемонії, що здійснювалися у Венеціанській республіці, найпишнішою з яких було вінчання Дожа. Зокрема, там Ви зможете відвідати камери середньовічної в’язниці та пройти через знаменитий Міст зітхань!

Санта-Марія делла Салюте

Собор Санта-Марія делла Салуте – відомий собор у Венеції на Гранд-каналі в районі Дорсодуро, який здивує Вас своєю фантастичною архітектурою в стилі бароко! Розташовується він прямо навпроти Палацу дожів. Собор побудований на честь позбавлення міста від епідемії чуми 1630—1631 років, яка забрала близько 100 000 життів. Саме тому 21 листопада італійці щороку влаштовують свято Феста делла Салюте, створюючи понтонний міст від Палацу дожів до собору.

Галерея Академії

Галерея Академії – відомий італійський державний музей і картинна галерея, прихильникам витонченого мистцетва пряма дорога сюди!

Галерея Академії має значні твори майже усіх відомих майстрів Венеції та далеко не по одному зразку. Наприклад, тут можна побачити витвори мистецтва Альвізе Віваріні, Джованні Белліні, Тінторетто, Джордано Лука, Розальба Кар’єра, Вітторе Карпаччо й тощо. Хоча там і відсутньо багато картин іноземних майстрів, художня вартість збірки просто надзвичайна. В цьому й полягає особливість збірки, не схожої на картинні галереї у таких містах як Флоренція, Рим, Мілан, Берлін, Мадрид чи Лондон.

Між іншим, в День Святого Валентина музей надає один безкоштовний квиток для пари відвідувачів.

Острови Бурано, Мурано і Торчелло

Бурано, Мурано і Торчелло є найвідомішими островами Венеціанської лагуни. Кожен із них має свою ізюминку. Наприклад, острів Мурано всесвітньо відомий завдяки своєму скляному виробництву. Більше того, Ви навіть самі зможете спостерігати за процесом його створення! На острові також розташовувалися вілли, сади та неймовірні фонтани.

Крім того, там ви зможете скуштувати дуже смачні морепродукти! Наприклад, у закладі “Versus Meridianem” ви не тільки зможете насолодитися їжею, а й зможете намилуватися чудовим видом на море! Адреса закладу: colonna, Fondamenta Manin, 1, 30141 Венеція.

Острів Бурано (на фото) відомий завдяки своїм яскравим будинкам, а також там можна побачити музей венеціанських мережив і церкву Сан-Мартіно з похиленою 52-метровою кампанілою. На острові у місцевих кафе можна скуштувати їхнє традиційне пісочне печиво «буранеллі», а поруч із зупинкою вапоретто допізна продають смачні гарячі закуски.

На острові Торчелло ви зможете побачити два скромних палаццо (в них розміщені музейні колекції), романську церкву Санта-Фоска і собор Санта-Марія-Ассунта з грандіозним ансамблем візантійських мозаїк. До речі, відомо, що в теперішній час на Торчелло проживає не більше 60 рибаків, такий собі маленький та дуже затишний острівок. Усі три острівка поєднані із Венецією за допомогою ліній вапоретто, тому ви з легкістю зможете туди добратися.

Отже, любі читачі, Венеція – справді те місто, яке з легкістю підкорить Вас! Архітектурних пам’яток та естетичних краєвидів там безліч, тому надіємось після поїздки туди у Вас залишаться багато теплих спогадів та яскравих вражень.

Анжела Лазарук