Визначні туристичні місця і пам’ятки Берліна

Берлін – це сучасний європейський мегаполіс, що поєднує в собі як риси середньовіччя, старовинні споруди і сучасні архітектурні комплекси. Це місто часто називають «Афінами на Шпреє» на честь річки, на березі якої розкинулося місто.

Щороку Берлін відвідує велика кількість туристів. І кожен обирає свою пам’ятку, яка зачаровує йому око. Для когось це Бранденбурзькі ворота, для декого – Берлінська Стіна, іншим до вподоби відвідати будівлю Рейхстагу чи Меморіал Голокосту, іншим подобається Колона Перемоги, зоопарк чи Берлінський кафедральний собор, але всі ці пам’ятки варті уваги, це старовинні та надзвичайно красиві місця і витвори мистецтва, в які неможливо не замилуватися.

Три всесвітньо відомих символи Берліна – Колона Перемоги, Бранденбурзькі ворота і будівля Рейхстагу. Спробуємо розповісти Вам трішки про деякі із цих визначних місць в Берліні, які неодмінно варто відвідати.

Бранденбурзькі ворота – символ об’єднаної Німеччини. Ця скульптурна композиція так припала до душі Наполеону Бонапарту, що після завоювання Берліна в 1806 році він відвіз її з собою в Париж, але через вісім років вона була відвойована і зайняла своє колишнє місце. Щоправда, з того часу в руках замість оливкової гілки вона тримає хрест і називається богинею перемоги Вікторією. Ця архітектурна пам’ятка є візитною карткою не тільки Берліну, але й усієї Німеччини. Сьогодні Бранденбурзькі ворота на Паризькій площі приваблюють не лише гостей міста, а й самих берлінців, адже вони мають можливість прийти до Зали мовчання, розташованої в північному крилі воріт, щоб зайвий раз згадувати свою історію та своїх предків.

Ще однією відомою пам’яткою Берліну є будівля Рейхстагу – будівля, в якій засідає німецький парламент Бундестаг.

До речі, кожен турист чи житель міста має можливість відвідати екскурсію в скляному куполі, що знаходиться над будівлею ( але замовляти екскурсію, купувати квитки варто заздалегідь).

Не можна не згадати про Колону Перемоги – пам’ятник історії Німеччини й визначна пам’ятка Берліна. Це Тріумфальна колона на честь об’єднавчих воєн Німеччини.

Її основу прикрашають барельєфи битв, а на горі встановлена позолочена статуя богині перемоги Вікторії. У відвідувачів є можливість піднятися на оглядовий майданчик і поглянути на Берлін з 50-метрової висоти.

Наостанок хочемо порадити відвідати місцевий берлінський зоопарк. Берлінський зоопарк займає перше місце у світі за кількістю видів тварин, представлених у ньому. Відвідавши зоопарк, у вас буде можливість не лише спостерігати за життям тварин, а й побачити, як забезпечується прикорм та догляд за ними. Крім того, будь-який відвідувач має можливість і взяти участь у цьому — за невелику плату співробітники зоопарку допоможуть вам самостійно нагодувати домашніх тварин, що знаходяться у вольєрах.

Ще однією гордістю зоопарку є Zoo-Aquarium, яке розташоване відразу на трьох поверхах.

Тут для вас представлена експозиція коралового рифу та близько 250 різних ємностей із сумарним об’ємом 25000 літрів.

Для любителів шоколаду буде цікаво дізнатися, що в Берліні знаходиться найбільший у світі будинок шоколаду – «Schokoladenhaus Fassbender & Rausch», де можна спробувати шоколадні Бранденбурзькі ворота, Рейхстаг і навіть Титанік.

Ми неодмінно радимо Вам відвідати столицю Німеччини – Берлін, отримати насолоду від культурних, старовинних пам’яток цього міста, насолодитися культурою, спробувати фірмові ковбаски і налюбуватися краєвидами, парками, скверами і вулицями цього давнього, але надзвичайно привабливого міста. Місто має цікаву історію. Тому радимо брати екскурсію, щоб дізнатись більше про секрети цього таємничого міста, яке має безліч цікавих, неперевершених місць для відвідування і відпочинку.

Антоніо Ганама