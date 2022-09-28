Таємничі привиди Швеції, або Мандрівка стежками міфів

Дружні привиди швецької королівської родини часто стають друзями королівській родині.

Швеція вважається однією з найрозвиненіших країн світу і саме тут мешкають найщасливіші люди на планеті.

Королівський палац у Стокгольмі поєднує в собі дві функції одночасно: офіційний статус урядової установи і музейно-історичний пам’ятник Швеції, який відкритий для відвідування цілий рік. Стокгольмський Королівський палац є офіційною резиденцією шведських монархів на острові Стадхольмен у самому серці Стокгольма. Це діючий палац, де Король та Королева займаються своїми службовими справами, і де знаходиться королівська резиденція.

Королівський палац у Стокгольмі – один з найбільших і найбільш динамічно розвиваються палаців Європи. Це офіційна резиденція короля і місце, де монарх проводить більшість офіційних прийомів і вирішує повсякденні проблеми. Комплекс – дивний. Це поєднання королівської резиденції і відкритого круглий рік культурно-історичного пам’ятника.

Відвідувачі Палацу Стокгольма мають можливість ознайомитися з численними експонатами шведського мистецтва і культурним спадщиною країни. У музеї Палацу “Три Корони”, розташованому в підвальних приміщеннях північного крила, представлені реліквії середньовічного періоду та історія будівництва Палацу.

Показова розкіш Великої шведської держави знайшла своє відображення у фасадах, сходах і парадних залах банкетних апартаментів. В інших інтер’єрах Палацу переважають рухома елегантність і яскрава багатобарвність стилю Рококо, а також класичний стиль Густавианского періоду. У Палаці також представлені добре збережені деталі, типові для інтер’єру xix ст.

Палац має й іншу сторону міфічності і таємничності, про яку ми Вам розповімо. Багато міфів і історій говорять про шведське королівство, одна з яких про привидів в королівському палаці,які стали друзями для жителів самого королівства. Палац Дроттнінгхольм, резиденція шведської королівської родини, є будинком для кількох дружніх привидів одночасно. В шведському королівстві ніколи не буває самотньо, адже в будинку живуть кілька привидів: жінка та чоловік. Легенда розповідає, якщо побачити привида-жінку, то зовсім скоро в королівській родині хтось помре. За чутками, це привид графині Орламюнде Агнеси, яка мешкала тут у XIV столітті.

Охоронці, які постійно перебували у палаці, також помічали присутність там містичних істот. За словами королівських офіцерів, у спекотні літні ночі в кімнатах може бути дуже холодно, а двері туалетів можуть відчинятися і зачинятися самі по собі. Проте примари нападають не лише на Дроттнінгхольм, а й на робочу резиденцію шведського монарха — Королівський палац у Стокгольмі. І тут добре відомі імена потойбічних сусідів. Один із духів називається Сірою Людиною. Він невисокого зросту, одягнений у старомодне пальто з капюшоном. Привид-жінка вбрана в шовкову, мереживну білу сукню.

Історії привидів Швеції це різні міфи, легенди, історії, але населення, туристи і жителі міста вірять в привидів в королівському палаці. Самі члени королівсткої родини бачили і відчували привидів поруч із собою, але кажуть, що вони дружелюбні і мирні, стали своєрідними членами королівської родини.

Є безліч легенд про таємниче королівство шведського палацу, і ми радимо Вам відвідати цю чудову країну, отримати насолоду від подорожі, налюбуватися краєвидами, чудовими будівлями, архітектурою, познайомитися із історією і дізнатися більше про життя в Швеції, адже правила, які присутні у Швеції, норми, звичаї – варте вашої уваги.

Швеція – поєднання таємничого, міфічного, унікального і надзвичайно красивого, відвідавши Швецію один раз – закохаєшся назавжди.

Антоніо Ганама