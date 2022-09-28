Прихована перлина Туреччини за 80 кілометрів від Стамбулу

Покиньте мегаполіс і вирушайте в незабутню подорож до маленького міста Ялова на північному заході Туреччини. Це частина найменшої провінції в країні, але нехай його розмір не вводить вас в оману. Ялова наповнена цікавими напрямками, пишними ландшафтами, чудовими пляжами, чудовими термальними курортами, туристичними маршрутами та місцями для кемпінгу.

Отримайте незабутні спогади в найменшій провінції Туреччини, дізнавшись, чим можна зайнятися в Ялові.

Як швидко дістатися Ялови?

Зі Стамбула в Ялову добратися дуже легко — місто з’єднує паромна транспортна магістраль. На так званому стамбульському морському автобусі, який слідує з морської пристані Єнікапи (Yenikapi) з європейської частини Стамбула подорож займає 1,5 години, або на швидкому паромі катамарана (hızlı feribot) ще з однієї пристані — Пендік (Pendik) з азійської частини Стамбулу, тоді подорож займає 40 хвилин.

Відвідайте «Ходячий будинок», Yürüyen Köşk

Мустафа Кемаль Ататюрк, засновник Турецької Республіки, побажав побудувати це архітектурне диво в 1929 році. «Ходячий будинок», який прилягає до величезного платана, отримав своє прізвисько після того, як Ататюрк наказав перенести особняк, а не просто зрізати оброслі гілки дерева, які псували дах та стіни будинку. Намагання увінчалися успіхом, і будинок, і дерево залишилися неушкодженими.

У 2006 році ця пам’ятка була відкрита як музей, що приваблює багатьох туристів, які бажають більше дізнатися про місто та провінцію. З тераси на верхньому поверсі відкривається приголомшливий вид на Мармурове море.

Адреса: İsmet Paşa, Merkez, Sahil Yürüyüş Yolu, 77100 Yalova Merkez/Yalova

Графік роботи: вт – нд: 10:00 – 17:30 (вихідний – пн)

Ціна: безплатно

Помилуйтеся музеєм дерев, дендрарієм Караджа

Цей музей дерев був заснований природоохоронцем Хайреттіном Караджою в 1980 році як перший приватний дендропарк Туреччини. Названий на його честь Арборетум Караджа спочатку був призначений для розміщення листяних і хвойних рослин з усієї країни. Зараз тут росте 7000 видів рослин з усього світу, включаючи клен, магнолію, дуб, березу, сосну та ялину. Він також планує розширити свою колекцію на сусідньому місці.

На локації пропонують екскурсії по ботанічному саду та колекції бонсай. В кінці своєї прогулянки, Ви можете придбати квітку як солодкий сувенір.

Адреса: Samanlıköy Mah, Merkez, Yalova Termal Yolu, 77200 Yalova Merkez/Yalova

Графік роботи: сб – нд: 10:00 – 16:00 (вихідний з пн – пт)

Розширте свої знання в музеї паперу Ібрагіма Мутеферріка

Кажуть, що перша друкарня Османської імперії була заснована в селі Ельмалик Ялова. Провінція має це досягнення завдяки першій паперовій фабриці, якою керував Ібрагім Мутеферріка, на честь якого було названо музей.

У музеї паперу Ібрагіма Мутеферріка представлені експонати про альтернативи паперу, які використовувалися до його винаходу, а також відвідувачі можуть дізнатися про історію та розвиток паперової промисловості. У підвальному приміщенні розташоване ательє. Після екскурсії відвідувачі можуть спробувати зробити власний органічний папір.

Адреса: Bahçelievler, Şht. Ömer Faydalı Cd. No:203, 77200 Yalova Merkez/Yalova

Графік роботи: вт – пт: 8:30 – 17:30; сб – нд: 10:00 – 17:00 (вихідний – пн)

Здійсніть шанобливий візит у парк 17 серпня

Парк 17 серпня виходить на Мармурове море і ідеально підходить для морських краєвидів або вечірніх прогулянок. До того ж тут знаходиться Пам’ятник землетрусу Ялова, історична споруда, присвячена пам’яті жертв руйнівного землетрусу, який стався 17 серпня 1999 року.

Нині пам’ятник розташований на вершині штучного пагорба і складається з мармурових плит з іменами жертв і невеликих западин, які служать підставкою для квітів. Це маяк невмирущої сили та стійкості Ялової. Цей парк відкритий 24 години на добу, тому ви можете заглянути, коли забажаєте.

Адреса: Bahçelievler, Gazi Paşa Cd. No:105, 77200 Yalova Merkez/Yalova

Дізнайтеся все про Ялову в Kent Müzesi

Він розташований у колишньому Будинку уряду Ялова, це майно було відреставровано завдяки спільній ініціативі Губернаторства Ялови та Муніципалітету Ялова щодо створення приватного музею. Він служить великою історичною будівлею, що відображає культурну спадщину міста.

Музей демонструє історію Ялова від Османської імперії до республіканського періоду. На виставці представлені офіційні документи та фотографії про освіту, спорт, промисловість, сільське господарство, географію, туризм та громадське життя міста. Також присутні подаровані артефакти.

Ялова — прихована перлина Туреччини, яка є домом для багатьох визначних пам’яток для всіх видів відвідувачів. Природні парки, музеї та хороші ресторани — лише деякі з них. Киньте собі виклик наступної подорожі до Туреччини та відкрийте для себе Ялову!



Назли Якубова