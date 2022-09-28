Запальна та співуча Меріда – душа та серце Мексики

Мексика дуже колоритна і приваблива країна з безліччю історичних міст і півостровів. Читаючи інформацію про усі пам’ятки та цікаві туристичні курорти, розбігаються очі і з’являється багато питань: куди поїхати, і яке місце дійсно коштуватиме уваги? Можливо, відповіддю на всі запитання стане саме Меріда.

Меріда з гідністю носить статус культурної столиці півострова Юкатан. Тут багато театрів, а місто – наче жива музична сцена, адже всюди, і вдень і вночі, можна почути музикантів на вулицях і площах міста.

Вивчення стародавніх руїн майя, участь у культурних заходах та насолода юкатанською кухнею – це лише деякі з багатьох дивовижних речей, які можна зробити у Меріді.

Прогуляйтеся Пасео-де-Монтехо

Ця пішохідна, оточена посадженими деревами вулиця, сповнена історією та вважається однією з найкрасивіших будівель Меріди. Одні з найкращих районів міста розташовані вздовж і навколо Пасео-де-Монтехо.

Пасео має довжину близько 13 міських кварталів та проходить з півночі на південь. Ви можете почати свій шлях з будь-якого боку і пройти до іншого. Він йде від невеликого парку під назвою Ель-Ремате на південній стороні і закінчується за дві милі на північ біля Пам’ятника Вітчизни. Ця споруда вважається по-справжньому культовою та найпопулярнішою пам’яткою міста, тому її не варто оминати.

Окрім цього, вивчаючи місцевість Пасео-Монтехо, Ви знайдете багато міських кварталів з численними будинками, що вражають своєю красою, привабливими кафе і шикарними магазинами вздовж дороги.

Дослідіть заповідник дикої природи Селестун

Притулок дикої природи Селестун, що складається з тунелів та прибережних чагарників, є чудовим заповідником, розташованим на північно-західній частині півострова Юкатан. Він відомий тисячами рожевих фламінго, які блукають тут водами природного гирла.

У парку мешкає понад 200 видів тварин, від пеліканів та морських черепах, до ігуан та крокодилів. Є також понад 300 видів птахів. Відвідувачі можуть спостерігати за флорою та фауною в круїзі на човні разом з гідом. Особливу увагу варто приділити американському білому пелікану, адже він є одним із найбільших птахів Північної Америки.

Справжньою родзинкою цієї подорожі стане можливість поплавати в глибоких, наповнених джерелами басейнах, захованих у мангрових зарослях – Охос-де-Агуа (Очі води).

Пообідайте у бутік-готелі Rosas & Xocolate

Rosas & Xocolate вирізняється не тільки насиченим рожевим кольором, він також є одним із найкращих куточків для пізнього сніданку у Меріді.

Бранч смачний у будь-який день тижня, але найбільш вигідним рішенням буде вирушити туди саме у неділю – на джазовий бранч, бо справжнім доповненням до делікатесів стане жива музика на відкритому патіо!

Однак не обмежуйтеся лише їжею, адже у Rosas & Xocolate можна забронювати затишний номер для тимчасового проживання. Якщо Вам подобаються декоровані джунглі та рожевий колір – ласкаво просимо!

Пориньте в багате минуле разом з Casa de Montejo

Хочете знати, яким було багате вікторіанське мексиканське життя за часів гасієнди? Тоді Вам варто завітати у Casa de Montejo, щоб поглянути на кімнати, меблі та чудовий фарфор колишнього маєтку Meridian.

Цей палац розташований у південній частині Плаза Гранде та вважається найстародавнішим будинком міста. Сімейство Монтехо збудувало його в середині XVI століття.

На вході можна побачити герб родини, а також постаті конкістадорів. Сім’я Монтехо володіла цим палацом до кінця XX століття. Згодом він перетворився на історичний музей, чия архітектура та внутрішнє оздоблення занурює в атмосферу старовини.

Окрім цього, зараз там можна побачити банк з великими чергами, але вхід до музею досі є і він безкоштовний.

Відвідайте Гран-музей Мундо Майя

Великий музей світу майя зберігає принади стародавньої культури майя. Зацікавлені відвідувачі зможуть переглянути понад тисячу артефактів минулих часів, зокрема, зношену статую з Чичен-Іци.

Відкритий у 2012 році музей був побудований у формі дерева сейбу – релігійного чагарника, що символізує всесвіт.

Є чотири постійні кімнати для дослідження з більш ніж тисячею археологічних артефактів майя, в яких є все, від книг та кам’яних скульптур, до текстилю та кераміки.

Особливий інтерес відображає розділ, присвячений культурі майя у тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, а також чудове високотехнологічне аудіовізуальне шоу, присвячене довгій історії місцевих жителів, яке також можна побачити вночі, оскільки воно проектується на фасаді будівлі.

Подивіться на культурні вистави

Без сумніву, одним із головних занять у Меріді вважається участь у деяких із численних культурних заходів. Щоночі тут щось відбувається, і, зазвичай, все безкоштовно.

Деякі з найкращих подій, у яких можна взяти участь, включають Юкатанську серенаду, що проводиться щочетверга ввечері в парку Санта-Лючія о 20:00. Щосуботи відбувається святкова Noche Mexicana (мексиканська ніч) з піснями та танцями.

Однак, мабуть, найвеселіший день тижня у Меріді – неділя. Саме тоді влаштовується одноденний та найбільш масштабний захід у Сокалі, що супроводжується відмінним культурним досвідом.

Завітавши до Мексики, не варто оминати Меріду. Це місто дихає піснями та музикою. Тож, неможливо не долучитися до цього шаленого ритму.

Злата Чернова